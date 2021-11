(CNN) -- Una pareja de Nueva Zelandia puede haber cultivado la papa más grande del mundo sin siquiera intentarlo.

Colin y Donna Craig-Brown, de Ngāhinapōuri, en la región de Waikato, encontraron el tubérculo creciendo en su jardín cuando se estaban preparando para la temporada de siembra de primavera.

"Fue literalmente una de las agradables sorpresas de la naturaleza", dijo Colin Craig-Brown a Radio New Zealand, afiliada de CNN. "No tenía idea de que estaba creciendo allí, y no sé cuánto tiempo estuvo allí, porque estuve caminando sobre ella durante toda la última temporada de pepinos".

La papa, nombrada por la pareja "Doug", puede ser la más grande del mundo, con un peso de 7,9 kilogramos. El récord actual lo tiene el productor de hortalizas británico Peter Glazebrook, quien registró una papa que pesaba 4,98 kilogramos, en 2011.

Aunque los Craig-Brown todavía están esperando una actualización del Guinness World Records, Doug ya perdió un kilogramo en el congelador, donde está almacenada mientras tanto.

publicidad

"Está feliz en el congelador", dijo Craig-Brown a Jesse Mulligan, de Radio New Zealand. "Le sacamos de vez en cuando, lo ponemos al sol y le dejamos ver el mundo exterior".

Sin embargo, la existencia de Doug en sí fue inicialmente un poco impactante, ya que la pareja no se propuso cultivar una papa gigante, y su apariencia también es bastante peculiar. Craig-Brown describe la enorme patata como una cosa "desagradable" de ver.

"No sabía lo que era hasta que le clavé el tenedor de jardín, lo saqué del suelo y lo rasgué un poco, pellizqué y probé", dijo Craig-Brown.

El interés en Doug ha sido enorme y algo inesperado, lo que ha llevado a una semana "loca" para los Craig-Brown.

"Una vez que lo desenterramos y todos echaron un vistazo, lo pincharon, lo apretaron y todo ese tipo de cosas, le mostramos el lugar y lo pusimos en Facebook. Fue un poco tonto", dijo Craig-Brown. "Lo llaman viral".

Mientras la fama de Doug se apaga, el plan es convertirlo en un poco de vodka, en una medida que Colin dice que es una "partida adecuada".

"Tendremos un velorio para él y brindaremos por Doug con el vodka que voy a preparar con él", dijo.