El alcalde de Houston, Sylvester Turner, expresó sus condolencias a las familias de los que murieron y resultaron heridos en el festival Astroworld en un tuit la madrugada del sábado.

“La ciudad de Houston extiende sus condolencias a los seres queridos de 8 personas muertas y varios heridos en #ASTROWORLDFest. Los organizadores llevaron a cabo el evento para unir a la gente por la música, pero lamentablemente terminó en tragedia. Gracias a la policía, los bomberos y otras agencias que respondieron para ayudar”, decía el tuit.

Un total de 23 personas fueron trasladadas a hospitales del área, y la persona más joven lesionada en el incidente tenía 10 años, dijo a CNN el sábado por la mañana el jefe del Departamento de Bomberos de Houston, Samuel Peña.

Las autoridades cancelaron la segunda noche del evento del sábado.

The city of Houston extends our condolences to the loved ones of 8 people killed & several injured at #ASTROWORLDFest.

Organizers held the event to bring people together for music, but it sadly ended in tragedy.

Thanks to police, fire & other agencies that responded to assist.

— Houston Mayor's Office (@houmayor) November 6, 2021