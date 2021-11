Llega "Eternals", una apuesta muy audaz de Marvel 0:53

Nueva York (CNN) -- "Eternals", la nueva película de Marvel, recaudó US$ 71 millones en su fin de semana de estreno, anunció Disney (DIS), lo que la convierte en el cuarto debut más alto de la pandemia a pesar de las críticas menos favorables de los críticos.

La cifra se acerca al estreno del fin de semana del Día del Trabajo de US$ 75,3 millones de "Shang-Chi", pero los próximos fines de semana darán una mejor idea de si "Eternals" tendrá el mismo impulso. Noviembre también es un mes ajetreado para la taquilla, con los estrenos de "Ghostbusters: Afterlife" y "King Richard" protagonizada por Will Smith.

"Será una prueba real de la capacidad de recuperación de la película y de la cantidad de críticas que realmente importan", dijo Paul Dergarabedian, analista de medios senior de Comscore.

1 de 10 | Conoce a los Eternals, los nuevos héroes de Marvel (D-I): Kingo (Kumail Nanjiani), Makkari (Lauren Ridloff), Gilgamesh (Don Lee), Thena (Angelina Jolie), Ikaris (Richard Madden), Ajak (Salma Hayek), Sersi (Gemma Chan), Sprite (Lia McHugh), Phastos (Brian Tyree Henry) Y Druig (Barry). Foto cortesía de Marvel Studios 2021. All Rights Reserved. → 2 de 10 | Ikaris: el Eternal original. Poderes: ojos de rayo láser y vuela a toda velocidad. Cortesía de Marvel Studios 2021. 3 de 10 | Sersi : sale con un humano pero tiene una historia romántica con Ikaris. Es capaz de transmutar la materia, como vimos en uno de los avances. Cortesía de Marvel Studios 2021. 4 de 10 | Sprite (Lia McHugh) siempre parecerá una persona joven. No siempre es divertido. Tiene el poder de crear ilusiones. Marvel Studios 2021. All Rights Reserved. 5 de 10 | A Phastos (Brian Tyree Henry) no le interesa la violencia. Él es un inventor y pacifista. Phastos (Brian Tyree Henry) Cortesía de Marvel Studios 2021. 6 de 10 | Ajak (Salma Hayek) es esa amiga que actúa como una madre para el resto de su grupo. Tiene el poder de curar tanto a Eternals como humanos. Ajak (Salma Hayek) Cortesía de Marvel Studios. 7 de 10 | Makkari (Lauren Ridloff) es una de las velocistas más rápidos de los cómics de Marvel. Créditos: Sophie Mutevelian. Marvel Studios 2021. 8 de 10 | Kingo (Kumail Nanjiani) prefiere robar el protagonismo y por ello su superpoder es luchar con estilo. Créditos: Sophie Mutevelian . Marvel Studios 2021. 9 de 10 | Gilgamesh (Don Lee, en el centro) es el Eternal más fuerte, pero también el más realista. Lleva el apodo de "el olvidado" pues por mucho tiempo no supo quién era.Créditos: Sophie Mutevelian. Marvel Studios 2021. 10 de 10 | Druig (Barry Keoghan) es el Eternal más oscuro. Su poder es el control mental y tiene una visión distinta a los demás Eternals sobre los humanos. Créditos: Sophie Mutevelian. Marvel Studios 2021.

El Universo Cinematográfico de Marvel es una franquicia única donde las reseñas no importan mucho, dijo Dergarabedian, ya que los fanáticos acérrimos todavía se apresurarán a ver los fines de semana de estreno y tendrán la última palabra en el éxito de una película.

"No importan las críticas, no importa la fecha de lanzamiento, (los fans) van a aparecer en grandes cantidades", dijo Dergarabedian. "Y es muy raro tener eso".

Las películas de Marvel representan tres de los cuatro fines de semana de estreno más exitosos de la era pandémica, incluidos "Black Widow" y "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings". Las dos películas estuvieron entre las tres más taquilleras de este año, recaudando más de US$ 233 millones y US$ 183 millones, respectivamente.

"Eternals" recaudó US$ 30,7 a nivel nacional el día de su estreno el viernes, incluidos los avances del jueves. Las primeras proyecciones indican que la película ganó US$ 75 millones durante el fin de semana.

"Eternals", dirigida por la ganadora del Oscar Chloé Zhao, cuenta con un elenco repleto de estrellas, que incluye a Gemma Chan, Richard Madden, Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan y Don Sotavento. La película trata sobre un grupo de alienígenas inmortales a quienes se les ha encomendado la tarea de proteger la Tierra de "los Deviants".

Pero a pesar de los nombres familiares en el reparto, la película no logró ganarse a los críticos. Con un 48% en Rotten Tomatoes, es la única película de Marvel que tiene una puntuación "podrida" en el sitio. Eso no frenó el exitosa debut en taquilla, y el público fue más indulgente, calificándolo con 81%.

El éxito de "Eternals" este mes es una buena señal para una taquilla fuerte durante los próximos dos meses tras el récord de octubre, que fue el mes de mayor recaudación general de la era pandémica en Norteamérica.