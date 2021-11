Vin Diesel le ruega a Dwayne Johnson que regrese para 'Fast & Furious 10'

"Rápido & Furioso 9": mayor estreno en la era covid-19 1:07

(CNN) -- Vin Diesel le está pidiendo a Dwayne "The Rock" Johnson que ponga fin a su disputa altamente conocida y se vuelva a unir a "Fast & Furious" para el final de la saga.

El actor de 54 años, que interpreta a Dominic Toretto en las películas, extendió una rama de olivo el domingo al compartir una carta abierta en Instagram dirigida a su ex coprotagonista.

"Mi hermano pequeño Dwayne... ha llegado el momento", escribió junto a una foto de ellos, uno frente al otro. "El mundo espera el final de Fast 10."

Diesel continuó diciendo que sus hijos todavía se refieren a Johnson como "tío Dwayne", a pesar de su ruptura bien documentada. "No hay un día festivo que pase que ellos y tú no envíen buenos deseos", agregó.

Johnson, de 49 años, hizo su debut como el agente federal Luke Hobbs en "Fast Five" en 2011 y repitió su papel en la sexta, séptima y octava entrega de la franquicia antes de conseguir su propio spin-off, "Hobbs & Shaw".

La enemistad de la pareja estalló en 2016, durante las últimas semanas de filmación de "The Fate Of The Furious" de 2017. En ese momento, Johnson publicó una foto en su cuenta de Instagram verificada, que desde entonces eliminó, en la que criticaba a compañeros de reparto masculinos no identificados.

"Algunos (coprotagonistas masculinos) se comportan como hombres firmes y verdaderos profesionales, mientras que otros no", escribió Johnson en ese momento.

Diesel le dijo a Men's Health en junio de este año que como productor de la franquicia "Fast & Furious", el "amor de mano dura" estaba en la raíz de su conflicto con Johnson.

"Fue un personaje difícil de encarnar, el personaje de Hobbs", dijo. "Mi enfoque en ese momento fue mucho amor de mano dura para ayudar a llevar esa actuación adonde tenía que estar".

Sin embargo, Johnson contraatacó en la historia de portada de Vanity Fair, diciendo que él y Diesel eran "filosóficamente dos personas diferentes" que "abordan el negocio de la producción de películas de dos maneras muy diferentes".

Si bien Johnson le dijo a The Hollywood Reporter en julio que no regresaría para ver más películas de "Fast & Furious" parece que Diesel está listo para dejar todo en el pasado para cumplir su promesa al fallecido Paul Walker (a quien se refiere como "Pablo") para darle a la saga un final apropiado. Walker interpretó a Brian O'Conner en la franquicia hasta su muerte en 2013.

"Juré que alcanzaríamos y manifestaríamos el mejor Fast en la final que es 10", continuó, en su mensaje a Johnson. "Digo esto por amor... pero debes aparecer, no dejes la saga inactiva, tienes un papel muy importante que desempeñar. Hobbs no puede ser interpretado por ningún otro. Espero que estés a la altura de las circunstancias y cumplir con tu destino".

CNN se ha puesto en contacto con los representantes de Johnson para solicitar comentarios.

Lisa Respers France de CNN contribuyó a este informe.