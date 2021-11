China aumenta sus exportaciones. ¿Será suficiente? 0:41

Hong Kong (CNN) -- Un nuevo portaaviones chino con una tecnología casi igual a la de sus homólogos estadounidenses podría llegar al mar tan pronto como en febrero del próximo año, según un análisis de imágenes por satélite realizado por un grupo de expertos con sede en Washington.

En las imágenes proporcionadas por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), el portaaviones -conocido únicamente como Tipo 003- puede verse a punto de ser terminado el 23 de octubre, en el astillero Jiangnan de Shanghai.

La instalación de los principales componentes externos e internos, incluidas las centrales eléctricas y el sistema de lanzamiento de aviones, parece estar terminada o a punto de completarse, dijo el CSIS. Solo quedan por instalar algunos elementos adicionales, como los sistemas de radar y de armamento, antes de que el buque pueda deslizarse por el río Yangtze, añadieron los analistas.

"Basándose en la información disponible y en el progreso observado en Jiangnan, los autores estiman que el Tipo 003 se lanzará en aproximadamente tres a seis meses", dijo el CSIS en un comentario publicado el 9 de noviembre.

Fabricas chinas viven su peor momento en la pandemia 0:58

Cuando esté listo, el buque será el tercer portaaviones de China y el segundo de producción nacional.

publicidad

Pero a diferencia de sus buques hermanos, el Liaoning y el Shandong, los expertos afirman que el Tipo 003 contará con una tecnología de lanzamiento de aviones más avanzada, al estilo del sistema de catapultas utilizado por los portaaviones estadounidenses.

Los nuevos lanzadores permitirán a China lanzar una mayor variedad de aviones desde el Tipo 003 de forma más rápida y con más munición.

Matthew Funaiole, investigador principal del Proyecto China del CSIS, dijo que el Tipo 003 sería la "primera incursión del ejército chino en un portaaviones moderno".

"Este es un paso adelante bastante significativo", dijo. "Se han comprometido realmente a construir un programa de portaaviones, y siguen ampliando los límites de lo que son capaces de hacer".

Carrera armamentística

China cuenta ahora con la mayor fuerza naval del mundo, y los portaaviones son los buques principales de la flota de cualquier gran potencia.

Los enormes buques son esencialmente una base aérea móvil, que permite el despliegue rápido y a largo plazo de aviones y armamento en un escenario de combate.

Pero su valor no es solo en términos de capacidad de combate, dijo Funaiole. También tienen un gran valor en términos de prestigio diplomático y "proyección de poder".

"China quiere tener una marina de clase mundial. Quiere señalar al mundo que tiene una marina de clase mundial, (y) tratar de convencer a las naciones de la región o del mundo de que está a la altura de Estados Unidos", dijo. Y el símbolo del poderío naval estadounidense a nivel internacional es su flota de portaaviones, añadió Funaiole.

El primer portaaviones de China, el Liaoning, era un buque de la era soviética inacabado que Beijing compró a Ucrania en 1998, lo actualizó y finalmente lo puso en servicio en 2012.

Los países que más contaminan en la actualidad 0:43

El ejército chino utilizó los conocimientos tecnológicos que obtuvo de ese buque para construir su primer portaaviones de construcción nacional, el Shandong, que entró en servicio en diciembre de 2019.

Pero aunque los dos primeros portaaviones de China aumentaron su poderío naval, su capacidad seguía estando muy por detrás de la de Estados Unidos, que tiene un total de 11 de estos buques en servicio.

Además, tanto el Liaoning como el Shandong se basaban en tecnología soviética obsoleta. Esos dos portaaviones utilizaban el sistema de lanzamiento de saltos de esquí, en el que los aviones simplemente despegaban desde una ligera rampa, mientras que los portaaviones estadounidenses utilizan un sistema de catapulta más avanzado para lanzar sus aviones.

Los aviones lanzados por catapulta pueden despegar más rápidamente y con mayor cantidad de combustible y munición, lo que les da una ventaja sobre los aviones lanzados por salto de esquí, que dependen de su propia fuerza para despegar.

El Tipo 003 parece tener la misma tecnología de catapultas que los EE.UU., dijo Funaiole, e incluso puede haber avanzado hasta utilizar lanzadores electromagnéticos, omitiendo los sistemas de lanzamiento basados en el vapor que todavía se utilizan en todas las naves estadounidenses, excepto en las más nuevas.

Con el nuevo sistema de lanzamiento, China puede desplegar una nueva combinación de aviones en el mar, incluyendo naves de alerta temprana y control aéreo, aviones cisterna y aviones de interferencia electrónica. Según un informe de investigación del Congreso estadounidense de octubre, se espera que el Tipo 003 tenga un desplazamiento de unas 100.000 toneladas, comparable al de un portaaviones estadounidense de la misma clase.

Sin embargo, a pesar del avanzado sistema de lanzamiento, Funaiole dijo que todavía hay indicios de que el portaaviones chino está por detrás de sus homólogos estadounidenses, que tienen más catapultas, una vía aérea más grande y más elevadores para permitir un despliegue más rápido de los aviones.

Además, todos los portaaviones estadounidenses son de propulsión nuclear, mientras que se cree que el Tipo 003 funciona con propulsión de vapor convencional, lo que, según Funaiole, limitaría su alcance. "(Aunque) esto puede ser un factor menos importante para China en este momento, ya que muchos de sus intereses están en los mares cercanos", dijo.

La ventaja naval de Estados Unidos

Según los analistas, hay un factor importante que permitirá a la flota estadounidense seguir siendo superior a la china en un futuro próximo: la práctica.

Estados Unidos lleva operando portaaviones tanto en combate como en tiempos de paz desde antes de la Segunda Guerra Mundial, y tiene una gran experiencia en la tripulación de los buques y en su integración con el resto de su armada.

"Llevamos varias generaciones operando portaaviones y contamos con un gran número de operadores, ingenieros y técnicos que han trabajado en ellos y que pueden transmitir esos conocimientos a los que les sucedan", dijo Funaiole.

En comparación, China solo ha operado portaaviones desde 2012 y esa brecha de experiencia no es "algo que se pueda adelantar sin más", añadió Funaiole.

Primer patrullaje marítimo conjunto de Rusia y China 0:50

Alessio Patalano, profesor de guerra y estrategia en el King's College de Londres, dijo que los portaaviones modernos tienen "capacidades increíblemente complejas" y que el desarrollo de la tecnología está muy lejos de su uso efectivo.

"Esta complejidad es el resultado tanto de la dificultad de desarrollar y armonizar las tecnologías para operar las alas aéreas desde una plataforma en movimiento, como del reto de construir un "grupo" de buques de guerra para apoyarlo y protegerlo", dijo.

China también tiene poca experiencia en el despliegue de la combinación adecuada de buques de apoyo en lo que la Armada estadounidense llama un grupo de ataque de portaaviones. Estos incluyen destructores y fragatas para proporcionar defensa contra los ataques de submarinos y desde el aire, además de contar con buques para dar servicio y abastecer a los buques de combate que forman el grupo de ataque.

"Muy pocas naciones poseen portaaviones, y aún menos poseen portaaviones que puedan mantener un alto ritmo operativo, bajo cualquier condición meteorológica, de noche y de día", dijo Patalano.

Conseguir la última tecnología

Una vez lanzado el Type 003, tendrá que ser probado y equipado completamente antes de que pueda entrar en servicio oficialmente.

Inicialmente, el Departamento de Defensa estadounidense había estimado que el Tipo 003 estaría listo para el servicio activo en 2023, pero ahora ha retrasado esa fecha hasta 2024.

El portaaviones Shandong también tardó dos años desde su botadura en 2017 hasta su entrada en servicio en 2019. Además, si el portaaviones Tipo 003 utiliza tecnología de lanzamiento electromagnético para sus catapultas, podría tener dificultades para operarlas.

Incluso Estados Unidos ha tenido dificultades para utilizar el mismo sistema en su último portaaviones, el USS Gerald R. Ford, lo que ha provocado largos retrasos en el despliegue.

Además, está la cuestión de los aviones más modernos para el nuevo portaaviones.

"El reto de juzgar un programa de portaaviones es mirar más allá de la construcción del buque", dijo Carl Schuster, antiguo director de operaciones del Centro de Inteligencia Conjunta del Mando del Pacífico de EE.UU.

El prototipo de caza de portaaviones J-31 de China, un avión de quinta generación similar a los F-35 de la Marina estadounidense, acaba de ser revelado, según Schuster. Dado que aún quedan varios años de desarrollo del J-31, Schuster calcula que habrá que esperar hasta 2026 para que el Tipo 003 sea plenamente operativo.

Funaiole dijo que aún no hay señales de la construcción de un cuarto portaaviones chino, aunque había rumores de que se estaba desarrollando o construyendo uno. "No he visto ninguna prueba visual de ello", dijo.

China asegura que lanzó una nave espacial y no un misil 0:50

De hecho, en general, Funaiole dijo que el astillero de Jiangnan estaba mostrando evidencias de un cambio de rumbo respecto al rápido ritmo de construcción de buques militares visto en los últimos años.

Las imágenes satelitales parecen mostrar una renovada atención a los pedidos de buques comerciales, incluidos cargueros y petroleros, en lugar de producir nuevos buques para la Armada Popular de Liberación.

Pero Funaiole dijo que más que frenar el desarrollo naval de China, la construcción comercial podría estar ayudándola.

"(Este) impulso masivo a la producción comercial es valioso", dijo. "Eso genera ingresos clave y algunos de esos ingresos probablemente ayudan a impulsar esa modernización militar".

Brad Lendon, de CNN, contribuyó a este artículo.