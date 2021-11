(CNN Español) -- A cuentagotas, pero cada vez sabemos un poco más sobre "Spider-Man: No Way Home".

Sony Pictures y Marvel Studios dieron a conocer el nuevo póster de la próxima película del héroe arácnido, que ofrece nuevas pistas sobre el esperado film.

The Multiverse unleashed. #SpiderManNoWayHome is exclusively in movie theaters December 17. pic.twitter.com/DchHdpKKFy

— Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) November 8, 2021