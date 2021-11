Sobreviviente de covid-19 vuelve a hospital para pedir perdón a médicos 2:15

(CNN) -- Usar doble mascarilla, quedarse en casa casi las 24 horas del día, los 7 días de la semana y rara vez ver a personas más allá de su esposa siguen siendo la forma de vida del receptor de trasplante de riñón Andrew Linder, incluso después de que muchos en Estados Unidos viven como si la pandemia hubiera terminado.

Los funcionarios de salud recomiendan una tercera e incluso una cuarta dosis para aumentar la resistencia al covid-19 en personas con ciertas afecciones, pero eso no ha aliviado los temores de algunas personas inmunodeprimidas.

Linder, de 34 años, recibió el regalo que le cambió la vida de un riñón de su esposa, Emily, en septiembre de 2019. Tomará inmunosupresores por el resto de su vida para evitar que su cuerpo rechace el órgano.

En marzo de 2020, cuando los casos de covid-19 comenzaron a cerrar lugares de trabajo y ciudades, Emily se mudó con sus padres durante meses porque trabaja con personas sin hogar y personas en el sistema penitenciario y no quería que su esposo se enfermara.

Las vacunas contra el coronavirus dieron algo de esperanza a los Linder, que viven en Akron, Ohio. Andrew Linder recibió dos dosis de la vacuna Pfizer y luego una dosis adicional y un refuerzo. La esperanza se convirtió rápidamente en angustia.

"No tenía anticuerpos de ningún tipo. Eso fue impactante, aterrador y un fastidio con seguridad", le dijo Linder a CNN. "Casi me siento igual de inseguro o, si no potencialmente, un poco más inseguro ahora que cuando comenzó la pandemia, solo por el hecho de que podría contraerlo en este momento".

La pandemia no ha terminado para muchos

Linder es una de las muchas personas inmunodeprimidas de forma moderada a grave que intentan protegerse, mientras muchas personas en EE.UU. están regresando a alguna versión de sus vidas normales.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) estiman que alrededor de 9 millones de personas que viven en EE.UU., o alrededor del 3% de la población, están inmunodeprimidos de forma moderada a grave. Eso incluye a personas en tratamiento activo para cánceres de la sangre o tumores sólidos, ciertos receptores de trasplantes de órganos y células madre, personas con VIH avanzado o no tratado y aquellos que toman corticosteroides en dosis altas u otros medicamentos que pueden inhibir su sistema inmunológico.

Un nuevo estudio publicado por los CDC la semana pasada sugiere que las personas con sistemas inmunológicos comprometidos pueden necesitar recibir tres dosis de una vacuna contra el coronavirus y una dosis de refuerzo para obtener la mayor protección que brindan las dos dosis a quienes no están inmunodeprimidos. La efectividad de las vacunas Pfizer y Moderna contra la hospitalización por covid-19 fue del 77% entre los adultos inmunodeprimidos versus el 90% entre los adultos inmunocompetentes.

Para los receptores de trasplantes como Linder y algunos otros miembros de la comunidad inmunodeprimida, la investigación mostró que la efectividad de la vacuna era menor que eso.

Sentirse más libre para salir

CNN realizó un seguimiento con cinco personas inmunodeprimidas entrevistadas en marzo de 2020. Para algunos, como Linder, la vida no ha cambiado mucho debido a su falta de inmunidad. Otros han adquirido una sensación de seguridad después de recibir vacunas y refuerzos.

Para Courtney Hodge, una madre soltera de las afueras de Pittsburgh, vivir la pandemia le ha brindado una nueva sensación de claridad y dijo que está tratando de vivir con menos miedo.

El año pasado "me hizo reevaluar toda mi vida porque puedes morir así de rápido", le dijo Hodge a CNN.

La mujer de 39 años tiene asma y varios trastornos autoinmunes, como la enfermedad de Graves, fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica. Dado lo deprimido que está su sistema inmunológico, a Hodge le preocupa que no pueda combatir el daño que el coronavirus causa en los pulmones.

"Estoy completamente vacunada con el refuerzo, (entonces) he estado saliendo y hablando con más personas que en toda mi vida", dijo Hodge. Dijo que recibió un refuerzo en agosto y consideraría una cuarta dosis si fuera necesario.

Estar vacunada y con refuerzo también le ha dado a Hodge la confianza para sentirse segura yendo a las exposiciones de artesanías y vendedores para promover el negocio de dulces que comenzó durante la pandemia.

"Ya no estoy tan ansiosa y ya no siento una fatalidad inminente", dijo. "Incluso si me enfermo teniendo la vacuna, mis posibilidades de morir no son tan altas como sin la vacuna".

Ha vuelto a hacer las compras

Abrazar la vida y tratar de volver al mundo es también en lo que Danielle Grijalva ha tratado de concentrarse, a pesar de que algunas personas a su alrededor se enfermaron y perdieron a un amigo a causa del covid-19, dijo.

Grijalva recibió su primera y segunda vacuna de covid-19 en abril y mayo, respectivamente, y dijo que la vacunación cambió su perspectiva, lo que le permitió pasar de quedarse en casa a sentirse lo suficientemente segura para ir de compras o ver a sus amigos.

"Ahora puedo, me siento cómoda caminando y comprando, y mantengo la distancia", dijo la mujer de 45 años. "Simplemente he decidido que no voy a vivir con miedo".

La madre de dos hijos de California fue diagnosticada en 2018 con una condición de dolor llamada fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y varias cepas de ecovirus, que se encontraron en su estómago.

Sin embargo, sus condiciones no la colocan entre el grupo de personas inmunodeprimidas a las que se recomienda recibir una dosis adicional, y aún no han pasado seis meses desde su primera vacunación.

Dijo que será elegible para su vacuna de refuerzo este mes. Independientemente, dijo que está feliz de ver la reapertura en EE. UU. y disfruta de ver buenos amigos y volver a sentir un poco de normalidad.

Ella igual contrajo covid-19

Pero no todas las personas inmunodeprimidas a las que CNN hizo seguimiento pudieron mantenerse saludables y libres de covid-19.

Brittania Powell, estudiante de la Universidad Estatal de Ohio, apenas salió de su casa durante dos meses el otoño pasado hasta que su familia la animó a trabajar en las urnas en Ohio el día de las elecciones de 2020, dijo.

A Powell le diagnosticaron la enfermedad autoinmune lupus cuando tenía 14 años. También tiene una enfermedad autoinmune llamada artritis reumatoide, anemia y nefritis lúpica, que inflama sus riñones. No sabe si se despertará con las articulaciones hinchadas o si podrá moverse un día cualquiera.

La joven de 22 años dijo que ella y los otros trabajadores electorales intentaron desinfectar las superficies comunes y mantener las cosas limpias, pero algunas de las personas que vinieron a votar no llevaban máscaras.

"Yo estaba usando doble máscara, aunque llevaba guantes, pero todavía lo pillé (al covid-19)", dijo.

Powell sintió que tuvo gripe durante una semana y solo tosió un día, por lo que no pensó que tuviera covid-19 en ese momento, dijo. La semana siguiente tuvo muchas náuseas y problemas de estómago, lo que la mandó a la sala de emergencias.

A la mañana siguiente, dijo que obtuvo un resultado positivo en la prueba. Los problemas estomacales se quedaron con ella y no se sintió mejor durante un mes. A pesar de sentirse enferma, Powell dijo que se mantuvo positiva y trató de no estresarse mientras se recuperaba.

Recibió ambas dosis de la vacuna esta primavera y dijo que todavía no tiene prisa por recibir un refuerzo. Sin embargo, tiene un mensaje para otras personas.

"No sabrás quién está inmunodeprimido con solo mirarlo", dijo Powell. "Sé considerado con quienes te rodean, incluso si no quieres recibir la vacuna, usa tu máscara al menos. Sigue los protocolos de seguridad que usamos para no arriesgar la vida de los demás".

Ella todavía está preocupada por su salud

La necesidad de que la gente esté pendiente de aquellos que pueden ser más susceptibles al covid-19 es real para Eileen Davidson, escritora canadiense de un sitio web sobre artritis.

La mujer de 35 años es una madre soltera con artritis reumatoide. Vive con su hijo de 8 años, Jacob, en Vancouver, Columbia Británica.

"Algunas personas piensan que la pandemia puede estar terminando; en realidad, no termina para alguien inmunodeprimido", dijo Davidson.

Al principio, el encierro fue algo bueno, ya que Davidson dijo que podía relajarse. Pero no tener acceso a fisioterapia y su gimnasio dificultaba el manejo de su condición crónica.

"Se me agravó, había mucho estrés", dijo. "Incluso el estrés en torno a la pandemia puede llevar a alguien a tener una mayor actividad de la enfermedad".

Después de esperar y ver a los primeros estadounidenses recibir sus vacunas, Davidson pudo recibir su primera dosis en abril y la segunda en junio, ya que los expertos canadienses aconsejaron extender el tiempo entre dosis. También recibió una vacuna de refuerzo hace dos semanas.

Pero surgió otro factor estresante cuando aumentó la demanda del medicamento que usa para controlar su artritis reumatoide, un producto biológico llamado Actemra o tocilizumab.

En junio, la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE. UU. (FDA) otorgó a Actemra una autorización de emergencia para el uso de pacientes con covid-19 hospitalizados. Es una terapia con anticuerpos monoclonales que ayuda a reducir la inflamación que puede enfermar más a los pacientes.

"Me preocupa que mi medicamento, que necesito desesperadamente y he pasado por tantos para encontrar el tratamiento adecuado para mí, escasee porque la gente se niega a vacunarse", dijo Davidson.

Solo quieren volver a la normalidad

Entre los inmunodeprimidos, un hilo conductor es el anhelo de vivir sus vidas. Para Linder, la idea de no poder recuperar algo de la normalidad en algún momento es abrumadora.

"Para mí no poder vivir una vida que de nuevo luché tanto por conseguir y que mi esposa me donara una parte de su cuerpo para que viviéramos una vida juntos, simplemente duele", dijo. "Corta tan profundo que es un dolor que no puedo explicar".

Linder dijo que un extraño en una tienda de comestibles, adonde Linder va cuando se desespera y solo necesita salir de la casa, una vez le gritó que no necesitaba una máscara y que la pandemia ya terminó. Nota: Ese extraño está equivocado. Ninguna de esas cosas es verdad.

Dijo que siente "muchos celos, mucha envidia porque el mensaje que se ha introducido claramente en la sociedad en este momento es que es si no quiero arriesgarme a morir, simplemente tengo que quedarme en casa y necesito quedarme en mi casa para siempre ", dijo.

Linder sueña con finalmente irse de luna de miel con su esposa; su segundo aniversario se acerca en diciembre. Ese viaje no ocurrirá pronto, porque saben que para él no es seguro volar.

Por ahora, espera poder ver a su hermana, su esposo y su sobrino durante las vacaciones. No están seguros de cómo sería eso, pero dijo que sería bueno pasar unas vacaciones con su familia por primera vez en dos años.

Jen Christensen y Jacqueline Howard de CNN contribuyeron a este informe.