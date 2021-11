Cuando se trata de salvar el planeta, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar.

Estudiante o profesor, niño o adulto, todos podemos aprender de los demás la mejor manera de sostener el mundo que compartimos.

Esto es exactamente lo que están haciendo los alumnos de la escuela Al Makassed Dawha del Líbano para celebrar el Call to Earth Day. Los alumnos de sexto grado están enseñando a los de segundo grado formas sencillas de ayudar al medio ambiente.

Grade 6 learners prepared a Power point under the title of 🌏 "How we can help the environment"🌏 and presented it to grade 2 learners to spread awareness on how they can be #earthsavers with simple actions #CallToEarth @CNN #dawhasteamers @raefa_jomaa @makdawhaschool pic.twitter.com/jDVT7qtrfZ

— Natasha Habli (@Natasha1ah) November 10, 2021