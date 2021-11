Líder político advierte que Perú podría entrar en un "círculo leproso" 3:09

(CNN Español) -- La Fiscalía de la Nación de Perú inició una investigación preliminar contra el ministro de Defensa, Walter Ayala, y los que resulten responsables por los presuntos delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal en el proceso de ascenso de algunos integrantes de las Fuerzas Armadas, según informó la institución este jueves en un comunicado.

La nota indica que se tomó la decisión después de un “exhaustivo y riguroso análisis” de todas las declaraciones de los ex altos oficiales, así como del titular de Defensa. Además, agrega que el Ministerio Público recogerá “en los próximos días” los testimonios del ministro Ayala, del secretario general del Despacho Presidencial, Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, y de los excomandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea del Perú, José Vizcarra Álvarez y Jorge Chaparro Pinto, respectivamente.

CNN se contactó con el Ministerio de Defensa para pedir comentarios sobre el anuncio de la Fiscalía. En respuesta, se dijo que todavía no habrá un pronunciamiento y que Ayala se presentará este viernes en el Congreso.

El ministro puso su cargo a disposición este lunes. “Pongo mi cargo a disposición al señor presidente de la República y Jefe Supremo de las FF.AA., agradeciendo a mi país y cumpliendo con mi deber a la patria. No usen pretextos contra la democracia”, escribió Ayala en su cuenta de Twitter. Pese a ello, y hasta el momento, el presidente Pedro Castillo no se ha pronunciado sobre las denuncias hechas por ex altos militares ni sobre la permanencia en el cargo del ministro de Defensa.

Esta nueva crisis ministerial se presenta cuando Castillo cumple 100 días como mandatario.

publicidad

Jimena de la Quintana colaboró con este informe