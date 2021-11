Escuelas de Florida no podrán exigir uso de mascarillas 3:06

(CNN) -- Un juez federal dictaminó que la prohibición de Texas sobre los mandatos de mascarillas en las escuelas viola la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, según documentos judiciales presentados el miércoles en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Oeste de Texas.

El fallo sigue a meses de enfrentamientos entre líderes estatales y locales sobre mandatos de máscaras en las escuelas, no solo en Texas, sino en todo el país. Mandatos similares se convirtieron en tema de acalorados debates a principios de este año, a medida que la variante delta hacía que el número de casos de covid-19 aumentara una vez más y las escuelas en Estados Unidos comenzaban a reabrir mientras muchos estudiantes aún no eran elegibles para una vacuna.

Según los documentos judiciales presentados el miércoles, los distritos escolares independientes de Texas podrían elegir si implementar los mandatos de máscaras para la instrucción en persona durante el año escolar 2020-2021. Pero antes del nuevo año escolar, el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una orden que, entre otras cosas, prohibía a las escuelas públicas exigir que los estudiantes, el personal y los visitantes usen máscaras en sus instalaciones.

"Los texanos, no el gobierno, deberían decidir sus mejores prácticas de salud, por lo que los distritos escolares públicos o las entidades gubernamentales no exigirán máscaras", había dicho Abbott en mayo. "Podemos continuar mitigando el covid-19 mientras defendemos la libertad de los texanos de elegir si usan mascarilla o no".

Demanda contra el gobernador de Texas

Pero mientras el estado lidiaba con un aumento a nivel nacional de casos y hospitalizaciones durante el verano, algunos distritos escolares buscaron formas de evitar la prohibición u optaron por ignorar la orden del gobernador con la esperanza de frenar la propagación del virus.

Disability Rights Texas, un grupo de defensa, presentó una demanda federal en nombre de varias familias de Texas contra el gobernador, el fiscal general de Texas Ken Paxton y el comisionado de la Agencia de Educación de Texas Mike Morath, alegando que la propagación del virus presentaba "un riesgo aún mayor para niños con necesidades especiales de salud".

"Los niños con ciertas afecciones subyacentes que contraen covid-19 tienen más probabilidades de experimentar efectos biológicos agudos graves y de requerir ingreso en un hospital y en la unidad de cuidados intensivos del hospital", dice la demanda. "Esto incluye a niños con afecciones que incluyen síndrome de Down, trasplantes de órganos, afecciones pulmonares, afecciones cardíacas y sistemas inmunitarios debilitados".

El fallo firmado por el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Lee Yeakel, dice que "la cuestión es si la Orden Ejecutiva GA-38 del Gobernador Greg Abbott viola el Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990".

"La evidencia presentada por los Demandantes establece que a los Demandantes se les niegan los beneficios del aprendizaje en persona en igualdad de condiciones con sus compañeros sin discapacidades. El tribunal concluye que GA-38 viola la ADA", dice el fallo.

Reacción

Tras la decisión del juez, el fiscal general de Texas escribió en Twitter: "Estoy totalmente en desacuerdo con la opinión del juez Yeakel que prohíbe que mi oficina dé efecto a la GA-38, que prohíbe los mandatos de uso de mascarilla impuestos por entidades gubernamentales como los distritos escolares".

"Mi agencia está considerando todas las vías legales para impugnar esta decisión", escribió el fiscal general.

El fallo también sigue a un anuncio de septiembre del brazo de aplicación de los derechos civiles del Departamento de Educación de EE.UU. sobre una investigación para determinar si la prohibición del mandato de máscaras en escuelas del estado impedía que los distritos escolares "consideren o satisfagan las necesidades de los estudiantes con discapacidades".

En ese momento, el departamento dijo en una carta a Morath que estaba "preocupado porque la restricción de Texas a las escuelas y distritos escolares de poner requisitos de uso de mascarilla puede estar impidiendo que las escuelas en Texas cumplan con sus obligaciones legales de no discriminar por motivos de discapacidad y de brindar igualdad de oportunidades educativas a los estudiantes con discapacidades que corren un mayor riesgo de sufrir una enfermedad grave a causa del covid-19".