"Evita" Perón hace reclamo en la COP26 con esta canción 1:15

(CNN) -- Una nueva versión del borrador del acuerdo COP26 se publicó temprano el viernes y mantiene una referencia a los combustibles fósiles, a pesar de una feroz campaña de los principales productores de carbón, petróleo y gas para eliminarla.

El borrador llega el último día de la conferencia de casi dos semanas, pero no es definitivo; necesitará que las 197 partes presentes estén de acuerdo con él.

Aunque conserva una referencia a los combustibles fósiles, el lenguaje se ha suavizado un poco con respecto a la versión anterior. El borrador actual pide la aceleración de "la eliminación progresiva de la energía del carbón y de los subsidios ineficientes para los combustibles fósiles", mientras que el borrador anterior no incluía la palabra "ineficiente".

Sin embargo, si se mantiene, incluso en su forma actual, sería el primer acuerdo climático de la Conferencia de las Partes en hacer alguna mención al papel de los combustibles fósiles, el mayor contribuyente a la crisis climática provocada por el hombre.

Dos fuentes familiarizadas con las conversaciones dijeron a CNN el miércoles que Arabia Saudita, China, Rusia y Australia estaban tratando de eliminar el artículo sobre combustibles fósiles.

El borrador del acuerdo del viernes, publicado por la presidencia de la COP26, también conserva el lenguaje que dice que el mundo debería apuntar a limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales.

publicidad

El documento "reconoce que los impactos del cambio climático serán mucho menores con un aumento de temperatura de 1,5 ° C en comparación con 2 ° C y resuelve continuar los esfuerzos para limitar el aumento de temperatura a 1,5 ° C".

Para hacer eso, se requieren "reducciones rápidas, profundas y sostenidas en las emisiones globales de gases de efecto invernadero", dice el documento. Ese lenguaje está en línea con la ciencia más reciente, que muestra que el mundo debe limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales para evitar que la crisis climática empeore y se acerque a un escenario catastrófico.

Un análisis clave publicado el martes dijo que el mundo está en camino de 2,4 grados de calentamiento. Eso significaría que los riesgos de sequías extremas, incendios forestales, inundaciones, aumento catastrófico del nivel del mar y escasez de alimentos aumentarían drásticamente, dicen los científicos.