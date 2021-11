Estas deberían ser las políticas de Estado, según Alberto Fernández 2:08

(CNN Español) -- Argentina celebró este domingo las elecciones medio término, en una jornada que transcurrió sin sobresaltos. Las urnas se abrieron a las 8:00 a.m. hora local (6:00 a.m. hora de Miami) y cerraron a las 6:00 p.m. Hacia la noche, la mayoría de las mesas ya habían sido escrutadas.

Los resultados preliminares representarían una derrota para la coalición gobernante, el Frente de Todos. Si bien el oficialismo mejoró los números con respecto a elecciones primarias celebradas en septiembre, la oposición se imponía a nivel nacional, según los primeros datos del escrutinio de este domingo por la noche.

Además, se confirmaría un dato ya proyectado en las elecciones primarias: por primera vez desde el regreso de la democracia en 1983, el peronismo perdería la mayoría en la Cámara de Senadores.

Tras conocerse los primeros resultados, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, habló en un mensaje dirigido a la población del país.

“Hoy empieza la segunda parte de nuestro gobierno”, señaló y sostuvo que los argentinos tienen “derecho a la esperanza”.

"Argentina, aún en el marco de estas dificultades, viene avanzando y lo seguirá haciendo. Nos estamos poniendo de pie", aseguró Fernández. En tanto, dijo que es preciso que "la relación entre el Gobierno y el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados y en el Senado, sea fructífera, por el interés general de nuestro país".

Por otra parte, se refirió a la deuda como el "escollo más grande" al señalar que "es tiempo también de resolver el problema derivado de la deuda contraída por el Gobierno que me precedió con el Fondo Monetario Internacional".

Sobre este punto, anunció que en la primera semana de diciembre enviarán al Congreso "un proyecto de ley que explicite el 'Programa económico plurianual para el desarrollo sustentable'".

"Ese programa contemplará los mejores entendimientos que nuestro gobierno haya alcanzado con el staff del FMI en las negociaciones que lidera nuestro ministro de economía, Martín Guzmán, sin renunciar a los principios de crecimiento económico e inclusión social", dijo el presidente.

Por último, concluyó: "No comparto, en absoluto, la posición de quienes dicen que “no tenemos destino”. No pueden darnos lecciones quienes no se hacen cargo de los daños que han causado".

Poco después del cierre de urnas, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que no estaría presente en el búnker del Frente para Todos para el cierre de la jornada. “Me han indicado reposo. Nada de qué preocuparse, pero el esfuerzo realizado para participar del cierre del FdT retrasó la evolución del posoperatorio. Por eso, esta noche no podré estar, como hubiera querido y como siempre he hecho, en el búnker. Abrazo fuerte a todos y a todas”, publicó en su cuenta de Twitter.

Se redefine el mapa político

En estos comicios, los argentinos eligieron a los candidatos para renovar 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados y 24 de las 54 bancas de la Cámara de Senadores.

Previamente, el 12 de septiembre, se realizaron las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), una primera etapa de la elección, en la que cada partido presentó distintos aspirantes para los cargos.

En esa instancia, los ciudadanos definieron con su voto cuál de todos esos aspirantes debía ser el candidato elegido para la elección general, que es la segunda etapa del proceso.

Son ocho provincias las que eligieron 24 senadores en estas elecciones. Dos por la mayoría y uno por la primera minoría de cada distrito. El Frente de Todos puso en juego 15 de las 41 bancas que tenía, y Juntos por el Cambio, 9 de las 25 que poseía.

Por otra parte, la Cámara de Diputados renueva con estas elecciones 127 de sus 257 bancas. A diferencia de los senadores, que representan a las provincias, los diputados representan al pueblo argentino. Tienen mandatos de cuatro años y son elegidos a través de un sistema de representación proporcional en los 24 distritos en los que se divide el país.

Con información de Iván Pérez Sarmenti, Nacho Girón y Betiana Fernández Martino