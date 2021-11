Las 5 canciones más populares de Taylor Swift 0:58

(CNN) -- Taylor Swift rompió oficialmente Internet el viernes.

No solo lanzó la regrabación de su álbum de 2012 "Red" —esta vez se llama "Red (Taylor's Version)"— sino que lanzó un cortometraje que dejó a sus fans con la boca abierta.

Se llama "All Too Well" y lleva el nombre de una pista de su álbum. Durante años, los fanáticos han asumido que la canción, que cuenta la historia de una ruptura, trataba sobre su apasionado y breve romance con el actor Jake Gyllenhaal en 2010.

Ahora que el cortometraje de casi 15 minutos ha salido, la especulación de que se trataba de Gyllenhaal parece haberse solidificado en las mentes de sus fans, que se hacen llamar "Swifties".

El video acumuló más de 13 millones de visitas en YouTube en menos de 24 horas desde su estreno.

Esta versión de la canción tiene una nueva letra, que revela un poco de información sobre la relación, "Y nunca fui buena contando chistes, pero el chiste es / Me haré mayor pero tus amantes mantienen mi edad / Pero estoy en un nuevo infierno cada vez que traicionas mi mente / Dijiste que si hubiéramos sido más cercanos en edad tal vez hubiera estado bien / Y eso hizo querer morir".

Una letra y escena reveladora es cuando Swift dice que estaba desconsolada en su cumpleaños número 21, lo que se desliza perfectamente en la cronología de citas Swift-Gyllenhaal como un guante.

Habló con Jimmy Fallon sobre su decisión de volver a grabar la canción, pero nunca ha confirmado que la canción sea sobre el actor. CNN se ha acercado a él para hacer comentarios.