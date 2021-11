Las justificaciones de Trump sobre las amenazas contra Pence 3:15

(CNN) -- Donald Trump está reforzando su control maligno sobre la política estadounidense mientras Joe Biden lucha por estabilizar su propia presidencia, plagada de problemas, celebrando el tipo de victoria política que su predecesor nunca logró.

A menudo se siente como si el 45º presidente nunca abandonara el escenario, dado el impacto corrosivo y complicado de su legado envenenado en Washington. Las traumáticas secuelas de su mandato darán un nuevo giro el lunes cuando se espera que su gurú político Steve Bannon se entregue después de que un jurado investigador federal lo acusó la semana pasada por ignorar una citación de la investigación de la Cámara de Representante sobre el intento de golpe de Trump. En el último flashback discordante de ese terrible día, el 6 de enero, Trump defendió a los alborotadores que corearon "Hang Mike Pence" ("Cuelguen a Mike Pence") después de que su vicepresidente se negó a tirar la elección, en el audio de una entrevista realizada para un nuevo libro de Jonathan Karl publicado por ABC News.

Trump, mientras solidifica implacablemente los planes para una probable carrera presidencial en 2024, mientras tanto, está intensificando sus esfuerzos para aumentar su dominio sobre el Partido Republicano, prometiendo derrocar a los legisladores que respaldaron el paquete bipartidista de infraestructura bipartidista de US$ 1 billón de Biden.

El actual presidente llevará a cabo una ceremonia de firma de alto voltaje para la medida en la Casa Blanca, este lunes, que incluirá al menos a dos senadores republicanos que se presentarán desafiando a Trump. Sin embargo, el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, un objetivo incesante del expresidente, que también votó a favor del proyecto de ley, no participará en la vuelta de la victoria de Biden. El evento será un recordatorio de que los propios intentos ineptos de Trump de aprobar dicha reforma de infraestructura se convirtieron en objeto de burla.

Si alguna vez un presidente había necesitado una victoria, ese es Biden, quien soportó un verano difícil. Mientras firma la medida que espera que le dé un impulso a su presidencia, el presidente pondrá a Mitch Landrieu, el exalcalde demócrata de Nueva Orleans, a cargo de implementar la nueva y vasta ley. Pero es poco probable que un programa de gastos bipartidista poco común, necesario para arreglar las carreteras, ferrocarriles, puentes y aeropuertos de Estados Unidos, sea una solución mágica para una presidencia en crisis.

Biden, cuyo índice de aprobación cayó al 41% en una nueva encuesta de Washington Post / ABC News, el domingo, enfrenta acusaciones de que no está lo suficientemente concentrado en los temas que más les preocupan a los estadounidenses. Una encuesta de CNN / SSRS, publicada la semana pasada, encontró que el 58% de los estadounidenses creía que Biden no había prestado atención a los problemas más importantes de la nación. Más de un tercio de los encuestados pensaba que la economía era el problema más urgente.

Un repunte alarmante de la inflación y los altos precios de la gasolina están creando el tipo de tormenta económica perfecta que todos en el país sienten y que da forma al descontento político.

Si bien los elementos del plan de infraestructura y el plan de gasto social complementario que aún no ha sido aprobado son populares, podrían crear empleos y aliviar la carga de los trabajadores estadounidenses, tardarán muchos meses y años en desarrollarse. El alto costo de vida, provocado principalmente por la pandemia y los problemas relacionados con la cadena de suministro, está brindando a los republicanos una apertura masiva ahora que las elecciones de mitad de período se avecinan en un año.

Con los costos de los pavos de Acción de Gracias y los viajes en aumento debido a las copias de seguridad de la cadena de suministro y los altos precios de la energía, las victorias legislativas harán poco a corto plazo para aliviar la difícil situación de Biden. La Casa Blanca también puede tener otro incendio político que apagar esta semana luego de una historia de CNN que reveló la frustración mutua entre el ala oeste y la vicepresidenta Kamala Harris sobre su desempeño hasta ahora en la administración.

Trump descarrila la democracia mientras Biden intenta salvarla

En muchos sentidos, Trump y Biden continúan la batalla que el expresidente perdió en las elecciones de 2020. La obstrucción por parte de Trump y sus aliados a la comisión del 6 de enero representa una ampliación del asalto a la democracia, que nació cuando no pudo aceptar la verdad de su derrota hace un año.

Trump y su ego volcánico ahora están tratando de convertir las elecciones de mitad de período de 2022, y potencialmente las elecciones de 2024, en un referéndum sobre sus mentiras de que la última elección presidencial fue robada, una narrativa que millones de votantes republicanos ya aceptan. También ayuda a explicar por qué él y sus aliados se esfuerzan tanto por encubrir la verdad de un intento de descarrilar la democracia.

Si bien el desafío de Trump al Estado de derecho está arraigado en su proyecto político, el proyecto de ley de infraestructura de Biden también está profundamente arraigado en el ADN de su presidencia. Tiene la intención de que el proyecto de ley bipartidista demuestre que los estadounidenses pueden lograr grandes cosas cuando están unidos y no destrozados por demagogos como Trump.

Su uso del Gobierno para crear empleos y mejorar las vidas de los trabajadores estadounidenses también tiene otro propósito. El proyecto de ley de infraestructura y el proyecto de ley de gastos, que aún enfrenta un destino incierto en medio de enfrentamientos entre partidos en el Capitolio, están destinados a mostrar que la democracia funciona y a drenar el grupo populista de resentimiento que tan a menudo inflama Trump.

La noticia de que el arquitecto de ese movimiento populista había sido acusado por un jurado investigador federal, el viernes, fue un avance significativo en el enfrentamiento entre Trump y la Comisión Selecta de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección que incitó el 6 de enero.

Bannon, un exfuncionario de la Casa Blanca y podcaster que despierta a la turba, supuestamente desempeñó un papel importante detrás de escena en una "sala de guerra" dedicada al intento de Trump de robar las elecciones al interrumpir la transferencia pacífica del poder a Biden. Su afirmación de que sus conversaciones con Trump están protegidas por privilegios ejecutivos parece tener poco mérito legal, ya que ni siquiera se desempeñaba como funcionario en el momento de la insurrección. Y la comisión quiere discutir sus conversaciones con otros partidarios de Trump que no involucran al expresidente.

Si es declarado culpable, Bannon, de 67 años, podría enfrentar un máximo de un año de cárcel y una multa de hasta US$ 1.000 por cada uno de los dos cargos en su contra. La decisión del Departamento de Justicia de seguir adelante con el caso siguió a una citación formal de desacato al Congreso aprobada por la Cámara de Representantes. La acusación formal hizo una declaración importante por ahora y en el futuro sobre la capacidad del Congreso para hacer cumplir las citaciones en investigaciones vitales. Pero es probable que Bannon lo lleve como una insignia de honor y alimente las afirmaciones de que una vez más un establecimiento político estatal profundo está tratando de perseguir a Trump, una narrativa que es fundamental para el atractivo del expresidente entre muchos partidarios de base.

La acusación contra Bannon puede ser una señal de que la Comisión Selecta de la Cámara, en una carrera contra el tiempo en caso de que el Partido Republicano recupere la Cámara el próximo año y la cierre, está listo para tomar una línea dura contra los testigos que se niegan a testificar. Esto incluye al ex secretario general de la Casa Blanca, Mark Meadows, que no se presentó el viernes.

"Cuando finalmente los testigos deciden, como lo ha hecho Meadows, que ni siquiera se van a molestar en presentarse, que tienen tanto desprecio por la ley, entonces eso nos obliga a actuar y actuaremos rápidamente", dijo el representante demócrata Adam Schiff, de California, miembro de la comisión, en "Meet the Press" de NBC.

Acusan a Bannon, exasesor de Trump, con dos cargos de desacato 8:13

La "cruda y dura verdad"

Uno de los 10 republicanos de la Cámara de Representantes que votaron para impugnar a Trump por la insurrección, el representante Anthony González, de Ohio, emitió una advertencia extraordinaria el domingo sobre el control de Trump sobre su partido e influencia.

"La cruda y dura verdad es que Donald Trump nos llevó a una zanja el 6 de enero. El expresidente nos mintió. Nos mintió a cada uno de nosotros y, al hacerlo, le costó [a los republicanos] la Cámara [de Represenantantes], el Senado y la Casa Blanca", le dijo González a Jake Tapper, en"State of the Union", de CNN.

"Veo, fundamentalmente, a una persona que no debería poder volver a ocupar el cargo debido a lo que hizo alrededor del 6 de enero. Pero también veo a alguien que es un enorme perdedor político. Y no sé por qué alguien que quiere ganar las elecciones en el futuro seguiría eso. Simplemente, no lo entiendo éticamente. Ciertamente no lo entiendo políticamente. Ninguna de las dos cosas tiene sentido ".

Trump ya ha apuntado a miembros como González por sus votos de juicio político, respaldando a un rival principal del congresista de Ohio, quien desde entonces ha dicho que no se postulará para la reelección. Pero ahora el expresidente está apuntando a los 13 republicanos en la Cámara de Representantes y 19 en el Senado que votaron por el proyecto de ley de infraestructura, furioso porque permitieron una victoria para el actual presidente en un tema en el que Trump obviamente no logró avanzar.

"¡Salvar a EE.UU. comienza por salvar al Partido Republicano de los RINO [republicanos de nombre], los vendidos y los perdedores conocidos!", escribió Trump en una de las muchas declaraciones de fin de semana enfurecidas y llenas de mentiras. Este llamó a las fuerzas pro-Trump a realizar campañas primarias contra los legisladores que apoyaron el proyecto de ley de infraestructura, mientras el expresidente intenta transformar su partido a su propia imagen antidemocrática.

El poder de Trump en el partido y el impacto de sus maniobras contra los republicanos que se le cruzan fue personificado una vez más el domingo por el fracaso de un poderoso senador republicano en repudiar su retórica insurreccional. Al senador de Wyoming, John Barrasso, se le preguntó repetidamente en "This Week", de ABC News, sobre la incapacidad de Trump de ponerse de acuerdo con su entonces vicepresidente, quien se negó a ceder ante su presión para robarle la elección a Biden mientras seguía los requisitos constitucionales para certificar el resultado de la elección en enero.

"El presidente Trump aporta mucha energía al partido. Es una fuerza duradera", dijo Barrasso. "No estoy de acuerdo con el presidente Trump en todo", agregó. "Estoy de acuerdo con él en las políticas que me han aportado la mejor economía de mi vida y seguiré apoyando esas políticas".

Por muy extremo que se vuelva Trump, la posición republicana esencial –apaciguarlo para ganar el poder– sigue siendo la misma.