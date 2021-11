Industria del cannabis, más fuerte en pandemia 1:08

(CNN) -- Cada vez más mujeres consumen marihuana durante el embarazo, pero es posible que quieran pensárselo dos veces.

Los investigadores han encontrado un vínculo entre el consumo de marihuana entre las mujeres embarazadas y el autismo y la psicosis infantil. Ahora, un pequeño estudio ha demostrado cómo el consumo de cannabis puede afectar la placenta y puede estar relacionado con niveles más altos de ansiedad, agresión e hiperactividad en los niños.

Investigadores en EE.UU. analizaron 322 parejas de madres e hijos con sede en la ciudad de Nueva York que formaban parte de un proyecto de investigación más amplio sobre el estrés en el embarazo. Cuando los niños tenían entre 3 y 6 años, se midieron los niveles hormonales a partir de muestras de cabello, se utilizaron registros de electrocardiogramas para medir la función cardíaca y se evaluó el funcionamiento conductual y emocional con base en encuestas a los padres.

El equipo del estudio también examinó el tejido placentario recolectado en el momento del nacimiento de algunas de las participantes.

"Este nuevo estudio respalda una creciente evidencia de que fumar cannabis durante el embarazo se asocia con resultados adversos para las mujeres y sus hijos", dijo el Dr. Daghni Rajasingam, obstetra consultor y portavoz del Royal College of Obstetricians and Gynecologists en el Reino Unido, al Science Media Center en Londres.

"Sabemos por estudios anteriores que el consumo de cannabis durante el embarazo está relacionado con un desarrollo cerebral fetal deficiente, muerte fetal, bajo peso al nacer y parto prematuro. Esta nueva evidencia se suma a estas preocupaciones de seguridad existentes, lo que sugiere que el consumo de cannabis durante el embarazo podría conducir a una mayor ansiedad, agresión, hiperactividad y niveles de la hormona del estrés cortisol en los niños", dijo.

"Solo se utilizó una pequeña muestra de mujeres y niños en este estudio, y nos gustaría que se hicieran más investigaciones en esta área".

Impacto negativo del cannabis en la salud mental de los niños

Los hijos de madres que consumieron cannabis durante el embarazo mostraron mayor ansiedad, agresión, hiperactividad y niveles de la hormona del estrés cortisol, en comparación con los hijos de madres que no consumieron cannabis durante el embarazo, encontró el estudio.

El análisis del tejido placentario, que involucró la secuenciación de ARN, moléculas similares al ADN que son parte del código genético, reveló que el consumo de cannabis por parte de la madre se asoció con una menor expresión de genes activadores del sistema inmunológico, incluidas las citocinas, que están involucradas en la protección contra patógenos.

"Este es un estudio bien diseñado, con una buena metodología y un diseño de laboratorio con seguimiento de los niños. Es interesante que pudieron observar las señales de la placenta y vincular esos hallazgos con los resultados de la infancia", dijo la Dra. Darine El- Chaâr, especialista en medicina materno-fetal e investigadora clínica del Instituto de Investigación del Hospital de Ottawa en Canadá, que no participó en la investigación.

Los resultados sugirieron que la inmunosupresión en la placenta relacionada con el consumo de cannabis por parte de la madre puede aumentar el riesgo de problemas de salud mental en la primera infancia, como una mayor ansiedad, dijeron los autores.

"Sabemos que la señalización de cannabinoides juega un papel en la modulación del estrés, razón por la cual algunas personas consumen cannabis para reducir la ansiedad y relajarse", dijo Yoko Nomura, profesora de psicología de The City University of New York's Queens College and Graduate Center y primera autora del documento, en un comunicado de prensa.

"Pero nuestro estudio muestra que la exposición al cannabis en el útero tiene el efecto opuesto en los niños, provocando que tengan mayores niveles de ansiedad, agresión e hiperactividad en comparación con otros niños que no estuvieron expuestos al cannabis durante el embarazo".

Sin embargo, el estudio dijo que el impacto completo del consumo de cannabis por parte de la madre sobre la función inmunológica "no puede evaluarse únicamente a partir de la expresión del gen placentario".

El estudio tomó en cuenta otros factores que podrían explicar el vínculo entre el consumo materno de marihuana y la ansiedad, la agresión y la hiperactividad, incluida la edad de los padres, la educación, el estado civil y el sexo, la edad y la etnia del niño.

Los autores dijeron que el estudio tenía una serie de limitaciones, incluida la imposibilidad de verificar la exactitud del consumo de cannabis por parte de las mujeres, información que fue proporcionada por las personas involucradas en el estudio. Los investigadores tampoco pudieron examinar el consumo de cannabis prenatal y posnatal por separado.

"Este es un estudio en humanos y, por lo tanto, existen muchas limitaciones, ya que no pudimos obtener información detallada sobre, por ejemplo, el historial de consumo de cannabis. Además, no podemos controlar varios factores de confusión (por ejemplo, estilo de vida, maternidad, genética, etc.) y se necesitaría un estudio de miles de personas para determinar la relevancia de varios factores para las medidas de resultado", dijo la autora del estudio Yasmin Hurd, presidenta de Neurociencia Traslacional Ward-Coleman y directora del Instituto de Adicciones en Mount Sinai, por correo electrónico.

"Aunque el cannabis se considera una droga segura, puede tener resultados negativos a largo plazo en los niños. Hable con su médico... para encontrar formas de aliviar potencialmente las náuseas matutinas o la ansiedad durante el embarazo".

Orientación del exdirector general de Sanidad sobre consumir cannabis en el embarazo

En respuesta a la creciente preocupación por el aumento del consumo de marihuana durante el embarazo, el exdirector general de Sanidad de EE. UU., Jerome Adams, emitió una declaración en la que desaconsejaba el consumo de cannabis durante el embarazo en 2019.

"Aumentos recientes en el acceso a la marihuana y en su potencia, junto con las percepciones erróneas de la seguridad de la marihuana, ponen en peligro nuestro recurso más preciado: la juventud de nuestra nación", escribió.

Los efectos nocivos pueden continuar después del nacimiento con el consumo continuo de marihuana, dice el aviso del exdirector de Sanidad.

"Se ha encontrado THC en la leche materna hasta seis días después del último consumo registrado", decía el aviso. "Puede afectar el desarrollo del cerebro del recién nacido y resultar en hiperactividad, mala función cognitiva y otras consecuencias a largo plazo".

"Además, el humo de la marihuana contiene muchos de los mismos componentes dañinos que el humo del tabaco. Nadie debería fumar marihuana o tabaco cerca de un bebé ".

Sandee La Motte de CNN contribuyó a esta historia.