(CNN Español) -- Spotify presenta fallas a esta hora, según han reportado cientos de usuarios.



Así se ve en Downdetector, página web dedicada a recibir reportes de fallas en aplicaciones, redes sociales y más.

El servicio de streaming de música al parecer tiene problemas al entrar al sitio web, para conectarse al servidor y en la aplicación.

Usuarios de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa han reportado las fallas en Spotify.

Spotify se pronunció en su cuenta oficial de Twitter: "Somos conscientes de algunos problemas en este momento y los estamos revisando. Los mantendremos informado".

We’re aware of some issues right now and are checking them out! We’ll keep you posted.

— Spotify Status (@SpotifyStatus) November 16, 2021