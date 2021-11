Conoce a los animales que reaparecieron en el Támesis 0:57

(CNN) -- El delfín baiji ya no nada en el río Yangtze, en el este de China, pero ahora podrías encontrarlo nadando en tu salón. Junto con otros animales extintos, lo están trayendo a la vida nuevamente como una experiencia de realidad aumentada.

"El zoo de los animales extintos", un proyecto que comenzó en 2020 el director creativo Sebastian Koseda, permite observar e interactuar con representaciones en 3D de animales salvajes extintos en tu propio entorno, a través de un lente de Snapchat.

Puedes ver al delfín dando vueltas en el agua y hacer que se mueva a tu alrededor. También se puede ver una bolsa de basura flotando, un recuerdo de los residuos plásticos que se han infiltrado en su hábitat.

Todos los animales que Koseda presenta se han extinguido en los últimos 20 años debido a la actividad humana. Con el proyecto, pretende "concientizar y mostrar lo que ya hemos perdido como una llamada a la acción, para hacer un cambio", explica.

"Por lo general, los retornos son como: 'Dios mío, wow, qué bonito'. Es un delfín nadando en el salón'", dice Koseda, de 32 años, que vive en Londres. "Y luego: 'Oh, Dios, se ha extinguido. Es muy triste'. Por lo tanto toca una fibra sensible. Es como: 'Oh, nunca podré ver eso en la vida real'", cuenta.

"Como están fuera de la vista, está como fuera de la mente (...) que estos animales se están extinguiendo en lugares que podríamos no ver, como en el río Yangtze", añade. "Sigue ocurriendo y sigue siendo debido a la interacción humana, a la perturbación humana (y) a la contaminación".

La vida salvaje está desapareciendo

El baiji, apodado la "Diosa del Yangtze", es un tipo de delfín de río que era originario del río Yangtze y del vecino río Qiantang. Fue declarado funcionalmente extinto en 2006. El último avistamiento verificado fue el de una hembra preñada en noviembre de 2001. Se cree que la causa principal de su extinción es la degradación del hábitat y el nivel en el que las pesquerías locales lo estaban atrapando de manera involuntaria.

En todo el mundo, la cantidad de animales salvajes está disminuyendo. Según un informe reciente del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), en los últimos 50 años se han perdido casi dos tercios de la población mundial de animales salvajes, y actualmente hay más de 38.500 especies en peligro de extinción, entre ellas el 41% de los anfibios, el 37% de los tiburones y rayas, el 26% de los mamíferos y el 14% de las aves.

El proyecto de Koseda se centrará inicialmente en cinco animales recientemente extinguidos: el delfín baiji, el bucardo (una especie de cabra montés), el rinoceronte negro de África occidental, la pantera nebulosa de Formosa y la foca monje del Caribe. Los lentes para el delfín y el bucardo ya se han lanzado, y Koseda y su equipo están trabajando actualmente en el rinoceronte, que esperan completar en los próximos seis meses.

Están trabajando con investigadores del University College de Londres para ayudar a desarrollar los modelos de los animales. Primero tienen que encontrar fotografías y luego crear modelos base en 3D, que intentan que se ajusten lo más posible a las fotografías.

"Eso es lo que lleva más tiempo, porque básicamente estás construyendo un esqueleto", explica Koseda. "Imagina una marioneta que tiene puntos que se mueven al máximo. Esencialmente estarías creando eso para el animal y luego animándolo para que parezca lo más real posible".

Otros proyectos que 'reviven' con realidad aumentada a animales extintos

Koseda no es el único que utiliza la tecnología para visualizar criaturas extintas. El estudio SAOLA, con sede en Francia, se ha asociado con el Museo Nacional de Historia Natural de París y utiliza la realidad aumentada para revivir 11 especies extintas o cercanas a la extinción en un proyecto llamado "Revivre". En 2016, Google Arts & Culture se asoció con más de 50 instituciones de historia natural para crear experiencias de realidad virtual con dinosaurios.

Koseda, quien dirige su propio estudio de diseño, Studio Koseda, cuenta que empezó a centrarse en sus propios proyectos en los últimos dos años y "quería que los primeros proyectos giraran en torno a temas medioambientales".

Su idea para "El zoo de los animales extintos" surgió de conversaciones con su hermano sobre si la naturaleza se estaba curando a sí misma durante el confinamiento. Koseda dice al respecto: "Esto planteó algunas preguntas y creo que es una forma de explorar más esa narrativa y ver a dónde puede llegar".