(CNN Español) -- El activista cubano, líder opositor y dramaturgo Yunior García Aguilera llegó este miércoles a España con su esposa, después de ser reportado como desaparecido en Cuba desde el domingo.

A la pregunta de si el activista habría iniciado un trámite de protección internacional en España, una fuente del Gobierno español afirmó a CNN que no tiene detalles al respecto.

García Aguilera fue uno de los principales promotores de las marchas convocadas el 15 de noviembre en La Habana y otras ciudades de la isla, movimiento civil que no pudo concretarse debido a que las autoridades de la isla desplegaron un operativo policial para impedirlo.

El domingo, partidarios del gobierno cubano bloquearon el apartamento del activista en La Habana, antes de la marcha de protesta de la oposición programada para el lunes.

En una transmisión en vivo en Facebook desde su apartamento el domingo por la mañana, Yunior García Aguilera dijo que "no se le permitía" salir de su apartamento. "Me desperté asediado. Todo el bloque está rodeado por la Seguridad del Estado vestidos de civiles que intentan hacerse pasar por el pueblo", dijo Yunior García Aguilera.

El portavoz de la organización Archipiélago, Magdiel Jorge Castro, dijo a CNN que la última vez que habían hablado con García Aguilera fue el domingo 14 de noviembre a las 6:00 p.m. (hora de Miami) y desde entonces no habían tenido comunicación con él.

Tanto el activista como su esposa llegaron a España con una visa de turista, oficialmente llamada visado Schengen, que les permite una estancia en los países que comprenden esta área durante 90 días.

Tras su llegada, García Aguilera publicó un mensaje en su cuenta de Facebook indicando que estaban "vivos, sanos y con las ideas intactas" y dijo que llevaban varios días sin comunicación por lo que necesitaba actualizarse sobre la situación de otros miembros de Archipiélago.

"Muy pronto contaremos la odisea", agregó.

Previo al 15 de noviembre, el activista cubano habló en repetidas ocasiones con CNN sobre las protestas pacíficas, la respuesta del gobierno cubano y la situación actual en la isla caribeña. A continuación, algunas de las frases clave de García Aguilera.

Sobre la situación en Cuba

"Hay gente que habla de Cuba como un país socialista. Para mí es un capitalismo monopolista, de estado muy primitivo y muy ineficiente que ha intentado crear un producto que se llama revolución y tratar de venderlo en el mundo entero", dijo García Aguilera a Camilo Egaña de CNN.

El líder opositor dijo que una dictadura no se destruye ni con misiles, sanciones ni un discurso agresivo, pero sí con democracia, transparencia e intercambio de opiniones.

Sobre las opiniones opuestas

Activista: Silvio sabe que las cosas en Cuba van mal 1:24

"El año que viene vamos a cumplir 70 años sin democracia si contamos desde el golpe de Estado de (Fulgencio) Batista, ya yo creo que es suficiente. Nunca más una dictadura por otra. Nunca más discriminar a un cubano porque piensa diferente", dijo García Aguilera en entrevista con CNN.

El dramaturgo cubano dijo que se quiere construir un país donde la gente se respete y tenga la posibilidad, libertad y espacio de expresar sus opiniones sin discriminación.

"Yo creo que no hay una sola persona en Cuba que no esté convencida de que la realidad como está no puede seguir, de que Cuba tiene que cambiar y que el único cambio posible tiene que ser democráticamente, cívicamente y respetando unos a otros", añadió.

Sobre las amenazas recibidas

Amenazan a uno de los impulsores de la marcha contra la represión en Cuba 0:57

"Hay amenazas, hay incluso grupos que se han organizado para venir a tomar el edificio donde vivo, hay de todo", dijo García Aguilera en entrevista con Camilo Egaña de CNN, e indicó que ha recibido amenazas directas de influencers.

Sin embargo, el activista dijo que esto no se trata de "lo que pase con una persona" ya que "ya no es asunto de caudillos, ahora es un asunto de un pueblo completo o de una parte completa de ese pueblo que por lo menos perdió el miedo".

García Aguilera dijo que el movimiento no se trata de anular o destruir a la otra parte, sino "que sencillamente está diciendo: 'este país nos pertenece a todos y vamos a conquistar el derecho de permanecer aquí y de ser uno mismo sin necesidad de mentir y sin tener miedo'".

Sobre la dificultad de manifestarse

Líder social cuenta lo difícil de manifestarse en Cuba 0:41

"Es realmente un imposible, es más difícil que ir al espacio porque nos reprimen, nos detienen, nos interrogan, nos cortan el Internet, la única herramienta que podemos usar para comunicarnos", dijo García Aguilera a CNN Redacción Buenos Aires.

El activista indicó que previo a las manifestaciones él y varios miembros de Archipiélago no contaban con Internet. "En mi caso también se lo han quitado a mi esposa, mi suegra, mi suegro, o sea, todos los familiares cercanos", dijo García Aguilera. También indicó que es consciente de que en cualquier momento podría terminar en la cárcel.

"Así de difícil es tratar de hacer algo, incluso de modo transparente, de modo cívico y de modo pacífico", dijo García Aguilera.

Sobre la censura en Cuba

¿Ha vuelto una era oscura para la cultura en Cuba? 0:47

"Hay un retroceso en Cuba a los peores tiempos de la grisura, aquel quinquenio gris donde se abusó de la censura, donde hubo represión fuerte, donde se hizo una parametrización, están volviendo de alguna manera", dijo el dramaturgo cubano García Aguilera, quien indicó que los últimos dos años han sido terribles para la cultura.

"Han expulsado a personas de organizaciones artísticas, se han censurado documentales, películas, se han censurado humoristas en la televisión", añadió.

El activista culpó a las personas que actualmente ocupan posiciones de poder y dijo que "se saben menos potentes que otras, o sea, más mediocres, con menos liderazgo, con menos apoyo popular. Entonces, cuando te sabes débil, no te queda otro remedio que acudir a la fuerza y a la presión".