(CNN) -- Serena Williams, la 23 veces campeona de Grand Slam, manifestó en Twitter su apoyo a la tenista Peng Shuai.

El tuit de Williams dice: "Estoy devastada y conmocionada al escuchar la noticia de mi compañera, Peng Shuai. Espero que esté a salvo y que la encuentren lo antes posible. Esto debe ser investigado y no debemos quedarnos callados. Le envío amor a ella y su familia durante este momento increíblemente difícil".

I am devastated and shocked to hear about the news of my peer, Peng Shuai. I hope she is safe and found as soon as possible. This must be investigated and we must not stay silent. Sending love to her and her family during this incredibly difficult time. #whereispengshuai pic.twitter.com/GZG3zLTSC6

