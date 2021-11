1 de 79 | Joe Biden será el 46° presidente de Estados Unidos después de derrotar a Donald Trump en las elecciones de noviembre de 2020. Durante más de 35 años, Biden representó a Delaware en el Senado de los Estados Unidos. Renunció en 2009 para convertirse en vicepresidente de Barack Obama. (Crédito: Alex Wong/Getty Images) 2 de 79 | "Debemos restaurar el alma de Estados Unidos", dijo Biden en su primer discurso a la nación como presidente electo. "Nuestra nación está formada por la batalla constante entre nuestros mejores ángeles y nuestros impulsos más oscuros. Y lo que dicen los presidentes en esta batalla es importante. Es hora de que nuestros mejores ángeles prevalezcan". (Crédito: JIM WATSON/AFP via Getty Images) 3 de 79 | Biden carga a sus hijos Beau, a la izquierda, y Hunter, mientras asistía a una convención demócrata en Delaware en 1972. En el centro está su primera esposa, Neilia, y más adelante. a la izquierda están el futuro gobernador Sherman W. Tribbitt y su esposa, Jeanne. Biden, miembro del Consejo del Condado de New Castle, se postuló para uno de los escaños del Senado de Estados Unidos en Delaware, y ganó ese noviembre a los 29 años. (Crédito: AP) 4 de 79 | Biden corta un pastel en su fiesta de cumpleaños número 30 en noviembre de 1972, poco después de ganar las elecciones al Senado. Unas semanas más tarde, Neilia Biden murió en un accidente automovilístico mientras hacía compras navideñas. Su hija pequeña, Naomi, también murió en el accidente. Los dos niños resultaron gravemente heridos, pero sobrevivieron. (Crédito: Bettmann Archive) 5 de 79 | Biden habla con el entonces presidente Jimmy Carter en un evento de recaudación de fondos en Delaware en 1978. Más tarde ese año, Biden fue reelegido para el Senado. Siguió siendo reelegido hasta que renunció en 2009 y se convirtió en el vicepresidente de Barack Obama. (Crédito: Barry Thumma / AP) 6 de 79 | Biden conversa con el presidente egipcio Anwar Sadat después de la firma del Tratado de Paz entre Egipto e Israel en 1979. (Crédito: Senado de Estados Unidos) 7 de 79 | En 1987, Biden entró en la carrera presidencial de 1988. Pero abandonó la carrera tres meses después tras informes de plagio y afirmaciones falsas sobre su expediente académico. (Cynthia Johnson // Time Life Pictures / Getty Images) 8 de 79 | En febrero de 1988, Biden se sometió a una cirugía para reparar un aneurisma en una arteria que suministra sangre al cerebro. Aquí, aparece sentado en su oficina después de regresar al trabajo. (Bill Ballenberg // Time Life Pictures / Getty Images) 9 de 79 | Biden, como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, se ríe con los estudiantes mientras visita una escuela secundaria en Kabul, Afganistán, en 2002. (Paula Bronstein / Getty Images) 10 de 79 | Biden, segundo desde la izquierda, participa en un debate presidencial de 2007 con otros candidatos demócratas. Con Biden, de izquierda a derecha, están John Edwards, Barack Obama y Hillary Clinton. (STAN HONDA / AFP / Getty Images) 11 de 79 | Biden firma su libro "Promises to Keep" en el National Press Club en Washington en 2007. (Crédito: The Washington Times /Landov) 12 de 79 | Biden toma el juramento de vicepresidente junto a su segunda esposa, Jill, en enero de 2009. Biden tuvo que renunciar al Senado, donde había ocupado el cargo desde 1973. (Crédito: Elise Amendola / AP) 13 de 79 | Biden y Obama se abrazan después de que se aprobara la reforma de la atención médica de Obama —conocida como Obamacare— en marzo de 2009. Fue la mayor expansión de las garantías de atención médica en más de cuatro décadas, y representó un paso significativo hacia el objetivo de la cobertura universal, que todos los presidentes demócratas habían buscado desde Harry Truman. (Crédito: Win McNamee / Getty Images) 14 de 79 | Biden se sienta con Obama y miembros del equipo de seguridad nacional de Obama mientras monitorean la misión contra Osama bin Laden en mayo de 2011 (Nota del editor: el documento clasificado al frente de Hillary Clinton fue oscurecido por la Casa Blanca.) (Crédito: La Casa Blanca / Getty Images) 15 de 79 | Biden habla en la convención del Partido Demócrata en Florida en octubre de 2011. Biden dijo que él y Obama habían progresado en la solución de problemas heredados de los republicanos, pero dijo que el Partido Republicano estaba usando tácticas obstruccionistas para evitar que la administración hiciera más por la economía y la clase media. (Crédito: John Raoux / AP) 16 de 79 | Biden silba para llamar la atención de alguien mientras está con una banda de música de la escuela secundaria en Euclid, Ohio, en noviembre de 2011. (Amy Sancetta / AP) 17 de 79 | Obama y Biden se ríen juntos mientras asisten a un juego de baloncesto en julio de 2012. (Crédito: Patrick Smith / Getty Images) 18 de 79 | Biden habla en el último día de la Convención Nacional Demócrata en septiembre de 2012. (Crédito: Chip Somodevilla / Getty Images) 19 de 79 | Biden habla con algunos motociclistas en un restaurante de Seaman, Ohio, en septiembre de 2012. (Crédito: Carolyn Kaster / AP) 20 de 79 | Biden sostiene a un bebé durante un evento de campaña en Eau Claire, Wisconsin, en septiembre de 2012. (Crédito: Stacy Bengs/AP) 21 de 79 | Biden debate con el representante de Estados Unidos Paul Ryan, compañero de fórmula de Mitt Romney, en el período previo a las elecciones de 2012. (Crédito: Charlie Neibergall / AP) 22 de 79 | Biden saluda al abordar el Air Force One en noviembre de 2012. (Crédito: Matt Rourke / AP) 23 de 79 | Biden hace un cameo en el programa de televisión "Parks and Recreation" en 2012. El personaje principal del programa, interpretado por Amy Poehler, tocó la cara de Biden y se rió torpemente cuando se conocieron. (Crédito: David Giesbrecht / NBC / Getty Images) 24 de 79 | Biden escucha a Obama hablar sobre la reforma de las armas en diciembre de 2012. A raíz de un tiroteo en una escuela primaria de Connecticut, Obama eligió a Biden para que dirigiera un esfuerzo de toda la administración contra la violencia armada. Pero la feroz resistencia a la nueva legislación sobre armas frustró casi todos los planes de la administración. (Crédito: Alex Wong / Getty Images) 25 de 79 | Biden entrega un certificado de voto al representante de Estados Unidos Robert Brady mientras al Congreso oficialmente contar los votos del Colegio Electoral en enero de 2013. Obama y Biden fueron elegidos a un segundo mandato en noviembre de 2012. (Crédito: Alex Wong / Getty Images) 26 de 79 | Biden y su esposa, Jill, bailan durante un baile inaugural en enero de 2013. (Crédito: Mario Tama / Getty Images) 27 de 79 | Biden otorga la Medalla al Valor a William Reynolds, un jefe de batallón del Departamento de Bomberos de Virginia Beach, durante una ceremonia en Washington, en febrero de 2013. Biden entregó el premio a los oficiales de seguridad pública que habían demostrado un valor excepcional, independientemente de su seguridad personal, en el intento de salvar o proteger a otros de daños. (Crédito: Mark Wilson / Getty Images) 28 de 79 | Biden se prepara para pagar un helado en Portland, Oregon, en octubre de 2014. Él estaba en Portland haciendo campaña para el senador estadounidense Jeff Merkley. (Crédito: Don Ryan / AP) 29 de 79 | Biden recorre una barcaza de dragado a lo largo del río Delaware en octubre de 2014. Durante su visita, el vicepresidente discutió la importancia de invertir en la infraestructura de la nación. (Crédito: Matt Rourke / AP) 30 de 79 | Biden habla con Stephanie Carter mientras su esposo, Ashton Carter, pronuncia un discurso en la Casa Blanca en febrero de 2015. Ashton Carter acababa de ser juramentado como el nuevo secretario de Defensa del país, pero fue el susurro tan cercano de Biden lo que se volvió viral en las redes sociales. (Crédito: Evan Vucci / AP) 31 de 79 | Biden usa su lentes de sol de aviador distintivos mientras se dirige a los estudiantes que se graduaban en la Universidad de Yale en mayo de 2015. (Crédito: Jessica Hill / AP) 32 de 79 | Biden hace una pausa con su familia cuando ingresan a visitar los restos de su hijo, el exfiscal general de Delaware Beau Biden, en junio de 2015. El hijo mayor de Biden murió a los 46 años después de una batalla contra un cáncer cerebral. (Crédito: Patrick Semansky / AP) 33 de 79 | Biden y Obama comparten un momento en la Casa Blanca, donde Obama habló en una recepción en honor al Mes de la Herencia Hispana en octubre de 2015. (Crédito: Susan Walsh / AP) 34 de 79 | Biden señala a Obama durante el último discurso sobre el Estado de la Unión de Obama en enero de 2016. (Crédito: Pool/Sipa USA/AP) 35 de 79 | Biden habla en el escenario durante los Premios de la Academia en febrero de 2016. Antes de presentar la interpretación de Lady Gaga de "Til It Happens to You", Biden alentó a los estadounidenses a tomar medidas contra la agresión sexual en los campus universitarios. "Cambiemos la cultura", dijo Biden. "Debemos, y podemos". (Crédito: Kevin Winter / Getty Images) 36 de 79 | Biden saluda a la multitud antes de hablar en la Convención Nacional Demócrata en julio de 2016. (Crédito: Aaron P. Bernstein / Getty Images) 37 de 79 | Biden sorprende a Obama en su cumpleaños en agosto 2016. (Crédito: Pete Souza / Casa Blanca) 38 de 79 | La candidata presidencial demócrata Hillary Clinton saluda a Biden en la pista de un aeropuerto en Avoca, Pensilvania, en agosto de 2016. (Crédito: Carolyn Kaster / AP) 39 de 79 | Biden saluda a Ruth Bonner, de 99 años. Ella es hija de un esclavo que escapó a la libertad. Bonner y su esposo asistieron a la inauguración del Museo Nacional Smithsonian de Historia y Cultura Negra en septiembre de 2016. (Crédito: Pete Souza / Casa Blanca) 40 de 79 | Biden se da la mano con su sucesor, Mike Pence, después de almorzar en Washington en noviembre de 2016. (Crédito: Cliff Owen / AP) 41 de 79 | Biden se seca las lágrimas cuando Obama lo sorprende con la Medalla Presidencial de la Libertad en enero de 2017. "Por su fe en los estadounidenses, por su amor a la patria y por su servicio de por vida que perdurará por generaciones, me gustaría pedirle al asistente militar que se una a nosotros en el escenario", dijo Obama en la ceremonia. "Por última vez como presidente, me complace otorgar el más alto honor civil de nuestra nación, la Medalla Presidencial de la Libertad". (Crédito: Bloomberg / Getty Images) 42 de 79 | Biden posa para una foto con un perro llamado Biden mientras saluda a una multitud en el Capitolio en marzo de 2017. (Crédito: Susan Walsh / AP) 43 de 79 | Biden habla en una cena de recaudación de fondos para los demócratas de Nueva Hampshire en abril de 2017. Biden, que según los asesores no estaba ni cerca de tomar una decisión sobre si postularse a la presidencia en 2020, abordó la pregunta de frente. "¡Chicos, no me voy a postular!", dijo con una sonrisa, mientras la audiencia en el salón de baile del hotel abucheó en respuesta. (Crédito: Keith Bedford / The Boston Globe vía Getty Images) 44 de 79 | Biden arroja su chaqueta fuera del escenario cuando comienza a hablar en un mitin en Pittsburgh en abril de 2019. Días antes, anunció que se postularía para presidente por tercera vez. (Crédito: Gene J. Puskar / AP) 45 de 79 | La senadora de California Kamala Harris confronta a Biden durante los primeros debates demócratas en junio de 2019. Harris atacó a Biden por su oposición al comienzo de su carrera a los autobuses por mandato federal. "No me opuse a los autobuses en Estados Unidos", le dijo Biden a Harris. "A lo que me opuse es al transporte ordenado por el Departamento de Educación". (Crédito: Saul Loeb / AFP / Getty Images) 46 de 79 | Biden se toma una selfie con sus seguidores en Detroit después de los debates demócratas de CNN en julio de 2019. (Crédito: Gabriella Demczuk para CNN) 47 de 79 | Biden es interrogado sobre su hijo Hunter durante una parada de campaña en New Hampton, Iowa, en diciembre de 2019. Biden se sintió visiblemente frustrado con el hombre y lo llamó "maldito mentiroso" después de que el hombre acusó a Biden de enviar a su hijo a Ucrania "para conseguir un trabajo y trabajar para una empresa de gas, que no tenía experiencia con el gas, nada". Hunter Biden formó parte del directorio de una compañía de gas ucraniana mientras su padre era vicepresidente. Dijo recientemente que usó "mal su juicio" al servir en la junta de la compañía mientras su padre impulsaba medidas anticorrupción en Ucrania en nombre del gobierno de Estados Unidos, pero agregó que no hizo nada indebido. No hay evidencia de irregularidades por parte de Joe o Hunter Biden. (Crédito: Calla Kessler / The New York Times / Redux Pictures) 48 de 79 | Biden habla con Jacquelyn Brittany, una guardia de seguridad de The New York Times, en diciembre de 2019. Brittany estaba escoltando a Biden a una reunión de la junta editorial del Times cuando dijo: "Te amo. En serio. Eres mi favorito". El intercambio se transmitió como parte de la serie de televisión del Times "The Weekly" y circuló en las redes sociales. En agosto de 2020, Brittany pronunció el primer discurso pos oficialmente a Biden para presidente en la Convención Nacional Demócrata. "Siempre llevo a gente poderosa a mi ascensor", dijo Brittany. "Cuando se bajan, van a sus reuniones importantes. Yo simplemente regreso al vestíbulo. Pero en el poco tiempo que pasé con Joe Biden, me di cuenta de que realmente me vio. Que realmente le importaba, que mi vida significaba algo para él. Y sabía que incluso cuando asistiera a su importante reunión, se llevaría mi historia". Biden respondió en Twitter: "Jacquelyn: Tu postulación significa mucho para mí. Gracias, y espero que sepas: también te amamos". (Crédito: Brittainy Newman / The New York Times / Redux) 49 de 79 | Biden habla en una reunión en Des Moines, Iowa, en febrero de 2020. Terminó un cuarto en las primarias demócratas de ese estado. (Crédito: John Locher / AP) 50 de 79 | Biden se recuperó de los primeros reveses en Iowa, Nueva Hampshire y Nevada. Ganó las primarias de Carolina del Sur en febrero de 2020. "Hace apenas unos días la prensa y los expertos habían declarado muerta esta candidatura", dijo Biden en su discurso a sus partidarios. "Gracias a ustedes, el corazón del Partido Demócrata, acabamos de ganar y ganamos en grande gracias a ustedes. Estamos muy vivos". (Crédito: Gerald Herbert / AP) 51 de 79 | Biden pone sus manos sobre los hombros de Pete Buttigieg cuando este lo respaldó en su campaña como presidente en marzo de 2020. Buttigieg, el exalcalde de South Bend, Indiana, acababa de retirarse de la carrera demócrata. (Crédito: Elizabeth Frantz / Reuters) 52 de 79 | La esposa de Biden, Jill, bloquea a una manifestante que subió al escenario durante su discurso del Súper Martes en Los Ángeles en marzo de 2020. La manifestante sostenía un cartel que decía "Que mueran los lácteos". (Crédito: Patrick T. Fallon / Bloomberg / Getty Images) 53 de 79 | Biden y la senadora de California Kamala Harris se saludan en una escuela secundaria de Detroit mientras asisten a una Evento "Get Out the Vote" en marzo de 2020. Harris se había retirado de la carrera presidencial unos meses antes. (Crédito: Adam Schultz / Biden para presidente) 54 de 79 | Biden tiene un intercambio irritable sobre los derechos de armas mientras recorre una planta de ensamblaje de Fiat Chrysler en Detroit en marzo de 2020. Un hombre confrontó a Biden y acusó al exvicepresidente de intentar "quitarnos las armas". Biden respondió: "Estás lleno de m****" y trató de aclarar sus políticas, diciendo que apoya la Segunda Enmienda. (Crédito: Mandel Ngan / AFP / Getty Images) 55 de 79 | Biden saluda al senador de Vermont Bernie Sanders con un codazo antes del inicio de su debate uno a uno en Washington en marzo de 2020. Los dos demócratas se saludaron con un codazo en lugar de un apretón de manos debido a la pandemia de coronavirus que recién iniciaba. Sanders terminó su campaña presidencial el mes siguiente, despejando el camino de Biden hacia la candidatura demócrata. (Crédito: Sarah Silbiger para CNN) 56 de 79 | En mayo de 2020, Biden negó las afirmaciones de una exasesora que dijo que él la había agredió sexualmente hace 27 años. "Esto nunca sucedió", dijo Biden sobre la acusación de Tara Reade. En una entrevista con MSNBC, Biden dijo que no sabía por qué Reade ahora estaba haciendo la acusación. (Crédito: MSNBC) 57 de 79 | El Día de los Caídos, los Biden depositaron una ofrenda floral en el Veterans Memorial Park en New Castle, Delaware. En una entrevista de CNN, Biden llamó al presidente Donald Trump "un absoluto tonto" por compartir un tuit en el que se burlaba de él por llevar una mascarilla contra el coronavirus. (Crédito: Patrick Semansky / AP) 58 de 79 | Biden se toca la cara mientras habla en una iglesia en Wilmington, Delaware, en junio 2020. Mientras hablaba con líderes negros, Biden se comprometió a tomar medidas para combatir el racismo institucional y restablecer un organismo de supervisión policial en el Departamento de Justicia. (Crédito: Andrew Harnik / AP) 59 de 79 | Un grupo de personas guardan distancia física unas de otras mientras Biden habla en Darby, Pensilvania, en junio de 2020 en medio de la pandemia por coronavirus. (Crédito: Matt Slocum / AP) 60 de 79 | Biden sostiene notas manuscritas que hacen referencia a la senadora estadounidense Kamala Harris en julio de 2020. Los puntos de conversación alimentaron nuevas especulaciones sobre la posición de Harris como posible compañera de fórmula. (Crédito: Andrew Harnik / AP) 61 de 79 | Biden llama a Harris desde su casa de Delaware para informarle que ella era su elección para vicepresidenta. (Crédito: Adam Schultz / Campaña Biden presidente) 62 de 79 | Biden y Harris salen para su primer evento de campaña como compañeros de fórmula por el partido republicano. (Crédito: Olivier Douliery / AFP / Getty Images) 63 de 79 | Biden acepta la candidatura presidencial del Partido Demócrata durante un discurso en la Convención Nacional Demócrata. "Esta campaña no se trata solo de ganar votos", dijo Biden. "Se trata de ganar el corazón y, sí, el alma de Estados Unidos". (Crédito: Andrew Harnik / AP) 64 de 79 | Biden se une a Harris después de la Convención Nacional Demócrata en agosto de 2020. Se les unen en el escenario la esposa de Biden, Jill y el esposo de Harris, Douglas Emhoff. (Crédito: Andrew Harnik / AP) 65 de 79 | Biden habla con sus partidarios desde la distancia después de reunirse con líderes sindicales en Lancaster, Pensilvania, en septiembre de 2020. Debido a la pandemia de coronavirus, Biden ha adoptado un enfoque cuidadoso para hacer campaña. (Jim Watson / AFP / Getty Images) 66 de 79 | Biden habla con periodistas antes de abordar su avión de campaña en Duluth, Minnesota, en septiembre de 2020. (Crédito: Drew Angerer / Getty Images) 67 de 79 | Personas sentadas en círculos de distanciamiento social se reflejan en las gafas de sol de Biden mientras habla en Charlotte, Carolina del Norte. (Crédito: Kevin Lamarque / Reuters) 68 de 79 | Biden participó en el primer debate presidencial en septiembre de 2020. En el centro está el moderador Chris Wallace, quien se vio en dificultades pues el debate a menudo se convirtió en gritos, rencores y conversaciones cruzadas que a veces hacían imposible seguir lo que hablaban los candidatos. (Crédito: Olivier Douliery / Pool / Getty Images) 69 de 79 | Jill Biden le recuerda a Biden que mantenga un distanciamiento físico adecuado mientras habla con los periodistas en un aeropuerto de Miami en octubre de 2020. (Brendan McDermid / Reuters) 70 de 79 | Biden se sienta frente a George Stephanopoulos de ABC News antes del inicio de su evento en un foro en Filadelfia en octubre de 2020. Biden y Trump celebraron foros separados en lugar de debatir entre sí. El cambio de planes se produjo después de que a Trump le diagnosticaran coronavirus. La Comisión de Debates Presidenciales propuso un debate virtual, pero Trump se negó a participar y Biden siguió adelante con los planes para su propio ayuntamiento. Más tarde, la campaña de Trump organizó su propio foro en una red diferente, durante la misma hora. (Crédito: Chip Somodevilla / Getty Images) 71 de 79 | Biden habla durante su debate con Trump en octubre de 2020. Debido a que su primer debate rápidamente se convirtió en una pelea de gritos glorificada, la Comisión de Debates Presidenciales instituyó un cambio sin precedentes esta vez: a los candidatos se les cortaron los micrófonos mientras su oponente respondía a la primera pregunta de cada uno de los seis segmentos del debate. (Crédito: Julio Cortez / AP) 72 de 79 | Biden hace comentarios bajo la lluvia durante un evento en un autocine en Tampa, Florida, en octubre de 2020. (Crédito: Jim Watson / AFP / Getty Images) 73 de 79 | Harris acompaña a Biden en el escenario después de que el día de las elecciones no diera un ganador. "Después de una larga noche de escrutinio, está claro que estamos ganando suficientes estados para alcanzar los 270 votos electorales necesarios para ganar la Presidencia", dijo Biden a sus partidarios en un mitin en Wilmington, Delaware. "No estoy aquí para declarar que hemos ganado. Pero estoy aquí para informar cuando el conteo haya terminado, creemos que seremos los ganadores". (Crédito: Jim Watson / AFP / Getty Images) 74 de 79 | La esposa de Biden, Jill, tuiteó esto foto luego de que su esposo fuera proyectado como el ganador de la carrera presidencial. "Él será un presidente para todas nuestras familias", dijo ella. (Crédito: Jill Biden / Twitter) 75 de 79 | Biden da su primer discurso como presidente electo, dirigiéndose a los partidarios en un evento en Wilmington, Delaware. "Esta noche el mundo entero está mirando a Estados Unidos, y creo que, en el mejor de los casos, Estados Unidos es un faro para el mundo", dijo Biden en su discurso. "Lideraremos no solo con el ejemplo de nuestro poder, sino con el poder de nuestro ejemplo". (Crédito: Gabriella Demczuk para CNN) 76 de 79 | Biden presenta a los hombres y mujeres que postulaba para unirse a su equipo de seguridad nacional y política exterior. "Es un equipo que mantendrá a nuestro país y a nuestra gente a salvo y seguros", dijo Biden. "Y es un equipo que refleja el hecho de que Estados Unidos está de regreso, listo para liderar el mundo, no para retirarse de él". (Crédito: Joshua Roberts / Reuters) 77 de 79 | Biden, al centro, saluda después de hablar en un acto de campaña en Atlanta para los candidatos al Senado de Estados Unidos Raphael Warnock, segundo desde la izquierda, y Jon Ossoff, segundo desde la derecha, en diciembre de 2020. Ambos candidatos ganaron la segunda vuelta, dando a los demócratas el control del Senado. (Crédito: Jim Watson / AFP / Getty Images) 78 de 79 | Biden recibe una vacuna contra el coronavirus en Newark, Delaware, en diciembre de 2020. (Crédito: Alex Edelman / AFP / Getty Images) 79 de 79 | Biden habla en Wilmington, Delaware, después del asalto al Capitolio de EE.UU. el 6 de enero de 2021. Biden planeaba pronunciar un discurso sobre la economía, pero descartó su discurso y en su lugar abordó el caos y la violencia en Washington. Dijo que los disturbios equivalieron a un "asalto sin precedentes" a la democracia estadounidense. "Esto no es disensión. Es desorden. Es un caos", dijo. "Limita con la sedición, y debe terminar ahora". (Crédito: Susan Walsh / AP)

(CNN Español) –– Aquí te dejamos un vistazo a la vida del presidente electo de EE.UU. Joe Biden.

Datos personales de Joe Biden

Fecha de nacimiento: 20 de noviembre de 1942.

Lugar de nacimiento: Scranton, Pensilvania.

Nombre de nacimiento: Joseph Robinette Biden Jr.

Padre: Joseph Robinette Biden Sr., vendedor de autos.

publicidad

Madre: Catherine Eugenia (Finnegan) Biden.

Matrimonios: Jill (Jacobs) Biden (17 de junio de 1977–– actualidad) y Neilia (Hunter) Biden (27 de agosto de 1966 –– 18 de diciembre de 1972, día su muerte)

Hijos: con Neilia Biden tuvo a Naomi Christina, Robert Hunter y Joseph Robinette "Beau" III. Con Jill Biden tuvo a Ashley.

Educación: Universidad de Delaware, Licenciatura, 1965; Universidad de Syracuse, Facultad de Derecho, doctor en Derecho, 1968

Religión: Católica Romana

Otros datos

Tuvo un problema de tartamudeo cuando era niño.

Su hijo Beau Biden fue fiscal general de Delaware.

Biden es el senador de Delaware con más años de servicio.

Cronología de la vida de Joe Biden

1968-1970 –– Abogado defensor para casos penales en Wilmington, Delaware.

1970-1972 –– Sirve en el Concejo del condado New Castle en Delaware.

1972 –– Biden es elegido por primera vez al Senado a sus 29 años. En esa contienda derrotó al senador republicano J. Caleb Boggs. Ganó la reelección al cargo en 1978, 1984, 1990, 1996 y 2002.

18 de diciembre de 1972 –– Mientras hacían compras navideñas, la primera esposa de Biden, Neilia Hunter Biden, y su hija Naomi Biden mueren en un accidente automovilístico. Sus hijos resultan gravemente heridos, pero sobreviven.

5 de enero de 1973 –– Toma juramento como senador de Delaware al lado de la cama de su hijo Beau Biden, quien estaba en el hospital.

1987-1995 –– Es presidente de la Comisión Judicial del Senado.

9 de junio de 1987 –– Biden se lanza a la carrera presidencial de 1988, pero se retira tres meses después tras reportes de plagio y afirmaciones falsas sobre su historial académico.

Febrero de 1988 –– Se somete a una cirugía para reparar un aneurisma en una arteria que lleva sangre al cerebro.

20 de enero de 1990 –– Presenta un proyecto que se convierte en la Ley de Violencia Contra las Mujeres (VAWA, por sus siglas en inglés). La norma aborda la agresión sexual y la violencia doméstica. Fue promulgada por el presidente Bill Clinton en 1994.

2001-2003 –– Es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

2002 –– Biden vota para autorizar la intervención militar en Iraq, pero luego se convierte en un crítico público del conflicto.

2007-2009 –– Es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

31 de enero de 2007 –– Presenta una declaración de candidatura ante la Comisión de Elecciones Federales (FEC, por sus siglas en inglés) para postularse como presidente.

31 de julio de 2007 –– Publica sus memorias, "Promises to Keep: On Life and Politics".

3 de enero de 2008 –– Anuncia su retiro de la contienda presidencial.

23 de agosto de 2008 –– Es nombrado compañero de fórmula de Barack Obama para el cargo de vicepresidente.

4 de noviembre de 2008 –– Biden es elegido vicepresidente de EE.UU.

15 de enero de 2009 –– Renuncia al Senado de EE.UU.

20 de enero de 2009 –– Toma juramento como vicepresidente de EE.UU.

7 de febrero de 2009 –– Pronuncia su primer discurso importante como vicepresidente en una conferencia de seguridad en Alemania.

1 de septiembre de 2010 –– Preside una ceremonia en Iraq para marcar formalmente el final de la misión de combate de EE.UU. en ese país.

6 de noviembre de 2012 –– Obama y Biden son reelegidos en sus cargos. Derrotan a Mitt Romney y a Paul Ryan.

20 de enero de 2013 –– Toma juramento para su segundo mandato como vicepresidente de EE.UU.

2 de octubre de 2014 –– Durante una intervención en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, Biden dice a los asistentes que ISIS se ha fortalecido inadvertidamente por las acciones tomadas por Turquía, los Emiratos Árabes Unidos y otros aliados de Oriente Medio para ayudar a los grupos de oposición que luchan contra el presidente de Siria Bashar al-Assad.

4 de octubre de 2014 –– Biden habla por teléfono con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, sobre los comentarios que realizó en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy. El entonces vicepresidente se disculpa "por cualquier implicación de que Turquía u otros aliados y socios en la región hayan suministrado o facilitado intencionalmente el crecimiento de ISIS u otros extremistas violentos en Siria".

30 de mayo de 2015 –– El hijo mayor de Biden, Beau Biden, fallece de cáncer cerebral a los 46 años.

21 de octubre de 2015 –– Biden anuncia que no buscará la presidencia y dice que el tiempo para una campaña exitosa "se ha cerrado".

5 de diciembre de 2016 –– No descarta lanzarse a la presidencia en 2020. En ese momento señaló: "No me comprometo a no competir. No me comprometo a nada. Aprendí hace mucho tiempo que el destino tiene una forma extraña de intervenir".

12 de enero de 2017 –– Obama sorprende a Biden al otorgarle la Medalla Presidencial de la Libertad, el honor civil más alto del país, durante una ceremonia en la Casa Blanca.

1 de febrero de 2017 –– Biden y su esposa, Jill Biden, lanzan la Fundación Biden. Se trata de una organización que trabajará en siete temas: política exterior, la iniciativa contra el cáncer de Biden, colegios comunitarios y familias militares, protección a los niños, igualdad, terminar la violencia contra la mujer y el fortalecimiento de la clase media.

7 de febrero de 2017 –– Es nombrado profesor de la práctica presidencial de Benjamin Franklin en la Universidad de Pensilvania, donde dirigirá el Centro Penn Biden para la Diplomacia y el Compromiso Global. También se desempeñará como presidente fundador del Instituto Biden de la Universidad de Delaware, según anuncia la universidad.

1 de marzo de 2017 –– Biden recibe el Premio Patriota del Congreso por parte del Centro de Políticas Bipartidistas. El honor es en reconocimiento a su trabajo en la elaboración de legislación bipartidista con republicanos y demócratas.

14 de noviembre de 2017 –– Publica sus memorias "Promise Me Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose".

26 de marzo de 2019 –– En un evento en Nueva York, Biden dice que Anita Hill "pagó un precio terrible" cuando en 1991 testificó que había sido acosada sexualmente por el ahora juez de la Corte Suprema Clarence Thomas. Y agregó que lamenta no haberle dado a Hill la "audiencia que se merecía". Como presidente de la Comisión Judicial del Senado en ese momento, Biden presidió las audiencias de confirmación de Thomas.

29 de marzo de 2019 –– Lucy Flores, excandidata demócrata a vicegobernadora de Nevada, hace acusaciones contra Biden en un ensayo para The Cut, una sección de la revista New York. En la pieza escribe que Biden la hizo sentir "incómoda, repugnante y confundida "en 2014 cuando, en un mitin de campaña en Nevada, dice que él la besó en la nuca.

31 de marzo de 2019 –– "En mis muchos años de campaña electoral y de vida pública, he ofrecido innumerables apretones de manos, abrazos, expresiones de afecto, apoyo y consuelo", dijo Biden en un comunicado. "Y ni una sola vez ––nunca–– creí que había actuado de manera inapropiada. Si se sugiere que lo hice, lo escucharé con respeto. Pero nunca fue mi intención".

3 de abril de 2019 –– Biden publica un video en Twitter, en el que señala que será "más consciente de respetar el espacio personal en el futuro". El video se produce tras múltiples acusaciones de que hizo sentir incómodas a varias personas en sus encuentros, incluida una mujer que afirmó que Biden la hizo sentir incómoda en una recaudación de fondos de Connecticut en 2009. Otras dos mujeres, incluyendo a Alexandra "Tara" Reade, también le dijeron al diario The New York Times que Biden las hizo sentir incómodas por la forma en que las tocó.

¿Una mujer para la vicepresidencia? 1:13

25 de abril de 2019 –– Anuncia que se lanzará a la presidencia en un video de campaña publicado en redes sociales. Horas más tarde, el presidente de la junta de la Fundación Biden, Ted Kaufman, anuncia la suspensión inmediata de todas las operaciones de la organización.

6 de junio de 2019 –– Biden anuncia que ha cambiado de opinión sobre la Enmienda Hyde, y abandona su apoyo de larga data a una medida que bloquea los fondos federales para la mayoría de los abortos. Según dijo, su decisión fue impulsada por una ola de leyes estatales que restringen el procedimiento.

23 de octubre de 2019 –– La campaña de Biden da señales de que está abandonando su objeción a la creación de un grupo externo para defenderse de los ataques de la campaña de reelección del presidente Donald Trump.

25 de marzo de 2020 –– Alexandra Reade dice en un podcast que Joe Biden la agredió sexualmente en 1993 mientras ella era asistente en su oficina del Senado.

1 de mayo de 2020 –– Durante una entrevista en "Morning Joe" de MSNBC, Biden niega las acusaciones hechas por Reade acerca de que la agredió sexualmente. "Lo digo de manera inequívoca. Nunca, nunca sucedió y no sucedió". La campaña de Biden también publica una declaración de 21 párrafos que aborda las acusaciones. Biden además envía una carta al secretario del Senado solicitando la divulgación de cualquier documento relacionado con una acusación de agresión sexual hecha por Reade.

11 de agosto de 2020 –– Biden, el virtual candidato presidencial demócrata, nombra a Kamala Harris como su compañera de fórmula.

7 de noviembre de 2020 –– Días después de las elecciones del 3 de noviembre, CNN proyecta que Biden es elegido como el presidente número 46 de EE.UU.

24 de noviembre de 2020 –– Biden se convierte en el primer candidato presidencial en obtener más de 80 millones de votos.

29 de noviembre de 2020 –– El médico de Biden dice que el presidente electo tiene pequeñas fracturas en el pie y "probablemente requerirá una bota para caminar durante varias semanas", después de que resbaló mientras jugaba con su perro, Major.

20 de enero de 2021 Toma el juramento del presidente del Tribunal Supremo John Roberts durante una ceremonia de toma de posesión en el Capitolio y pronuncia un discurso inaugural centrado en la unidad. Más tarde ese mismo día, Biden firma 17 decretos, que incluyen detener la construcción del muro fronterizo, revertir la prohibición de viajar dirigida a países mayoritariamente musulmanes y detener la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud.

14 de abril de 2021 Biden anuncia formalmente su decisión de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán antes del 11 de septiembre de 2021.

27 de junio de 2021 Biden ordena a las fuerzas militares que realicen ataques aéreos defensivos de precisión contra las instalaciones utilizadas por los grupos de milicias respaldados por Irán en la región fronteriza entre Iraq y Siria, según un comunicado de prensa del Departamento de Defensa.