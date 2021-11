(CNN) -- Una nave espacial que chocará deliberadamente contra un asteroide se está preparando para su lanzamiento.

La misión DART, o la prueba de redirección de doble asteroide de la NASA, despegará el 24 de noviembre a las 1:20 a.m. (hora de Miami) a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California.

"La NASA estrellará intencionalmente la nave espacial DART contra un asteroide para ver si esa es una forma efectiva de cambiar su curso, en caso de que se descubra un asteroide que amenace a la Tierra en el futuro", dijo SpaceX este viernes en Twitter.

Después del lanzamiento en noviembre, la NASA probará su tecnología de desviación de asteroides en septiembre de 2022 para ver cómo impacta el movimiento de un asteroide cercano a la Tierra en el espacio.

El objetivo de esta tecnología de desviación de asteroides es Dimorphos, una pequeña luna que orbita alrededor del asteroide Didymos, cercano a la Tierra. Esta será la primera demostración a gran escala de la agencia de este tipo de tecnología en nombre de la defensa planetaria.

En un video publicado por la NASA en Twitter, la agencia espacial indica que estrellar una nave contra un asteroide es todo lo que se necesita en caso de que se descubra un asteroide con mucha anticipación antes de que impacte la Tierra".

