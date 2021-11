(CNN Español) – Esta semana, el Dr. Elmer Huerta responde preguntas de la audiencia sobre la mutación del covid-19. Además, resuelve dudas sobre la combinación de vacunas, preguntas sobre el contagio de la enfermedad y sobre la manera en que los bebés reciben anticuerpos contra el virus.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su dosis de información sobre el nuevo coronavirus, información que esperamos que sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter @DrHuerta.

@drhuerta Vivo en Perú. Me vacune con Janssen en USA por trabajo. En Perú es casi inminente la aprobación de la dosis de refuerzo. Aqui es Sinopharm o Pfizer (para algunos). En el debido momento, puedo combinarla con ellas? Debe ser una dosis o deben ser 2? Gracias de antemano

Hola Franco. Claro que sí podrías usar una sola dosis de refuerzo de Pfizer, que es la que se ha recomendado en Estados Unidos después de la de Johnson & Johnson. Siento decirte que no hay estudios con relación al uso de la vacuna de Sinopharm como dosis de refuerzo.

@drhuerta buena tarde. Mis padres de 72 y 73 años se aplicaron las 2 dosis de Sinovac y me los quiero traer a Canadá donde vivo pero no pueden entrar a Canadá porque no está aprobada esa vacuna. Qué riesgo existiría si se aplican de nuevo dos dosis de Pfizer o AZ? Gracias

