Así fue el golpe de LeBron a Stewart 1:04

(CNN) -- LeBron James fue suspendido por primera vez en sus 19 años de carrera en la NBA

James fue suspendido durante un partido sin goce de sueldo "por golpear imprudentemente" al pívot de los Detroit Pistons Isaiah Stewart durante un altercado en la cancha, anunció el lunes la NBA. En el partido del domingo de los Lakers contra los Pistons de Ditroit, James golpeó a Stewart en la cara.

El domingo, James fue expulsado durante el partido. Se trató de la segunda expulsión en toda su carrera: la primera fue en 2017 por comentarios hechos a un árbitro.

El altercado ocurrió cuando quedaban 9:18 del tercer cuarto y los Lakers iban perdiendo 78-66 en Detroit. Mientras se intentaba un tiro libre, James giró su brazo hacia atrás mientras boqueaba para conseguir un rebote, golpeando a Stewart.

La falta provocó dio lugar a que se interrumpiera el juego mientras que a Stewart, a quien le caía sangre por la cara, lo retenían los entreneadores y jugadores de Detriot de sus intentos de enfrentar a James en varias ocasiones. Stewart también fue expulsado del partido.

Los Lakers ganaron 121-116.

publicidad

La NBA emitió un comunicado este lunes en el que dice que Stewart será suspendido por dos partidos por "escalar" la confrontación y perseguir "repetida y agresivamente" a LeBron James.

LeBron James muestra el talento de su hijo 0:23

James y Stewart no hablaron con los medios de comunicación después del partido. CNN se ha puesto en contacto con los Lakers para pedirles comentarios.

Su compañero de equipo en los Lakers, Anthony Davis, salió en defensa de LeBron James después del partido: dijo que James no es un "tipo sucio" y que no estaba seguro de por qué Stewart reaccionó de esa manera.

"Nunca, en 10 años, he visto a un jugador intentar hacer eso desde que yo juego, al menos en el baloncesto. Es improcedente. Tienes un corte encima del ojo, accidental... no fue a propósito. Y no íbamos a permitir que siguiera atacando a nuestro hermano de esa manera", dijo Davis.