Cohen: Trump quiere ser el dictador de EE.UU. 1:05

Nueva York (CNN) -- Michael Cohen está a punto de ser un hombre libre. Este lunes por la mañana, el exabogado personal de Donald Trump y quien se describe a sí mismo como reparador será oficialmente liberado de su sentencia de prisión de tres años, el último año cumplido desde su elegante apartamento en Park Avenue.

Cohen ha estado contando los días, literalmente, en su cuenta de Twitter con una pizarra y números que van en cuenta regresiva.

"¡Tres y LIBRE! El lunes por la mañana me dirijo a 500 Pearl Street, firmo mis papeles de liberación y luego celebramos juntos en @instagram", tuiteó el jueves a sus más de 500.000 seguidores.

Juez ordena liberar a Michael Cohen 0:24

El caso de Cohen

La liberación de Cohen después de declararse culpable de nueve delitos federales marca un renacimiento para un hombre que una vez reprendió e intimidó a cualquiera que él percibiera como crítico de Trump.

Cohen se mantuvo leal durante la investigación del fiscal especial sobre las elecciones presidenciales de 2016, y se mantuvo fiel a la idea de que recibiría una bala por Trump. Pero todo eso cambió después de la redada del FBI en abril de 2018 en su casa, oficina y habitación en el Regency Hotel de Nueva York.

publicidad

Cohen se declaró culpable de nueve delitos federales, incluido fraude fiscal, mentir al Congreso y violaciones al financiamiento de campañas por ayudar a pagar a dos mujeres que amenazaron con hacer públicas sus supuestas aventuras amorosas con Trump justo antes de las elecciones de 2016. Trump ha negado los cargos.

Durante su declaración de culpabilidad en una sala del tribunal en el centro de Manhattan, Cohen señaló con el dedo directamente a Trump, solidificando su división, diciendo que facilitó los pagos "en coordinación con y bajo la dirección de" Trump. Luego se declaró culpable por segunda vez, varios meses después, por mentir a las comisiones de la Cámara de Representantes que investigan la interferencia en las elecciones, lo que también dijo que hizo bajo la dirección de Trump.

Cohen buscó rehacer su imagen como un hombre nuevo, uno que finalmente se había liberado del hechizo que Trump tenía sobre él. Estableció un rumbo para exigir su renacimiento y venganza, testificó ante el Congreso, alegando que Trump y la Organización Trump manipularon el valor de sus activos para obtener mejores préstamos y seguros y minimizar sus impuestos.

A raíz de su testimonio, se iniciaron investigaciones civiles y penales en Manhattan. Cohen se reunió varias veces con los fiscales del distrito de Nueva York. En julio, la Organización Trump fue acusada de cargos estatales por un plan de fraude fiscal durante 15 años. La Organización Trump se declaró inocente y la investigación continúa.

Juez autoriza a Cohen a cumplir condena bajo arresto domiciliario 1:31

Cohen, de prisión a arresto domiciliario

Cohen, que siempre cortejaba a los medios de comunicación, se encontró con una multitud de reporteros antes de informar que cumpliría su sentencia en el campo de prisioneros de Otisville, que había sido nombrado una de las "10 prisiones más cómodas de Estados Unidos". Y como última palabra le prometió a Trump que no se quedaría callado.

En Otisville, Cohen trabajó en los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado de la prisión y estableció una buena relación con otros reclusos, incluido Mike "The Situation" Sorrentino de "Jersey Shore" de MTV.

Después de varios intentos, Cohen fue liberado de la prisión en mayo de 2020 debido a la pandemia, pero eso se revirtió cuando se presentó ante el tribunal para finalizar su transición al confinamiento domiciliario. Cuando se opuso a muchas de las condiciones, fue detenido.

Cohen demandó, alegando que el Departamento de Justicia, bajo la dirección del secretario de Justicia William Barr, había tomado represalias contra él porque planeaba escribir un libro revelador sobre Trump. Un juez federal estuvo de acuerdo y Cohen fue puesto en confinamiento domiciliario en julio de 2020.

Desde entonces, Cohen ha publicado su libro, lanzó un podcast y aparece con frecuencia en la televisión por cable desde su apartamento para criticar al expresidente.

Cohen se negó a comentar con CNN. Pero a medida que traza sus próximos movimientos, es probable que los tabloides sigan su ejemplo. Dos veces el mes pasado, el periódico Page Six de The New York Post lo vio tomando café con Kayne West en el hotel Regency.