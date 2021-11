Para Ancelotti, Benzema es de Balón de Oro 0:30

París (CNN) -- La estrella del fútbol Karim Benzema recibió una sentencia de prisión en suspenso de un año y una multa de 75.000 euros (84.000 dólares) por su participación en el intento de chantaje contra su excompañero de la selección francesa Mathieu Valbuena con un video sexual, confirmó a CNN el abogado del delantero del Real Madrid y de Francia.

En su fallo del miércoles, el tribunal fue más lejos que el fiscal, que solo había solicitado una pena de prisión condicional de 10 meses contra Benzema.

"El tribunal anunció claramente que Karim Benzema no estaba al tanto de las maquinaciones anteriores y luego al final dijeron que 'no puede no haber sabido', sin ninguna prueba", dijo uno de los abogados de Benzema, Sylvain Cormier, afuera de la sala del tribunal después de que llegó el veredicto.

"Lo han condenado con una sentencia muy severa e injusta sin pruebas. Estoy bastante conmocionado por este fallo".

Abogado de Benzema dice que apelarán

El equipo legal de Benzema dijo que el jugador de 33 años sería absuelto "en la corte de apelaciones".

"Por supuesto que apelaremos porque Karim Benzema no hizo nada malo en este asunto", dijo Cormier.

El abogado de Valbuena, Paul Albert Iweins, se negó a comentar sobre la sentencia de Benzema.

Video sexual

El caso se relaciona con la existencia de un video sexual en el que aparece Valbuena, quien actualmente juega en el Olympiacos griego.

Benzema había sido acusado de presionar a Valbuena, que jugaba junto a la estrella del Real Madrid en la selección francesa, para que pagara a los chantajistas para evitar que el video se hiciera público.

Benzema, que actualmente es el máximo goleador de La Liga, fue suspendido inicialmente por la selección francesa debido al caso, pero había regresado a la selección nacional para la Eurocopa 2020.

Ni el Real Madrid ni la Federación Francesa de Fútbol estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios.