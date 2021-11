Los investigadores y rescatistas llegan a la mina de carbón de Listvyazhnaya en la región de Kemerovo cerca de la ciudad de Belovo después de un accidente el 25 de noviembre de 2021.

(CNN) -- Al menos 11 personas murieron en un accidente en una mina de carbón en la región de Siberia, en Rusia, este jueves, dijeron las autoridades locales, mientras los trabajadores de emergencia intentaban rescatar a decenas de mineros más que aún estaban atrapados bajo tierra.

El polvo de carbón se incendió en un conducto de ventilación en la mina Listvyazhnaya en la región nevada de Kemerovo, llenando la mina de humo, dijo la agencia de noticias TASS citando a los servicios de emergencia locales.

Once personas fueron encontradas muertas, dijo el gobernador regional Sergei Tsivilev, y 46 seguían bajo tierra. Decenas de otros estaban siendo tratados en el hospital, al menos algunos de ellos con intoxicación por humo. Cuatro estaban en estado crítico.

Se pudo ver a los trabajadores de rescate y ambulancias llegando al complejo de la mina en imágenes de video, con la policía acurrucada afuera mientras nevaba en la región aproximadamente a 3.500 km al este de Moscú.

Unas 285 personas estaban dentro de la mina cuando el humo se esparció por el conducto de ventilación, dijo el ministerio de emergencias. Al menos 239 llegaron a la superficie, dijeron las autoridades. No explicaron qué había causado el humo.

El Kremlin dijo que esperaba que los mineros que aún estaban bajo tierra lograran salir y que el presidente Vladimir Putin había ordenado al ministro de emergencias que volara a la región para ayudar con la operación.

Tsivilev dijo que ya no había humo denso en la mina, donde todavía había electricidad y ventilación, pero que el contacto se había perdido con algunas personas en las profundidades de la tierra.

"Por ahora no hay mucho humo, así que esperamos que no haya fuego", dijo Tsivilev en comentarios de video compartidos en su canal de Telegram. "No tenemos líneas de comunicación con esta gente, el sistema de comunicaciones subterráneo no funciona".

La rama regional de la agencia de aplicación de la ley del Comité de Investigación dijo que había abierto un caso penal por negligencia que había causado la muerte de los mineros.

"Según datos preliminares, varios trabajadores sufrieron intoxicación por humo. Se está especificando el número de víctimas", dijo en un comunicado anterior.

La mina es parte de SDS-Holding, propiedad de la empresa privada Siberian Business Union. El sindicato no hizo comentarios de inmediato.