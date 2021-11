¿Por qué das las gracias este año? Estas fueron las respuestas más conmovedoras de nuestra audiencia

(CNN Español) -- La tradición del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos va más allá de una gran cena con pavo, un desfile de globos o compras frenéticas para aprovechar descuentos: se trata de reunirse en familia o con amigos para agradecer. Al cumplirse dos años de pandemia y en medio de un momento de incertidumbre económica global, esta oportunidad es valiosa para dar gracias por todo lo bueno que la vida nos otorga.

Les preguntamos a nuestros seguidores en redes sociales por qué dan las gracias este año y recopilamos algunas de las respuestas más emocionantes y llamativas.

— Oh my Ro! 🍑 (@mindthegapRR) November 24, 2021

Porque despues de haber llegado a la capital de Guatemala sin dinero sin profesion sin familia y sin documentos Dios me puso gente qur me tendio la mano y me hizo prospero en tierra ajena. Por eso digo Gracias Señor en el nombre de Jesus thanks again

— manfredo gallo (@lic_gallo) November 24, 2021