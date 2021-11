Benzema, culpable en juicio por intento de chantaje 0:46

(CNN) -- En el caso por el que esta semana condenaron a Karim Benzema, todo comenzó con un teléfono celular averiado.

En 2014, el futbolista francés Mathieu Valbuena buscaba obtener algunos datos de su antiguo teléfono cuando su vida cambió para siempre y cayó en un complot de chantaje.

Más de siete años después, el excompañero de Valbuena en la selección de Francia, Karim Benzema, que juega en el Real Madrid, fue condenado a un año de prisión condicional y una multa de 75.000 euros (84.000 dólares) por complicidad en un intento de chantaje.

Cuatro de los coacusados ​​de Benzema en el juicio también fueron declarados culpables, y tres de ellos recibieron penas de prisión.

Tewfik Bouzenoun, abogado del acusado Younes Houass, quien recibió una sentencia suspendida de 18 meses, dijo a CNN que su cliente fue "manipulado".

"Nunca se involucró en el chantaje o intentó chantajear, ya que nunca pidió dinero. Nunca tuvo una solicitud financiera", dijo Bouzenoun a CNN en un comunicado.

publicidad

"Creo que los veredictos son menos severos que los solicitados por el fiscal, veo indulgencia y clemencia en ellos".

CNN está intentando contactar a los abogados de los otros coacusados.

Así habría sido el intento de chantaje y la participación de Benzema

Entre los archivos transferidos desde el teléfono defectuoso de Valbuena en 2014 por Axel Angot se encontraba un video con contenido sexual que involucra a Valbuena.

Casi un año después, Angot, con la ayuda de otros, intentó utilizar el video sexual para chantajear al futbolista, según un comunicado del tribunal de Versalles que condenó a Benzema.

Los hombres que intentaban chantajear a Valbuena también contactaron a otro exinternacional francés, Djibril Cissé, quien, como Benzema, ha jugado para algunos de los clubes más importantes de Europa, en un intento de convencer a Valbuena de que pagara.

Sin embargo, Cissé se negó a ayudar, según los documentos judiciales.

Así que los chantajistas recurrieron a Benzema, que era amigo de la infancia de uno de ellos, Karim Zenati, para tratar de convencer a Valbuena de que pagara.

Al dictar sentencia, el tribunal dictaminó que Benzema, al "presentarse falsamente como un amigo que desea ayudar a su compañero", utilizó su estatura profesional y mentiras para convencer a Valbuena de "someterse al chantaje pagando una suma de dinero y contactando para ello su amigo Karim Zenati, que era el único que podía ayudarlo".

La versión de Benzema

Tras el veredicto del miércoles, el equipo legal de Benzema dijo que el astro del Real Madrid sería absuelto "en el tribunal de apelaciones".

"El tribunal anunció claramente que Karim Benzema no estaba al tanto de las maquinaciones anteriores y luego, al final, dijeron que 'no puede no haber sabido', sin ninguna prueba", dijo uno de los abogados de Benzema, Sylvain Cormier, afuera de la sala del tribunal.

"Lo han condenado con una sentencia muy severa, injusta y sin pruebas. Estoy bastante conmocionado por esta sentencia", agregó Cormier.

La declaración judicial dijo que Benzema y Valbuena no eran amigos antes de este incidente. La estrella del Real Madrid de 33 años ni siquiera tenía el número de teléfono de Valbuena, según el tribunal.

Benzema mintió sobre su reunión con Mustapha Zouaoui, a quien el tribunal llamó el cerebro detrás del chantaje, cuando los investigadores lo interrogaron por primera vez, según los documentos. Lo estaba haciendo para proteger a Zenati, amigo de la infancia y empleado de Benzema, según la declaración judicial.

Benzema insistió en que Valbuena debería reunirse con Zenati. El jugador del Real Madrid le dijo a Valbuena, que ahora juega en el Olympiacos griego, que las personas en posesión de la cinta eran de los principales grupos criminales de la ciudad de Marsella, en el sur de Francia, y le desaconsejó acudir a la policía o su abogado.

Benzema incluso juró "por la cabeza de su hija" a Valbuena que no habría copias del video sexual, según las conclusiones de la corte.

Valbuena descubrió "que el objetivo de la maniobra era extraerle una suma de dinero para evitar que el video se hiciera público", dijo el tribunal en el comunicado.

El tribunal reconoció que es posible que Benzema no estuviera al tanto de las maniobras detrás de escena que estaban sucediendo, pero afirmó que él estaba personalmente involucrado en el uso de "subterfugios y mentiras" para "convencer a su compañero de equipo [Valbuena] de someterse al chantaje y a ponerse en contacto para ello con su hombre de confianza, en este caso Karim Zenati".

El tribunal emitió esta sentencia basándose en el contenido de la discusión de Benzema con Valbuena el 6 de octubre de 2015, en el suburbio parisino de Clairefontaine, el sitio del campo de entrenamiento de la selección francesa, una discusión que le detalló a Zenati inmediatamente después.

Las conversaciones telefónicas grabadas entre Benzema y Zenati, que se reprodujeron en el juicio, no demostraron buena voluntad hacia Valbuena y "prueban la existencia de un intento de chantaje liderado por el dúo", dice el comunicado.

La Federación Francesa de Fútbol dijo que no tenía declaración sobre el caso cuando le preguntó CNN, pero su presidente, Noël Le Graët, aclaró que Benzema "sigue siendo un jugador de la selección de Francia. Esta decisión no cambia nada para nosotros".

El Real Madrid se negó a comentar sobre el caso cuando CNN pidió una declaración.

El abogado de Valbuena, Paul-Albert Iweins, también se negó a comentar sobre la sentencia de Benzema.

Luego de conocerse la sentencia el miércoles, Benzema jugó y anotó en la victoria del Real Madrid en la Liga de Campeones contra el Sheriff Tiraspol.