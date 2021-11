(CNN) -- El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, dijo durante una conferencia de prensa este viernes que emitió una restricción de viaje a las personas que vengan del sur de África, donde se detectó una nueva variante de covid-19 que la OMS ha nombrado omicron.



"Ayer recibimos un informe de una nueva variante, por lo que emitimos una prohibición de viaje a todas las personas que vienen de esos países, no vienen mucho de Lesotho, Mozambique, Sudáfrica, no es común que vengan a Guatemala pero de todos modos, porque apareció una nueva variante mucho más agresiva, y no hay vacuna para eso, tenemos que cuidarnos”, dijo el presidente Giammattei.