(CNN) -- En una entrevista exclusiva con Golf Digest, Tiger Woods habló públicamente sobre su futuro en el golf por primera vez desde el accidente de coche que tuvo este año.

"Creo que algo que es realista es jugar un día en la gira, nunca más a tiempo completo, sino eligiendo, como hizo el Sr. (Ben) Hogan", dijo Woods al entrevistador Henni Koyack.

"Eliges unos cuantos eventos al año y juegas en torno a eso. Practicas en torno a eso, y te preparas para eso. Y juegas. Creo que así es como voy a tener que jugar a partir de ahora", agregó.

"Es una realidad desafortunada, pero es mi realidad. Y la entiendo, y la acepto".

Woods comenzó la entrevista a distancia desde su casa del sur de Florida entrando en la sala con lo que él llamó un ligero "tirón" en su paso, prueba de las lesiones graves en la pierna que sufrió en un accidente de coche cerca de Los Ángeles en febrero.

Tiger Woods dice que durante su agotadora rehabilitación, cosas tan sencillas como ver jugar a su hijo o escuchar el canto de los pájaros han cobrado un mayor significado.

"Me queda mucho por hacer. (...) Ni siquiera he llegado a la mitad del camino. Tengo que desarrollar mucho más los músculos y los nervios de la pierna. Al mismo tiempo, como sabes, he tenido cinco operaciones de espalda. Así que tengo que lidiar con eso. Así que a medida que la pierna se fortalece, a veces la espalda puede hacer de las suyas (...). Es un camino difícil".

"Estoy contento de poder salir y ver jugar a Charlie, o ir al patio trasero y estar una o dos horas solo, sin que nadie hable, sin música, sin nada. Simplemente oigo el canto de los pájaros. Esa parte la he echado mucho de menos", dijo.

Tiger Woods asistirá al Hero World Challenge en las Bahamas esta semana. El torneo de 20 jugadores es a beneficio de la fundación de Woods.

Woods tiene previsto realizar su primera comparecencia ante los medios de comunicación desde el accidente a las 9:00 a.m., hora de Miami, del martes en New Providence, Bahamas.

