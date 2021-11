Marcelo Longobardi charló con el creador de contenido sobre la experiencia de haber participado en la exitosa serie acerca de la vida del cantante Luis Miguel

(CNN Español) -- Este jueves 2 de diciembre a las 12:00 pm de Miami en CNN en Español, Marcelo Longobardi entrevista al famoso influencer y actor mexicano Juanpa Zurita, en una nueva edición de En Diálogo con Longobardi.

Siendo uno de los influencers más reconocidos en México y destacando ya en el ambiente actoral, Juanpa Zurita hablará de sus inicios en el entretenimiento, pero también contará qué representó encarnar el papel de Alejandro Basteri, hermano del cantante Luis Miguel, en la serie de televisión del intérprete de Cuando calienta el sol.

“Te pareces a Alex, ¿te avientas una audición? Me dieron las escenas, las estaba estudiando con Diego Boneta al lado y me acuerdo que le pedí consejos, me ayudó en darme mucha información de la relación de Luis Miguel con su hermano; hice la audición y de repente me marcó Diego para decirme que me había quedado con el papel de Alex, ese día grité y celebré”, relató Juanpa Zurita.

Por otro lado, el creador de contenido habló acerca de su amigo Logan Paul, quien fue parte fundamental en su vida cuando él se mudó de la Ciudad de México a Los Ángeles: “Logan es un gran amigo, hicimos clic muy fuerte y una vez me dijo: Zurita, yo dejé de estudiar la universidad por esto, esto no es un juego. Esa frase siempre la tengo muy grabada en mi cabeza”.

Finalmente, el joven, también pareja de la actriz Macarena Achaga, no ocultó su emoción por aparecer en una entrevista para CNN en Español: “Estar aquí es un sueño, si Juanpa de 17 años supiera que iba a estar aquí, no se la creería, grita, corre, se estampa con un vidrio, me encantó platicar contigo, Marcelo”.

‘En Diálogo con Longobardi’ bajo la conducción del periodista Marcelo Longobardi, presenta una charla con el actor y creador de contenido mexicano Juanpa Zurita este jueves 2 de diciembre a las 12:00 P.M. (Miami), por CNN en Español.

