(CNN) -- A medida que se espera que los compradores regresen en masa a las tiendas en la temporada de compras navideñas, las fuerzas del orden se están movilizando para detener una oleada de "robos relámpago" organizados en los comercios de todo Estados Unidos.



En Chicago, Los Ángeles y otras grandes ciudades, los departamentos de policía están incrementando las patrullas en los comercios que han sido blanco de las turbas de ladrones en robos descarados. En el norte de California, los fiscales de distrito formaron una alianza para perseguir a las bandas de ladrones organizados. A nivel federal, el FBI dijo que está en "estrecho contacto" con las fuerzas del orden locales que investigan estos casos y que está preparado para tomar nuevas medidas.

"Registramos esta oleada de personas que invaden las tiendas en gran número", dijo el jefe de la policía de San Francisco, William Scott. "No me cabe en la cabeza que podamos tener una situación en la que 20, hasta 80 personas puedan invadir una tienda o una serie de tiendas y que no haya cierta comunicación y cierta organización".

El fin de semana anterior al Día de Acción de Gracias, los ladrones invadieron el centro comercial Southland Mall de Hayward, en la zona de la bahía de San Francisco, y destrozaron los escaparates con martillos en una tienda, tomaron las joyas y huyeron.

El 20 de noviembre se detuvo a tres sospechosos después de que una banda saqueó una tienda Nordstrom en Walnut Creek, al este de San Francisco. Participaron unos 80 sospechosos, que huyeron del centro comercial al aire libre en al menos 10 vehículos, según la policía. Ese robo se produjo después de asaltos similares ese fin de semana cerca de Union Square, en San Francisco, donde los ladrones atacaron tiendas de Louis Vuitton, Burberry y Bloomingdale's, un Walgreens y dispensarios de cannabis.

"Infundir miedo a los comerciantes, a los clientes y a la comunidad en general"

Siete fiscales del área de la bahía, en los condados de San Joaquín, Contra Costa, Alameda, San Francisco, Marin, San Mateo y Santa Clara, anunciaron la semana pasada una alianza que incluye también a las fuerzas del orden y a los organismos estatales para combatir el robo organizado en los comercios.

Cada oficina acordó asignar un fiscal para hacer frente a los ladrones, incluidas las redes de tráfico y las personas que compran los artículos robados, según un comunicado conjunto.

"Se trata claramente de delitos orquestados cuidadosamente, que trabajan juntos en grandes grupos para crear una mentalidad de mafia", dijo la fiscal del condado de Alameda, Nancy O'Malley, en el comunicado. "Están infundiendo miedo a los comerciantes, a los clientes y a la comunidad en general. Esto es especialmente atroz en un momento en que muchos están fuera de casa durante la temporada vacacional".

Aumenta la presencia de los cuerpos policiales en los comercios

El gobernador Gavin Newsom ordenó llevar a cabo la realización de "patrullaje de saturación" por parte de la Patrulla de Carreteras de California cerca de los principales lugares de venta al por menor del estado durante la temporada festiva en respuesta a los robos organizados.

Cuatro hombres fueron detenidos durante el fin de semana en relación con un robo en un Home Depot en California, donde hasta 10 personas entraron en la tienda de Lakewood el viernes por la noche y salieron con una serie de herramientas típicamente utilizadas en los robos relámpago: martillos, mazos, palancas.

Los cuatro hombres, de edades comprendidas entre los 19 y los 22 años, fueron detenidos por los detectives de la Oficina del Sheriff de Los Ángeles y fichados por conspiración para cometer robos, según las autoridades.

En Santa Mónica, según la policía, "la aguda capacidad de observación y la rapidez de pensamiento" de un guardia de seguridad del centro de la ciudad puede haber frustrado un robo relámpago en una tienda Nordstrom's el pasado viernes.

El jefe de la policía de Santa Mónica Ramón Batista dijo en una publicación de Facebook este lunes que el guardia de seguridad pidió ayuda a la policía después de ver siete vehículos que llevaban a unas 28 personas estacionadas en un carril para bomberos fuera de la tienda. Los ocupantes de los vehículos se marcharon antes de que llegara la policía.

La alcaldesa de Oakland, la demócrata Libby Schaaf, culpó el lunes a los recortes en el número de agentes de policía de la ciudad por la oleada de robos y hurtos, así como del aumento de la violencia con armas de fuego.

"Más policías"

"Permítanme ser clara, Oakland necesita más policías", dijo a Kate Bolduan de CNN.

Schaaf dijo que la pandemia interrumpió el reclutamiento y la formación de nuevos agentes en la ciudad. La alcaldesa pidió una mayor coordinación de las fuerzas del orden a todos los niveles para combatir los robos en comercios.

"Necesitamos recursos estatales y federales para interrumpir esos esfuerzos", dijo. "El Señor sabe que (los ladrones) están coordinados. Nosotros también tenemos que estar coordinados".

Se han denunciado robos organizados en todo el país, incluido un caso en el que participaron al menos 30 personas que robaron aparatos electrónicos de una tienda Best Buy durante el llamado “Black Friday” en Burnsville, Minnesota.

En Illinois, el superintendente de la policía de Chicago David Brown dijo el lunes que su departamento estaba "centrado especialmente" en los robos relámpago. Brown dijo que dos adolescentes fueron detenidos por el robo de artículos por valor de US$ 8.500 en una tienda de artículos de belleza.

El jefe de operaciones de la policía de Chicago Brian McDermott dijo que el departamento había incrementado las patrullas en el distrito central de negocios y en otros lugares y rastreando "los coches robados y los vehículos que se suelen utilizar en este tipo de delitos".

El FBI "está preparado para adoptar un papel más activo”

Un portavoz del FBI dijo este lunes a CNN que los agentes federales están vigilando la oleada de robos descarados y permanecen en contacto con la policía local.

"Si nos llega información que constituya un delito federal, estamos preparados para tomar un papel más activo", dijo el portavoz.

Stephanie Martz, directora administrativa y consejera general de la Federación Nacional de Minoristas, dijo que los robos relámpago han aumentado gradualmente en el último año y medio, empezando por las farmacias y extendiéndose a los grandes almacenes y a los minoristas de gama alta.

Alrededor del 69% de los minoristas informaron de un aumento de la delincuencia organizada en el comercio minorista en el último año, citando factores que van desde la pandemia hasta los cambios en las directrices de condena, según una encuesta de seguridad en el comercio minorista realizada en 2021 por la Federación Nacional de Minoristas. Muchos de los minoristas que participaron en la encuesta en línea también dijeron que los sospechosos se han vuelto más agresivos y violentos.

Los incidentes recientes de robos en grupo se producen en un momento en el que, según los expertos, se ha producido un descenso de los delitos contra la propiedad en general durante décadas.

El Informe Uniforme sobre la Delincuencia del FBI mostró que la tasa de delitos contra la propiedad en el país alcanzó su nivel más bajo en 2020. Según la Comisión Nacional para el Covid y la Justicia Penal (NCCCJ, por sus siglas en inglés), esta tendencia a la baja ha continuado en 2021.

En su informe más reciente, la NCCCJ, que estudia la delincuencia en 34 grandes ciudades, informó un descenso del 7% en los robos no residenciales entre el primer trimestre de 2020 y 2021. Sin embargo, San Francisco, donde se han producido muchos de los robos relámpago, informó de un fuerte aumento de los robos en 2020 en comparación con 2019. Es un caso atípico en California, donde la tasa de robos ha disminuido constantemente a lo largo del tiempo.

Los datos de robos en tiendas, sin embargo, pueden tener fallas. Por ejemplo, un informe del San Francisco Chronicle mostró que los informes mensuales de robos en tiendas de la ciudad en 2021 experimentaron un pico dramático en septiembre derivado de una tienda Target que había cambiado recientemente a un nuevo sistema de informes.

-- Priya Krishnakumar de CNN contribuyó con este reportaje.