(CNN) -- El entonces presidente Donald Trump dio positivo en la prueba de covid-19 tres días antes de su primer debate presidencial de 2020 con Joe Biden, aunque también tuvo un resultado negativo en ese mismo período, según extractos de un próximo libro del exjefe de Gabinete del presidente republicano informado por The Guardian.

La prueba positiva previamente desconocida se revela en las memorias del exjefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, tituladas "The Chief's Chief". La copia de este libro fue obtenida por The Guardian antes de la publicación del libro la próxima semana.

Trump dijo en un comunicado el miércoles, que "la historia de que tuve covid antes o durante el primer debate es una noticia falsa. De hecho, una prueba reveló que no tenía covid antes del debate".

CNN se ha puesto en contacto con Meadows y el entonces médico de la Casa Blanca, el Dr. Sean Conley, en busca de comentarios.

¿Tuvo Trump covid?

Trump recibió la prueba positiva el 26 de septiembre de 2020, según Meadows, informó The Guardian. Ese día, Trump organizó una ceremonia en el jardín de rosas de la Casa Blanca para la nominada a la Corte Suprema Amy Coney Barrett, que más tarde fue considerada por expertos médicos un evento de gran propagación. Al menos 12 personas que asistieron al evento dieron positivo en la prueba del virus.

Trump, quien Meadows dijo que parecía "un poco cansado", se dirigía a un mitin en Middletown, Pensilvania, esa noche cuando Meadows recibió una llamada de Conley informándole que Trump dio positivo por covid-19, según el extracto. Meadows escribió que Conley le dijo: "Evita que el presidente vaya. Acaba de dar positivo por covid".

Meadows afirma en su libro que la prueba positiva se realizó con un modelo antiguo, informó The Guardian.

Posteriormente a Trump le hicieron una prueba con "el sistema Binax", una prueba de antígeno para covid-19, que arrojó un resultado negativo, escribió Meadows. No está claro si la primera prueba que arrojó un resultado positivo fue una prueba de antígeno o una prueba de PCR.

De acuerdo con las pautas de la FDA, cuando se usa la prueba Binax, "los resultados negativos no descartan la infección por SARS-Covid-2 y no deben usarse como la única base para el tratamiento o decisiones de manejo del paciente, incluida la decisión de control de infecciones".

Meadows escribió que Trump tomó la prueba negativa como "permiso total para seguir adelante como si nada hubiera pasado", pero Meadows instruyó a aquellos en el "círculo inmediato de Trump que lo trataran como si fuera positivo", informó The Guardian.

"No quería correr riesgos innecesarios", escribió Meadows, según The Guardian, "pero tampoco quería alarmar al público si no había nada de qué preocuparse".

Aún con covid, Trump siguió con sus eventos públicos

Un exfuncionario de alto rango de la Casa Blanca le dijo a CNN que la noticia de que Trump había dado positivo por covid-19 había circulado dentro del ala oeste antes del primer debate presidencial.

Entre esas fechas, Trump apareció en una recepción en la Casa Blanca para las familias Gold Star y celebró una conferencia de prensa en un lugar cerrado el 27 de septiembre de 2020. También visitó su club de golf en Sterling, Virginia, ese mismo día, según informes a la prensa.

Al día siguiente, Trump celebró un evento en el jardín sur de la Casa Blanca, donde se reunió con trabajadores de Lordstown Motors, y luego apareció en el jardín de rosas de la Casa Blanca para aclamar una nueva estrategia de pruebas contra el coronavirus.

El 29 de septiembre de 2020, Trump viajó a Cleveland para su primer debate presidencial contra su retador demócrata Joe Biden. Trump llegó demasiado tarde para que le hicieran una prueba antes del debate, según el presentador de Fox News, Chris Wallace, quien moderó el debate.

Durante el debate, Trump y Biden se adhirieron a los protocolos de distancia social, pero los dos candidatos, ambos de 70 años, estaban en un lugar cerrado de una sala con decenas de personas en la audiencia, algunas de las cuales no estaban usando mascarillas.

Trump viajó el 30 de septiembre a Minnesota para una manifestación al aire libre en Duluth y una recaudación de fondos privada en Minneapolis.

Luego, anunció en la madrugada del viernes 2 de octubre de 2020 que él y la primera dama Melania Trump dieron positivo por covid-19. Fue hospitalizado más tarde esa noche.

Según la Casa Blanca, Trump dio positivo por coronavirus el 1 de octubre, solo dos días después del debate.

"No iba a impedir que Trump saliera"

En una entrevista posterior con NBC News, Trump no dijo definitivamente si se le hizo la prueba de covid-19 el día de su primer debate contra Biden. Dijo que no recordaba la última vez que dio negativo por coronavirus antes de dar positivo el 1 de octubre.

Durante una conferencia de prensa el 3 de octubre de 2020, mientras Trump recibía tratamiento en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed por el covid-19, Conley no reveló la última prueba negativa de Trump para el virus, diciendo: "No voy a recordar todas las pruebas que se remontan, pero él y todo su personal son evaluados de forma rutinaria".

En su libro, Meadows escribió que, aunque sabía que cada candidato debía dar negativo dentro de las 72 horas posteriores a la hora de inicio del debate "... Nada iba a impedir que [Trump] saliera", informó The Guardian.

Después de que el entonces presidente anunció que tenía covid-19, Meadows se negó a decirle a su propio personal la línea de tiempo precisa de cuándo Trump había dado positivo en ese momento, agregó el exalto funcionario de la Casa Blanca.

El funcionario continuó diciendo que el virus simplemente no fue tomado en serio por algunos asistentes de alto nivel.

El personal a veces estaba en reuniones y alrededor de otros asistentes antes de irse a casa enfermo con covid-19.

"Había una extraña indiferencia por enfermar a otros entre algunas personas en el ala oeste", dijo el funcionario.

Otro asesor también dijo que Meadows mantenía al personal desinformado sobre los detalles exactos de la enfermedad de Trump.

Gabby Orr y Kevin Liptak de CNN contribuyeron a este informe.