(CNN) -- Una mujer, que dijo haber sido abusada sexualmente por Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein hace más de dos décadas, testificó en la corte el miércoles que conoció a Donald Trump cuando tenía 14 años y Epstein la llevó a Mar-a-Lago, la residencia del expresidente en Florida.

La mujer, identificada ante el tribunal bajo el seudónimo de "Jane", también testificó que voló varias veces en el avión privado de Epstein junto con el príncipe Andrés, el famoso chef Adam Perry Lang y la madre y el hermano de Epstein.

No acusó al expresidente de Trump ni a ninguno de los otros pasajeros del avión de haber cometido alguna irregularidad. También declaró que Epstein nunca le pidió que reclutara a otras chicas ni le pidió que participara en actos sexuales con nadie más. CNN se ha puesto en contacto con Trump para que haga comentarios.

Su testimonio se produjo durante el juicio penal de Maxwell por seis cargos federales, incluido el tráfico sexual de menores, en lo que los fiscales dicen que fue un plan para atraer y reclutar a niñas menores de edad para los fines sexuales de Epstein. El juicio ya ha sacado a la luz algunas de las conexiones de Epstein con figuras de alto perfil como Trump, Bill Clinton y el príncipe Andrés.

La historia en común de Epstein y Trump

Maxwell, Epstein y Trump formaban parte de órbitas sociales similares, con ambos hombres manteniendo residencias en Palm Beach, Florida, y Nueva York. Y fueron fotografiados juntos, a veces con la entonces novia de Trump, Melania Knauss, varias veces a lo largo de las décadas de 1990 y 2000.

En 2002, Trump declaró a la revista New York Magazine: "Conozco a Jeff desde hace quince años. Es un tipo estupendo", y añadió que Epstein tenía fama de gustarle las mujeres jóvenes.

El año pasado, Trump fue preguntado por las acusaciones contra Maxwell y dijo que le deseaba "lo mejor". Trump ha dicho a los periodistas en los últimos años que prohibió a Epstein entrar en su finca de Mar-a-Lago, pero nunca ha explicado por qué terminó su amistad.

Epstein, que se había declarado culpable en 2008 de cargos estatales de prostitución, fue acusado de cargos federales de tráfico sexual en julio de 2019. Fue encontrado muerto en su celda de la prisión un mes después en lo que el médico forense dictaminó como un suicidio. Maxwell, la socialité británica y confidente cercana de Epstein, fue arrestada un año después y se ha declarado inocente.

En las declaraciones de apertura del lunes, los fiscales dijeron que Maxwell y Epstein crearon un "esquema de estafa piramidal de abuso" para atraer a niñas menores de edad a las relaciones sexuales con Epstein. Su defensa, por su parte, dijo que ella era un "chivo expiatorio" de las acciones de Epstein y atacó los recuerdos y motivaciones de las mujeres que dicen haber sido abusadas sexualmente.

El piloto privado de Epstein fue el primer testigo de la fiscalía en el juicio y declaró que Maxwell era la "persona a la que acudía" Epstein para asuntos no relacionados con los negocios. El piloto, Larry Visoski, mencionó una serie de hombres poderosos que volaban a bordo del avión. Visoski también testificó que nunca vio ninguna actividad sexual a bordo.

La defensa cuestiona a "Jane" por sus incoherencias

Jane, la segunda testigo de la acusación, comenzó su testimonio el martes y dijo que conoció a Maxwell y Epstein en 1994, cuando tenía 14 años. Pasaron tiempo con ella, le preguntaron por su familia y sus intereses y la llevaron a hacer cosas divertidas, y durante un tiempo Maxwell se sintió como una hermana mayor, declaró.

Luego comenzaron los abusos, dijo. Describió incidentes de abuso sexual con Epstein a los que Maxwell a veces se unía, tanto en Palm Beach como en Manhattan, cuando ella tenía 14, 15 y 16 años. Testificó que Epstein se masturbaba sobre ella y la molestaba, y que Maxwell a veces participaba, tocándola a ella y a Epstein. Al menos una vez, Maxwell le "instruyó" sobre cómo le gustaba a Epstein que le dieran un masaje mientras los tres estaban en la "sala de masajes" de Epstein, declaró.

En el contrainterrogatorio del miércoles, Jane nombró a varias mujeres que habían estado involucradas en los masajes sexualizados en grupo que calificó de "orgías", según sus recuerdos. Dijo que probablemente podría reconocerlas si se le mostraran fotos, pero dijo que ninguna autoridad ni fuerza policial revisó nunca ninguna foto con ella para identificarla.

La testigo se quiebra durante el segundo día de testimonio

La abogada de la defensa, Laura Menninger, preguntó a Jane sobre su larga carrera en la actuación y el entretenimiento.

"Esencialmente, no hay ningún papel melodramático que usted no haya interpretado", dijo la abogada defensora, recapitulando algunos de los papeles de Jane en la pantalla a lo largo de los años.

–¿Puede llorar cuando se le pide?– preguntó Menninger.

–No es así como funciona– dijo Jane.

En la reorientación, la fiscal Alison Moe le preguntó a la testigo si conocía la diferencia entre actuar en televisión y testificar bajo juramento.

"Testificar en un tribunal es la verdad", respondió Jane. "Es la verdad".

"Estoy aquí para esperar, finalmente, encontrar algún tipo de cierre a todo esto", respondió Jane cuando se le preguntó por qué estaba en el estrado. "Esto es algo de lo que he estado huyendo toda mi vida hasta ahora. Y estoy cansada de ello".

Jane testificó que guardó silencio sobre los abusos porque no creía que su madre la apoyara.

Más tarde, la voz de Jane se quebró al recordar al fiscal el tiempo que le llevó compartir su historia con las fuerzas del orden: "Sentada en una habitación llena de desconocidos y contándoles los secretos más profundos y vergonzosos que había llevado conmigo toda mi vida".

Jane sollozó cuando el fiscal le preguntó por el dinero que había recibido del Fondo de Compensación a las Víctimas de Epstein. Jadeó y se limpió la cara con un pañuelo antes de responder.

"En este país, la compensación es lo único que puedes conseguir para tratar de seguir adelante con tu vida y por el maldito dolor y el abuso y el sufrimiento que recibí y todo el dinero de bolsillo que gasté para tratar de que esto desapareciera y para tratar de arreglarme", dijo al tribunal.

Anteriormente, Menninger dedicó un tiempo considerable a revisar las declaraciones anteriores que Jane hizo en las entrevistas con las fuerzas del orden desde 2019, mostrando posibles inconsistencias con su testimonio en el tribunal.

Menninger le hizo una serie de preguntas sobre las declaraciones en las que Jane les dijo a los agentes de la ley que no estaba segura de si Maxwell alguna vez la tocó y que no recordaba que Maxwell estuviera presente para cualquier actividad sexual entre ella y Epstein. Jane dijo repetidamente que no recordaba si había dicho eso a los investigadores.

En otras ocasiones, Jane dijo, al revisar las notas de las fuerzas del orden de esos interrogatorios en el estrado, que las notas eran inexactas, a veces incoherentes con su línea de tiempo y no una transcripción exacta de sus declaraciones, que no fueron grabadas.

La mujer dijo que contrató a un abogado alrededor de 2007 para ayudar a detener los falsos informes de prensa sobre ella y Epstein y hacer frente a la gente que la "acosaba" sobre su conexión con Epstein.

Reconoció haber hablado con el abogado de Virginia Roberts Giuffre, Brad Edwards, un abogado demandante de varios acusadores de Epstein, cuando este se puso en contacto con ella, pero también dijo que no quería tener nada que ver con la persecución de Epstein entonces y que no compartió su testimonio con las fuerzas del orden en ese momento.

Después de casi ocho horas en el estrado durante dos días, Jane se recompuso y se alejó rápidamente del estrado con un puñado de pañuelos cuando terminó su testimonio.

"¿Cómo crees que conseguí el dinero, mamá?"

El exnovio de Jane testificó brevemente el miércoles, diciendo que ella le dijo que la ayuda financiera que su familia recibía del "padrino" Jeffrey Epstein "no era gratis".

El exnovio testificó bajo el seudónimo de "Matt", señalando que en los primeros años de su relación, a mediados de la década de 2000, Jane hablaba de un hombre que era como un "padrino" o "tío" que ayudaba económicamente a su familia. Reveló que esa persona era Epstein cuando salió a la luz la noticia de su detención en Florida.

Matt testificó que Jane no entraba en muchos detalles sobre los abusos de Epstein, pero le decía que el "dinero no era gratis".

Jane le dijo a Matt que tener una mujer cerca cuando estaba con Epstein la hacía sentir más cómoda, pero no reveló el nombre de la mujer, dijo al tribunal. Después de los informes de la detención de Maxwell en 2019, dijo Matt, Jane le reveló su nombre.

En el estrado, Matt recordó que Jane se enfrentó a su madre sobre el abuso alrededor de 2011 y la acusó de hacer la vista gorda.

"¿Cómo crees que conseguí el dinero, mamá?", recordó que le dijo.

"Jane le dijo a su madre que el dinero no era gratis y que es imposible que no supiera que no era gratis", declaró.

La defensa no tenía preguntas para Matt.

Más tarde, fuera del tribunal, el hermano de Maxwell, Kevin, dijo a los periodistas que el miércoles fue la primera vez que pudo hablar con ella en persona en más de 500 días.

"Me dio una tremenda sensación de alivio estar cerca de ella, poder verla en carne y hueso e incluso poder hablar con ella", dijo Kevin Maxwell sobre su hermana menor.

Con información de Ray Sánchez.