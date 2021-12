Primer paciente con ómicron en EE.UU. evoluciona favorablemente

La Dra. Susan Philip, funcionaria de salud de San Francisco, dijo este jueves a John Berman, de CNN, en el programa New Day, que el paciente con el primer caso confirmado de la variante ómicron en Estados Unidos se encuentra bien, y que aún no hay signos de mayor transmisión del virus.

El miércoles se anunció el primer caso confirmado de la variante ómicron en Estados Unidos.

"Este primer individuo se encuentra bien", dijo Philip, cuando se le preguntó por el primer paciente.

"Estamos muy contentos de oírlo y han contribuido absolutamente a nuestro conocimiento en San Francisco, y a nivel nacional, porque llegaron a nuestra atención, informaron de sus síntomas y nos llamaron a salud pública para que pudiéramos iniciar el proceso de laboratorio para detectar el primer caso en EE.UU.".

Preguntada por cualquier indicio de transmisión por parte del paciente, Philip dijo que todavía están en proceso de investigación, y que querían notificar a sus colegas a nivel estatal y a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU., así como al público, lo antes posible.

Dijo que aún era pronto, pero que las medidas que están tomando en San Francisco, como las vacunas de refuerzo, el enmascaramiento continuo en interiores y la realización de pruebas a la gente, son clave para evitar la propagación.

"No hay señales todavía", dijo Philip, cuando se le pidió que aclarara si había alguna señal de transmisión o casos adicionales relacionados con éste. "Y, ya sabes, creo que es importante, como has señalado, que este sea el primer caso detectado, es casi seguro que no es el primer caso en los Estados Unidos".