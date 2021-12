Video capta a policía disparando mortalmente a un hombre en silla de ruedas 1:38

(CNN) -- El agente de policía de Arizona que disparó y mató a un hombre en una silla de ruedas motorizada llevaba una pistola taser, pero tomó la decisión de usar su arma porque la taser no era una opción, dijo el abogado del oficial a CNN en una entrevista.

El video publicado por el Departamento de Policía de Tucson del incidente ocurrido el lunes por la noche muestra que el agente Ryan Remington estaba varios pasos detrás del hombre en la silla de ruedas. Este último fue identificado por la policía como Richard Lee Richards, de 61 años. Remington le pidió a Richards que se detuviera antes de disparar nueve veces, golpearlo en la espalda y el costado mientras el hombre se dirigía a una tienda, según la policía.

Durante una entrevista telefónica este miércoles por la noche, Michael Storie, el abogado de Remington, dijo que la distancia entre el sospechoso y el agente y la silla de ruedas habría hecho que el despliegue de una Taser fuera ineficaz. “No puedes dispararle por la espalda con una pistola Taser. No es efectivo”, dijo Storie. “No podía correr delante de él. Ningún agente se colocaría frente a una persona que tenga un cuchillo y pueda lanzarse y apuñalarlo".

“Hay niveles de fuerza”, agregó Storie. “Estaba intentando mantenerlo bajo órdenes verbales. Nunca esperó que intentara entrar a la tienda y cuando se desvió para entrar, no tenía la opción de Taser”, dijo Storie.

Despiden a agente de policía de Tucson que mató a tiros a un hombre en silla de ruedas, según las autoridades

Policía disparó a hombre en silla de ruedas

El Departamento de Policía de Tucson publicó fragmentos de tres videos del video de vigilancia y la cámara corporal de Remington que, según la policía, muestra a Remington varios pasos detrás de Richards, siguiéndolo y pidiéndole que se detuviera repetidamente antes de disparar nueve veces mientras se dirigía a otra tienda.

Storie dijo que el video publicado por la policía fue "truncado y editado" y que no se proporcionaron las partes pertinentes, y agregó, "no tenemos todos los hechos y no te0nemos toda la información necesaria para juzgar al agente".

La policía se negó a comentar sobre las afirmaciones de Storie, diciendo que debido a que hay una investigación criminal en curso sobre las acciones de Remingston “no podemos hacer más comentarios sobre esto. Una vez que se complete la investigación, podremos revisar esto, pero a partir de ahora no hay nada más que podamos agregar en este momento".

El jefe de TPD, Chris Magnus, dijo que el "uso de fuerza letal de Remington en este incidente es una clara violación de la política del departamento y contradice directamente múltiples aspectos de nuestro entrenamiento sobre el uso de la fuerza".

La Policía de Tucson despidió al agente que apareció en el video en el que se le ve disparando fatalmente a un hombre en una silla de ruedas motorizada, dijeron las autoridades.