Todo lo que debes saber sobre Charles Manson y su "familia"

(CNN) -- Aquí te compartimos una mirada a la historia de Charles Manson y los asesinatos de la "Familia Manson" en 1969.

Datos personales

Fecha de nacimiento: 12 de noviembre de 1934

Fecha de fallecimiento: 19 de noviembre de 2017

Lugar de nacimiento: Cincinnati, Ohio

Nombre de nacimiento: Charles Milles Maddox

Padre: el nombre del padre no está disponible públicamente

Madre: Kathleen Maddox

Matrimonios: Rosalie Jean (Willis) Manson (1955-fecha de divorcio desconocida); También estuvo casado con una mujer llamada Leona a principios de la década de 1960, cuyo apellido no se conoce públicamente.

Hijos: Al menos dos: con Rosalie Jean (Willis) Manson: Charles M. Manson Jr. (1956-1993); con una mujer cuyo nombre no está disponible públicamente: Charles Luther Manson.

Otros datos

Según se informa, durante su infancia, la madre de Manson lo vendió por una jarra de cerveza a una mujer que quería tener hijos. Su tío tuvo que encontrar a la mujer para poder recuperar a su sobrino.

Más tarde tomó el apellido de su padrastro William Manson.

Según la Junta de Libertad Condicional de California, Manson tenía un historial de manipulación, conducta controladora y enfermedades mentales que incluían esquizofrenia y conducta delirante paranoide.

Cronología

1947 - A los 12 años, Manson es enviado a la Escuela para Niños Gibault en Terre Haute, Indiana, por robar. Durante los próximos veinte años, él estará entrando y saliendo de reformatorios y prisión por varios delitos.

21 de marzo de 1967 - Manson sale de prisión. Les dice a los funcionarios de la prisión que no quiere que lo liberen, "Oh, no, no puedo salir ahí afuera... Sabía que no podía adaptarme a ese mundo, no después de haber pasado toda mi vida encerrado y donde mi mente estaba libre". Después de su liberación, se traslada a San Francisco.

1967-1968 - Manson conoce a Gary Hinman, un profesor de música que le presenta a Dennis Wilson de los Beach Boys.

- Manson atrae a un grupo de seguidores. El grupo se traslada al Spahn Ranch, en las afueras de Chatsworth, California.

- Wilson presenta a Manson al productor discográfico Terry Melcher, hijo de la actriz Doris Day. Después de mostrar inicialmente interés en la música de Manson, Melcher se niega a seguir trabajando con él.

- Melcher luego se muda de su casa en Cielo Drive, y la casa luego se alquila al director de cine Roman Polanski y su esposa, la actriz Sharon Tate.

Julio de 1969 - Hinman es asesinado por el seguidor de Manson, Bobby Beausoleil, acompañado por los miembros de la familia Manson, Mary Brunner y Susan Atkins. El asesinato se comete a instancias de Manson.

8 al 9 de agosto de 1969 - Por orden de Manson, un pequeño grupo de sus seguidores asesina brutalmente a cinco personas en la casa en Benedict Canyon de Polanski, cerca de Hollywood. Las víctimas son la esposa embarazada de Polanski, la actriz Tate, el escritor Wojciech Frykowski, la heredera del café Abigail Folger y el famoso estilista Jay Sebring. También murió Steven Parent, quien era amigo del jardinero de la familia. Los asesinatos son cometidos por los seguidores de Atkins, Tex Watson y Patricia Krenwinkel. Linda Kasabian los acompaña como vigía.

9 al 10 de agosto de 1969 - Manson, disgustado por el descuido de los asesinatos de la noche anterior, acompaña a un grupo de seguidores en la búsqueda de víctimas. En el coche están: Watson, Atkins, Krenwinkel, Kasabian, Leslie van Houten y Steve "Clem" Grogan. Después de varias horas, el grupo llega a la casa del ejecutivo de supermercados Leno LaBianca y su esposa, Rosemary. La pareja es brutalmente asesinada por Watson, Atkins, Krenwinkel y Van Houten.

Octubre de 1969 - Manson y sus seguidores son arrestados en otro lugar remoto, llamado Barker Ranch, bajo sospecha de robo de automóvil.

6 de noviembre de 1969 - Atkins, miembro de la familia Manson, ya acusado del asesinato de Hinman, le dice a la reclusa Virginia Castro que ella mató a Tate: "Porque queríamos cometer un crimen que conmocionaría al mundo, que el mundo tendría que ponerse de pie y prestar atención".

12 de noviembre de 1969 - Los detectives del Sheriff de Los Ángeles entrevistan a Al Springer, un miembro de una pandilla de motociclistas que tenía alguna asociación con Manson. Springer les dice que Manson le contó sobre matar gente días después de los asesinatos de Tate.

Charles Manson fallece en un hospital en California 0:38

18 de noviembre de 1969 - Se asigna el caso al fiscal adjunto Vincent T. Bugliosi.

30 de noviembre de 1969 - Watson es aprehendido en Texas.

8 de diciembre de 1969 - Manson, Watson, Atkins, Krenwinkel y Kasabian son acusados ​​de los asesinatos de Tate y sus amigos. El gran jurado también acusa a los cinco, más a Van Houten, por los asesinatos de LaBianca.

16 de junio de 1970 - comienza el juicio para Manson, Atkins, Krenwinkel y Van Houten.

- Manson aparece en el tribunal con una "X" grabada en la frente.

- Se defiende en la corte con la ayuda del abogado Irving Kanarek.

Agosto de 1970 - Kasabian recibe inmunidad a cambio de su testimonio contra Manson y los demás.

15 de enero de 1971 - Comienzan las deliberaciones del jurado. El 25 de enero, el jurado declara culpables a todos los acusados.

29 de marzo de 1971 - Manson, Krenwinkel, Atkins y Van Houten son sentenciados a la pena de muerte.

1971 - Watson es declarado culpable del asesinato de siete personas y condenado a muerte.

1972 - Se abolió la pena de muerte en California. Las sentencias para todos los miembros de la familia Manson se conmutan por cadena perpetua.

11 de abril de 2012 - A Manson se le niega la libertad condicional por duodécima vez. Según la Junta de Libertad Condicional de California, acumuló 108 violaciones disciplinarias graves en prisión desde 1971 y no ha mostrado ningún remordimiento por los asesinatos. La próxima audiencia de libertad condicional de Manson está programada para 2027, cuando cumpliría 92 años.

6 de junio de 2015 - Bugliosi, el fiscal de Manson y autor del libro más vendido, "Helter Skelter: La verdadera historia de los asesinatos de Manson", muere en California.

19 de noviembre de 2017 - Dos días después de ser trasladado al hospital, Manson, de 83 años, muere de causas naturales.

13 de marzo de 2018 - Después de una pelea de cuatro meses por los restos de Manson, un juez del condado de Kern falla a favor de Jason Freeman, quien afirma que es el nieto de Manson.

La "Familia Manson"

Susan "Sadie" Denise Atkins

24 de septiembre de 2009 - Muere en prisión.

Bobby Beausoleil

1969 - Condenado por el asesinato de Gary Hinman. Está cumpliendo cadena perpetua.

3 de enero de 2019 - Se recomienda a Beausoleil para libertad condicional en su 19a audiencia general, dice un portavoz del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California.

26 de abril de 2019 - El gobernador de California, Gavin Newsom, niega la libertad condicional para Beausoleil.

Bruce Davis

21 de abril de 1972 - Condenado por los asesinatos de Hinman y el doble de acción Donald "Shorty" Shea. Está cumpliendo cadena perpetua.

22 de junio de 2019: la Junta le concede la libertad condicional, que será seguida por la determinación final del gobernador sobre su liberación.

15 de noviembre de 2019: el gobernador Newsom bloquea la libertad condicional de Davis. Esta es la sexta vez que un gobernador de California bloquea su libertad condicional.

Lynette "Squeaky" Fromme

1975 - Intentos de disparar contra el presidente Gerald Ford.

14 de agosto de 2009: queda en libertad condicional tras cumplir 34 años.

Steven "Clem" Grogan

1985 - Grogan es puesto en libertad condicional después de revelar la ubicación del cuerpo del peón del rancho Donald "Shorty" Shea, asesinado en 1969.

Patricia "Katie" Krenwinkel

22 de junio de 2017 - A Krenwinkel se le niega la libertad condicional por decimocuarta vez. Será elegible nuevamente para ser considerada en cinco años.

Leslie Van Houten

9 de noviembre de 2021: la Junta de Audiencias de Libertad Condicional de California recomienda la liberación de Van Houten por quinta vez en otros tantos años.

Charles D. "Tex" Watson

15 de octubre de 2021: por decimoctava vez, se niega la libertad condicional a Watson. Será elegible para una reconsideración en cinco años.