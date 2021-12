Eddie Mekka, actor de la serie 'Laverne & Shirley', muere a los 69 años

Penny Marshal y Eddie Mekka en una escena de "Laverne & Shirley".

(CNN) -- Eddie Mekka, famoso por interpretar a Carmine "The Big Ragoo" Ragusa, en la exitosa serie "Laverne & Shirley", murió el sábado en su casa en Newhall, California, según su cuenta oficial de Facebook.

Tenía 69 años.

No se dieron a conocer de inmediato detalles sobre la causa de su muerte.

Eddie Mekka interpretó al interés amoroso de Shirley en el programa.

Cindy Williams, quien interpretó a Shirley, tuiteó: "Mi querido Eddie, un talento de clase mundial que podría hacerlo todo. Te amo mucho. Te extrañaré mucho. Pero, oh, los maravillosos recuerdos".

La exitosa serie se emitió en ABC de 1976 a 1983.

Nacido en Massachusetts, Mekka se mudó a Los Ángeles y terminó obteniendo una nominación al Tony por su papel principal en "The Lieutenant" en Broadway en 1975.

Eddie Mekka tuvo papeles en "The Love Boat", "Family Matters", "Guiding Light" y "It's Always Sunny in Philadelphia".

CNN se ha puesto en contacto con el representante de Mekka para obtener comentarios.