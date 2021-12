Fijan fianza de US$ 500.000 para los padres de Ethan Crumbley 1:37

(CNN) -- Días después de que un estudiante de 15 años presuntamente matara a cuatro compañeros de clase en una escuela secundaria de Michigan, el superintendente del distrito solicitó una investigación independiente sobre el incidente, el tiroteo escolar más mortífero en un campus K-12 de EE. UU. desde mayo de 2018.

Ethan Crumbley está acusado de llevar a cabo el tiroteo del martes en la Oxford High School en los suburbios de Detroit y enfrenta una serie de cargos como adulto, incluidos terrorismo y homicidio premeditado, entre otros. Se declaró inocente a través de su abogado durante su lectura de cargos el miércoles.

Sus padres, James y Jennifer Crumbley, también fueron acusados ​​de cuatro cargos de homicidio involuntario en relación con las presuntas acciones de su hijo.

El tiroteo cobró la vida de Madisyn Baldwin, de 17 años; Tate Myre, 16 años; Hana St. Juliana, 14 años; y Justin Shilling, de 17 años, dijeron las autoridades.

El sábado, Tim Throne, quien dirige el distrito de Escuelas de la Comunidad de Oxford, detalló en una carta el relato de la escuela de varios eventos clave que llevaron al tiroteo.

"Es de vital importancia para las víctimas, nuestro personal y toda nuestra comunidad que se realice una contabilidad completa y transparente. Con ese fin, he pedido que se lleve a cabo una investigación de terceros para que no dejemos piedra sin remover, incluidos todos y cada interacción que tuvo el estudiante con el personal y los estudiantes", escribió Throne en la carta dirigida a la comunidad de Oxford.

El día antes

El lunes, un maestro vio al sospechoso mirando fotos de municiones en su teléfono celular durante la clase, lo que provocó una reunión con un consejero y otro miembro del personal. Durante esa discusión, el estudiante les dijo que él y su madre habían ido recientemente a un campo de tiro y que "los deportes de tiro son un pasatiempo familiar", escribió Throne en la carta.

La escuela trató de comunicarse con la madre del estudiante ese día, pero no recibió respuesta hasta el día siguiente cuando sus padres confirmaron la historia del estudiante, indicó Throne.

Después de que los funcionarios escolares se comunicaron con Jennifer Crumbley con respecto a su hijo que buscaba municiones en la web, ella le envió un mensaje de texto diciendo: "LOL, no estoy enojada contigo. Tienes que aprender a que no te atrapen", han dicho los fiscales.

La mañana del tiroteo

Luego, el martes, el día del tiroteo, un maestro alertó a los consejeros escolares y al decano de estudiantes sobre "dibujos y declaraciones escritas relacionadas" que el estudiante había creado, según la carta. Lo sacaron "inmediatamente del aula" y lo llevaron a la oficina de un consejero vocacional, explica Throne.

El estudiante le dijo a un consejero escolar que "el dibujo era parte de un videojuego que estaba diseñando e informó a los consejeros que planeaba seguir el diseño de videojuegos como carrera", señaló Throne.

Después de esa discusión, el estudiante se quedó en la oficina durante una hora y media mientras el personal de la escuela llamaba a sus padres y esperaba a que llegaran a la escuela, según la carta. Mientras esperaba, el estudiante dijo que estaba preocupado por perder sus tareas y "pidió su tarea de ciencias, en la que luego trabajó mientras estaba en la oficina", decía la carta.

"En ningún momento los consejeros creyeron que el estudiante podría herir a otros con base en su comportamiento, respuestas y conducta, que parecía tranquilo", dijo Throne.

A la llegada de los padres, los consejeros escolares le hicieron al estudiante "preguntas de sondeo específicas" sobre su potencial de autolesión o daño hacia otros, dijo Throne. Las respuestas que proporcionó "llevaron a los consejeros a concluir nuevamente que no tenía la intención de autolesionarse o lastimar a otros", según la carta.

Los consejeros escolares les dijeron a los padres que debían buscar consejería para su hijo dentro de las 48 horas, de lo contrario, la escuela se comunicaría con los Servicios de Protección Infantil, escribió Throne.

Cuando se les pidió que llevaran a su hijo a casa por el resto del día, Throne dijo que los padres del estudiante "se negaron rotundamente" y dejaron a su hijo para "regresar al trabajo". Y debido a que el estudiante no tenía acciones disciplinarias previas en su expediente, los consejeros escolares decidieron permitirle regresar a su clase, en lugar de enviarlo a lo que pensaban que sería una casa vacía, explicó Throne.

"Si bien entendemos que esta decisión ha causado enojo, confusión y provocado preguntas comprensibles, los consejeros emitieron un juicio con base en su capacitación profesional y experiencia clínica y no tenían todos los hechos que ahora conocemos", afirmó.

Throne señaló que la decisión de enviar al estudiante de regreso a clase no se compartió con el director o el subdirector.

El ataque

Karen McDonald, la fiscal del condado de Oakland que lidera el caso, dijo que Crumbley al parecer tenía el arma utilizada en el tiroteo en su mochila durante la reunión con funcionarios escolares y sus padres.

En su carta, Throne dijo que no sabe si el arma estaba o no en la mochila del estudiante, ya que "no ha sido confirmada por la policía que sepamos ni por nuestra investigación en este momento".

El presunto atacante comenzó a disparar un arma "durante el tiempo que pasaba entre clases cuando cientos de estudiantes estaban en el pasillo pasando de un salón de clases a otro" el martes, relató Throne.

"Antes de que el atacante pudiera caminar una corta distancia para entrar al pasillo principal, los estudiantes y el personal ya habían entrado en las aulas, habían cerrado las puertas, habían levantado barricadas improvisadas y habían cerrado con llave o habían huido de acuerdo con su entrenamiento", explicó Throne. "El sospechoso no pudo acceder a un solo salón de clases".

Una revisión inicial de los videos del tiroteo muestra que "la respuesta del personal y los estudiantes al tirador fue eficiente, ejemplar y definitivamente evitó más muertes y lesiones", señaló Throne.

Los padres se declaran inocentes de los cargos relacionados con el tiroteo en la escuela

Crumbley y sus padres pasaron la noche del sábado en la misma cárcel del condado de Oakland, pero se mantuvieron separados.

James y Jennifer Crumbley se declararon inocentes de los cargos de homicidio involuntario durante una lectura de cargos el sábado por la mañana. La comparecencia ante el tribunal se produjo después de que las autoridades pasaran horas buscándolos, una persecución que comenzó cuando no se presentaron a una lectura de cargos programada el viernes.

La policía dijo que la pareja fue encontrada en un almacén de Detroit el sábado por la mañana temprano, pero sus abogados dijeron que tenían la intención de entregarse.

Durante la lectura de cargos de los padres, los fiscales alegaron que le permitieron a su hijo "acceso libre" al arma utilizada en el tiroteo. Pero uno de los abogados de los padres, Shannon Smith, dijo que el arma estaba con seguro.

"Cuando la fiscalía afirma que este niño tenía libre acceso a un arma, eso es absolutamente falso", dijo Smith. "Este tribunal verá ... que sucedieron muchas más cosas de las que este tribunal ha sabido".

Los fiscales han dicho que James Crumbley compró el arma que su hijo supuestamente usó en el tiroteo, una pistola semiautomática Sig Sauer SP2022 de 9 mm, cuatro días antes, el Viernes Negro o Black Friday.

Poco después, Ethan Crumbley publicó una foto de un arma en una cuenta de Instagram y la subtituló: "Acabo de recibir mi nueva belleza hoy. SIG SAUER 9 mm" con un emoji de ojos de corazón, aseguró McDonald.

Jennifer Crumbley también publicó sobre el arma en las redes sociales, llamándola "su nuevo regalo de Navidad", continuó McDonald.

Un juez del condado de Oakland estableció una fianza para James y Jennifer Crumbley en $ 500.000 cada uno.

Shimon Prokupecz, Carolyn Sung y Elizabeth Joseph de CNN contribuyeron a este informe.