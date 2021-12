Nuevas restricciones para entrar a EE.UU. Administración de Biden reinicia programa migratorio de Trump. El mundo no usa bien las herramientas para acabar la pandemia. Joe Biden planea un boicot diplomático a Beijing 2022. Además, la tendencia de los diamantes artificiales. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Nuevas medidas para viajeros que llegan a EE.UU.

Desde este lunes entran en vigencia varias medidas más estrictas para los viajeros que llegan a EE.UU. Cada persona deberá presentar un resultado negativo en la prueba de covid-19 obtenido máximo un día antes de su viaje. Además, el uso de mascarilla para todo el transporte se extenderá hasta marzo de 2022. Conoce más detalles aquí.

Reiniciaría programa ‘Permanecer en México’

Estados Unidos enviará nuevamente migrantes a México para que esperen allí sus audiencias en la corte de inmigración. El programa, instaurado desde el gobierno de Donald Trump y conocido como “Permanecer en México”, se reiniciaría este lunes por una orden judicial. México aceptó el jueves los términos del programa.

Revelan detalles clave del tiroteo en Michigan

Tim Throne, quien dirige el distrito escolar de la Comunidad de Oxford, reveló en una carta varios de los eventos clave que llevaron al tiroteo que acabó con la vida de 4 adolescentes en una escuela de Michigan. Ethan Crumbley está acusado por el hecho y sus padres también enfrentan cargos penales. Conoce qué pasó el día antes y cómo llegó el arma hasta el estudiante, entre otros datos.

Video exclusivo muestra el arresto de los padres de Crumbley 1:42

El mundo no usa bien las herramientas para acabar la pandemia

Si el covid-19 no llega a ser erradicado, la inmunidad mejorará y el mundo, ya con vacunas y tratamientos, será capaz de vivir con este coronavirus. En suma, los expertos dicen que esta pandemia no será eterna. Pero, ¿por cuánto tiempo más hará daño? Veinte meses después desde su inicio, el mundo tiene las herramientas para acabarla, pero no las está usando adecuadamente. Esto es lo que falta, según los científicos.

¿Por qué Alemania está sufriendo ahora su peor brote de covid-19? 2:28

EE.UU. planea un boicot a los Juegos Olímpicos de Beijing 2022

Se trataría de un boicot diplomático que sería anunciado esta semana por el gobierno de Joe Biden. Consistiría, según varias fuentes, en que ningún funcionario de la administración asista a los juegos, pero sin impedir que los atletas estadounidenses compitan.

A la hora del café

Cómo mejorar el sabor de los alimentos en una dieta baja en sodio

El sodio consumido en exceso puede causar problemas en la salud, según la FDA. Mucho de ese sodio lo obtenemos de la sal y estos son 6 consejos para mejorar el sabor sin usar ese ingrediente.

Diamantes artificiales, la nueva tendencia en anillos de compromiso

Ya sea porque tienen un precio menor que los que provienen de minas, o porque pueden llegar a ser más ecológicos, la popularidad de estos diamantes está al alza. Pero, ¿son una buena inversión?

Cómo saber si es hora de un 'divorcio de sueño' con tu pareja

Una investigación dice que dormir separados puede ayudar a las parejas a ser más felices, menos resentidas y más capaces de disfrutar de su tiempo juntos en la cama.

¿Abejas en tu casa? ¡No temas! Este grupo de mujeres las rescata

En Ciudad de México, un grupo de mujeres tiene en marcha un proyecto para rescatar y proteger a las abejas. Entérate de cómo surgió esta iniciativa.

¿Por qué son tan importantes las abejas? 0:43

“Minnie” Miñoso y Tony Oliva estarán en el Salón de la Fama del Béisbol

Raúl Sáenz y José "Chamby" Campos analizaron el camino que recorrieron estas dos leyendas cubanas del béisbol para ingresar al Salón de la Fama en 2022.

Análisis: Miñoso y Oliva merecían entrar al Salón de la Fama del Béisbol 3:23

La cifra del día

US$ 100

Es la suma de un bono que pagan en uno de los condados más grandes del estado de Georgia para que la gente se vacune contra el covid-19.

La cita del día

"Nosotros hemos perdido legitimidad porque ha habido demasiadas contradicciones, ha habido demasiados errores, ha habido demasiados escándalos y eso ha hecho que el mundo haya puesto el caso venezolano en la nevera"

Lo dijo Julio Borges, comisionado presidencial para las Relaciones Internacionales del denominado Gobierno Interino de Juan Guaidó, al momento de anunciar su renuncia a la Asamblea Nacional.

Selección del día

14 regalos para la persona obsesionada con TikTok

Aquí hay ideas de regalos perfectas para esa persona que simplemente no puede dejar de deslizar videos en la aplicación.

Y para terminar...

Cuando veas este triple de Steph Curry desde las gradas, no lo creerás

Este triple de Steph Curry desde las gradas, te sorprenderá 0:34

Steph Curry y los Warriors de Golden State disfrutan de ser el mejor equipo en la actualidad de la NBA y, en gran parte, su éxito se debe al gran desempeño del base estrella.