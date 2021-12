Los padres de la generación de las redes sociales no están bien

Tim Cook: Me preocupa que la gente piense como máquinas 0:48

(CNN Business) -- En septiembre pasado, apenas unas semanas después del año escolar, Sabine Polak recibió una llamada del consejero vocacional. Su hija de 14 años estaba luchando contra la depresión y había contemplado el suicidio... todo por cuenta de las redes sociales.

"Me quedé completamente anonadada", dijo Polak, de 45 años, que vive en Valley Forge, Pensilvania. "No tenía ni idea de que se estaba sintiendo ni remotamente deprimida. Cuando le pregunté al respecto, ella seguía diciendo que quería alejarse de todo... pero yo no sabía lo que eso significaba".

Después de llevarla a un centro de crisis, donde le prohibieron el uso del teléfono a cualquier persona que se registrara, Polak se enteró por su hija de que las presiones de las redes sociales la estaban impulsando a aumentar su ansiedad. La principal fuente de estrés: esperar a que sus amigos abran y respondan mensajes y fotos en Snapchat.

"Se volvió realmente adictivo [para ella], la sensación de que siempre tienes que estar conectado y siempre tienes que responder a alguien para ser visto o existir", dijo. "Ella miraba su teléfono y pasaba de la calma a salir furiosa del auto; el resto de la noche, simplemente se acurrucaba en su cama".

Polak activó algunos de los controles parentales del teléfono, pero fueron fáciles de eludir para su hija. Le quitó el teléfono, pero le preocupaba que esa medida solo hiciera que su hija pensara en quitarse la vida nuevamente. Le devolvió el teléfono solo para encontrar que su hija se tranquilizaba en otra aplicación: TikTok. Tanto, de hecho, que "literalmente cree que no puede quedarse dormida sin él". Como dijo Polak, su hija "se siente perdida, como, 'No tengo idea de qué hacer conmigo misma si no estoy en las redes sociales'".

Los problemas de los padres de la generación de redes sociales

Polak es una de las madres de la generación de padres que no pasaron su infancia con las redes sociales y aplicaciones de medios y ahora están luchando por comprender y navegar los daños potenciales que las redes sociales pueden tener en la salud mental de sus hijos a medida que crecen. En entrevistas durante el último mes, casi una docena de padres hablaron con CNN Business sobre cómo lidiar con los adolescentes que experimentan daños en línea como intimidación, problemas de imagen corporal y presiones para que siempre les den Like. La mayoría de los padres dijeron que estos problemas comenzaron o se vieron agravados por la pandemia, una época en la que sus hijos estaban aislados de sus amigos, las redes sociales se convirtieron en un salvavidas y la cantidad de tiempo frente a la pantalla aumentó.

El tema del impacto de las redes sociales en los adolescentes ganó renovada atención este otoño después de que la denunciante de Facebook Frances Haugen filtró cientos de documentos internos, algunos de los cuales mostraban que la compañía conocía el potencial de Instagram para impactar negativamente la salud mental y la imagen corporal, especialmente entre las adolescentes. Pero Haugen también se refirió al impacto en los padres. Durante su testimonio ante el Congreso en octubre, Haugen citó una investigación de Facebook que reveló que los niños creen que están luchando con problemas como la imagen corporal y el acoso solo porque sus padres no pueden guiarlos.

"Me entristece más cuando miro en Twitter y la gente culpa a los padres por estos problemas con Facebook. Dicen: 'Solo quítenle el teléfono a sus hijos'. Pero la realidad es que es mucho más complicado que eso”, dijo en su testimonio.

"Muy rara vez se tiene uno de estos cambios generacionales en los que la generación que lidera, como los padres que guían a sus hijos, tienen un conjunto de experiencias tan diferente que no tienen el contexto para apoyar a sus hijos de una manera segura", añadió. "Necesitamos apoyar a los padres. Si Facebook no protege a los niños, al menos necesitamos ayudar a los padres a apoyar a los niños".

El papel de las empresas de redes sociales en la salud de los adolescentes

Facebook, que cambió su nombre a Meta en octubre, trató repetidamente de desacreditar a Haugen y dijo que su testimonio e informes sobre los documentos caracterizan erróneamente sus acciones y esfuerzos. Pero el clamor de las revelaciones de Haugen presionó a Facebook a repensar el lanzamiento de una aplicación de Instagram para niños menores de 13 años (los niños menores de 13 años no pueden crear cuentas en ninguna plataforma Meta). También ayudó a impulsar una serie de audiencias sobre cómo los productos tecnológicos impactan a los niños, con ejecutivos de Facebook, TikTok y la empresa matriz de Snapchat, Snap. Esta semana, el jefe de Instagram, propiedad de Meta, comparecerá ante el Congreso mientras los legisladores cuestionan el impacto de la aplicación en los usuarios jóvenes.

En sus testimonios, los ejecutivos de TikTok y Snap mostraron humildad y reconocieron la necesidad de hacer más para proteger sus plataformas. Jennifer Stout, vicepresidenta de política pública global de Snap, dijo que la compañía está desarrollando nuevas herramientas para que los padres supervisen mejor cómo sus hijos usan la aplicación. Instagram dijo anteriormente que está "cada vez más enfocado en abordar la comparación social negativa y la imagen corporal negativa".

Antes de la aparición en el Congreso de esta semana, Instagram introdujo una función Take a Break que anima a los usuarios a pasar un tiempo fuera de la plataforma. La compañía también dijo que planea adoptar un "enfoque más estricto" para el contenido que recomienda a los adolescentes e impulsarlos activamente hacia diferentes temas si han estado insistiendo en cualquier tipo de contenido durante demasiado tiempo. También planea presentar sus primeras herramientas para los padres, incluido un centro educativo y herramientas de monitoreo parental que les permitan ver cuánto tiempo pasan sus hijos en Instagram y establecer límites de tiempo, a partir del próximo año.

"Puede ofrecer herramientas a los padres y puede ofrecerles información sobre la actividad de su adolescente, pero eso no es tan útil si realmente no saben cómo tener una conversación con su adolescente al respecto, o cómo iniciar un diálogo que pueda ayúdelos a aprovechar al máximo su tiempo en línea", dijo Vaishnavi J, jefe de seguridad y bienestar de Instagram, a CNN Business esta semana.

Mientras tanto, los miembros del Congreso demostraron un bipartidismo poco común al unirse para criticar a las empresas de tecnología sobre el tema. Algunos legisladores ahora están impulsando una legislación destinada a aumentar la privacidad de los niños en línea y reducir la aparente adictividad de varias plataformas, aunque no está claro cuándo o si se aprobará dicha legislación.

Para algunos padres, estos cambios no se producen con la suficiente rapidez. Sin saber qué más hacer, los padres sienten que tienen que hacerlo solos, ya sea para impulsar cambios en sus distritos escolares o buscar el consejo de sus compañeros en algunas de las mismas redes sociales que sienten que han causado dolor a sus familias.

Una preocupación que está empeorando

Incluso antes de las revelaciones de Haugen, había preocupaciones en algunos hogares de que los riesgos que las plataformas de redes sociales representaban para sus hijos solo estaban aumentando.

Katherine Lake dijo que las redes sociales se convirtieron en "todo" para que su hijo de 13 años durante la pandemia pasara el tiempo en casa y se conectara con amigos. Ella dijo que su adolescente cayó en una madriguera de páginas sobre salud mental y, más tarde, publicaciones sobre autolesiones, algo que su hijo "ni siquiera sabía antes de Instagram". El adolescente fue hospitalizado la primavera pasada después de intentar suicidarse.

"La pandemia ciertamente aceleró algunas de las amenazas y peligros con los que hemos estado lidiando durante años", dijo Marc Berkman, director ejecutivo de la Organization for Social Media Safety, una agencia fundada hace tres años para brindar consejos y talleres de seguridad preventiva. para padres.

Algunos datos también apoyan que los problemas de salud mental entre los jóvenes en las redes sociales están aumentando. Bark, un servicio de monitoreo de pago que analiza las aplicaciones de redes sociales, los mensajes personales y los correos electrónicos en busca de términos y frases que puedan indicar preocupaciones, dijo que vio un aumento del 143% en las alertas enviadas sobre autolesiones e ideas suicidas durante los primeros tres meses de 2021 en comparación al año anterior. (Los padres reciben alertas cuando Bark detecta problemas potenciales, junto con recomendaciones de expertos de psicólogos infantiles sobre cómo abordarlos).

"Las vidas de nuestros hijos están enterradas profundamente en sus teléfonos y los problemas viven dentro de su señal digital en lugares donde los padres no vamos", dijo Titania Jordan, directora de marketing de Bark. "Si no pasas tiempo en los lugares donde tus hijos están en línea, ¿cómo puedes educarlos y luego cómo puedes orientarlos?".

Gabriella Bermudez, una estudiante de 19 años de la Universidad de Fordham, le dijo a CNN Business que comenzó a luchar con problemas de imagen corporal en la escuela secundaria después de que un chico del que estaba enamorada comenzó a darle Me gusta a las fotos de una modelo de 30 años en Instagram.

"Tenía 12 años, y la miraba y pensaba, '¿Por qué no me veo así?'", dijo Bermúdez. "Estaba cubierta de granos. Mi cabello era horrible ... Nunca pensé que ella era una mujer adulta. Publiqué fotos de mí misma para parecer mucho mayor de lo que era".

Pero eso comenzó a atraer mensajes directos de hombres mayores en Instagram. Ella se lo ocultó a sus padres, dijo, porque pensó que "ellos nunca entenderán lo que es ser joven [ahora mismo]".

"Siempre tuvieron presiones sociales para verse de cierta manera o comportarse de cierta manera, pero eso fue en una revista o en la televisión. Podrían haberlo apagado. Para nosotros, estamos conectados a nuestros teléfonos todo el tiempo. Cuando estamos esperando en la parada del autobús o caminando a clase, siempre recordamos estos ideales".

Buscando respuestas en redes sociales

Cuando Julia Taylor necesita tomar decisiones sobre la crianza de los hijos, a veces recurre a un grupo de Facebook llamado "Parenting in a Tech World" (Padres en un mundo de tecnología). El hijo de Taylor tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), lo que, según ella, hace que "se concentre demasiado en ciertas cosas", incluido "cualquier cosa con pantalla". Taylor, que es madre soltera y vive en el área de Denver, quería que él tuviera un teléfono inteligente, "pero piratéo todos los controles parentales, a veces se quedaba despierto toda la noche".

En "Parenting in a Tech World", que tiene 150.000 seguidores, ella y otros padres pueden encontrar comentarios sobre una amplia gama de temas, incluido cuándo se debe permitir a un niño unirse a sitios de redes sociales, qué hacer si están enviando o recibir mensajes de texto o imágenes inapropiados, y recomendaciones de productos como una estación de conexión que mantiene los dispositivos fuera de las habitaciones de los niños por la noche. El año pasado, Taylor compró un teléfono Pinwheel que viene con navegadores web y restringe el uso de las redes sociales. (Más tarde se unió a la empresa a tiempo completo como directora de marketing).

Jordan, la empresaria de Bark, fundó el grupo hace años después de que se uniera a la empresa cuando luchaba por encontrar recursos que la ayudaran a criar a sus hijos. "Siempre ha sido necesario una aldea para ser el mejor padre posible, y mientras esperamos que los legisladores y las grandes empresas de tecnología hagan lo correcto, al final del día, nadie va a ser un mejor padre para su hijo que tú. Lo mejor que puedes hacer es aprender de otros padres que han estado allí y lo han hecho, tanto en sus errores como en sus victorias".

Sin embargo, sobre este tema, no hay respuestas fáciles. Las redes sociales y los teléfonos inteligentes llegaron para quedarse, y quitarlos podría socavar las relaciones sociales y el sentido de independencia de un niño. Según Alexandra Hamlet, psicóloga clínica de la ciudad de Nueva York, es importante que los padres ayuden a los adolescentes a navegar tanto en el mundo físico como en línea, siendo comprensivos y sin prejuicios. "Si podemos enseñar y apoyar a nuestros hijos a utilizar las mismas habilidades para navegar en cada mundo, aumentamos nuestras posibilidades de alcanzar la salud mental", dijo.

Ahora hay una amplia gama de ideas de políticas que se están barajando para ayudar a padres e hijos. Algunos críticos, incluido Haugen, dijeron que las empresas de tecnología deberían alejarse de las fuentes de noticias algorítmicas que pueden llevar a los usuarios a la trampa. Dos senadores demócratas han promocionado una legislación llamada Kids Act, que prohibiría la configuración de reproducción automática y enviaría alertas con la esperanza de limitar el tiempo de pantalla. Y la Organización para la Seguridad de las Redes Sociales dijo que ahora está trabajando con el Congreso para tratar de aprobar una legislación que requiera aplicaciones de monitoreo de padres de terceros en todas las cuentas de redes sociales de niños de cierta edad.

Algunos padres dentro y fuera de este grupo de Facebook ya están usando aplicaciones de control parental, así como comprando teléfonos de baja tecnología y limitando el uso de las redes sociales. Algunos también han ido tan lejos como para intentar que las escuelas de sus hijos actúen en todo, desde prohibir los teléfonos en las aulas hasta tomar medidas enérgicas contra los incidentes de intimidación en línea, con poco éxito.

"Es una lucha constante"

Fernando Velloso, un padre de Los Ángeles, dijo que su hija en edad de la escuela secundaria se ocupó de una cuenta de intimidación anónima probablemente creada por compañeros de clase que hicieron afirmaciones falsas sobre su vida amorosa. Dijo que la escuela no quería tomar medidas porque ocurrió fuera de sus instalaciones.

En una serie de cuentas de Instagram de escuelas secundarias en el área, que fueron vistas por CNN, se alienta a los estudiantes a enviar consejos sobre chismes a las cuentas que llamaron a los estudiantes tramposos, violadores o cuestionado su sexualidad. Si bien Instagram prohibió algunas de las cuentas, otras permanecen activas. (Un portavoz de Meta dijo que las cuentas no violaron las pautas de la comunidad, pero varios contenidos sí lo hicieron y se eliminaron).

Bermúdez dijo que las escuelas pueden hacer más para educar a los adolescentes sobre cómo manejar mejor la salud mental y las redes sociales. "Necesitamos que nos enseñen a una edad muy temprana, como en la escuela primaria, sobre cómo usarlo y [convertirlo] en un espacio seguro".

Durante su testimonio, Haugen dijo que las escuelas y organizaciones como los Institutos Nacionales de Salud deberían proporcionar información establecida donde los padres puedan aprender cómo apoyar mejor a sus hijos. Mientras tanto, la Organización para la Seguridad de las Redes Sociales está implementando un programa con DARE (Educación para la Resistencia al Abuso de Drogas) para ser parte de ese plan de estudios en miles de escuelas al final del año escolar actual para educar a los estudiantes sobre los peligros de las redes sociales.

Polak, la madre cuya hija tuvo pensamientos suicidas, propuso una Semana de Concientización sobre la Salud Mental en la escuela de su hija que incluiría proyecciones de Childhood 2,0 y The Social Dilemma, dos documentales que tocan cómo las plataformas están impactando el bienestar de sus usuarios.

Polak dijo que su hija ahora está mejor y ocasionalmente accede a las redes sociales con restricciones de tiempo. "Pero una vez a la semana tenemos una pelea en las redes sociales, donde ella me presenta: '¿Cuándo puedo volver a Snapchat? ¿Cuándo puedo volver a TikTok?' Es una lucha constante, y hay mucha presión de amigos, buenos amigos, para volver a usar algunas de las aplicaciones".

Pero una noche reciente, encontró a su hija jugando tranquilamente con el gato de su familia durante media hora en su habitación. "Pensé, 'Dios mío, eso es lo que falta: las pequeñas cosas cotidianas que controlan nuestra ansiedad", dijo. "Está completamente ausente de la vida adolescente en este momento".