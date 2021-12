¿Por qué todavía no hay vacuna contra el VIH? 1:03

(CNN) -- Una vacuna experimental contra el VIH fabricada con la misma tecnología que se utilizó para fabricar las vacunas contra el covid-19 de Moderna y Pfizer/BioNTech es segura en monos e incluso los protege hasta cierto punto contra un virus similar al VIH, informaron el jueves investigadores del gobierno federal de EE.UU.

La vacuna usa ARN mensajero o ARNm para proteger contra el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH, el virus que causa el SIDA. A pesar de décadas de esfuerzo, los investigadores no han podido crear una vacuna que proteja bien a las personas contra el virus que ha matado a 36 millones de personas e infectado a otras 37 millones en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud.

"A pesar de casi cuatro décadas de esfuerzo por parte de la comunidad investigadora mundial, una vacuna eficaz para prevenir el VIH sigue siendo un objetivo difícil de alcanzar", dijo en un comunicado el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, que hizo el trabajo. "Esta vacuna de ARNm experimental combina varias características que pueden superar las deficiencias de otras vacunas experimentales contra el VIH y, por lo tanto, representa un enfoque prometedor".

Al igual que con las vacunas contra el covid-19, la vacuna experimental contra el VIH envía instrucciones a las células, en este caso, para hacer dos partes del virus del VIH llamadas Env y Gag. Después de la inmunización, las células musculares producen partículas similares al virus en sus superficies, estimulando una respuesta inmune.

Los investigadores del NIAID, Moderna y otros inmunizaron a los monos con la vacuna y luego los expusieron a un virus llamado SHIV, un pariente del VIH, porque los monos no contraen el VIH. "A pesar de las múltiples inmunizaciones con altas dosis de ARNm, la vacuna fue bien tolerada con efectos adversos leves solamente después de cada inoculación", escribieron los investigadores en su informe, publicado en la revista Nature Medicine.

Les dieron a los monos siete inyecciones durante un año y los animales desarrollaron niveles medibles de anticuerpos neutralizantes dirigidos contra la mayoría de las variantes del VIH, así como células inmunes llamadas células T.

Después de 13 exposiciones semanales a SHIV, dos de cada siete monos no estaban infectados. Los monos no inmunizados se infectaron después de tres semanas. No es un resultado rotundo, pero muestra que el enfoque podría funcionar en principio, dijeron los investigadores.

Ahora están trabajando para perfeccionar la vacuna. Esa es una ventaja de la tecnología de la vacuna de ARNm: es más fácil de modificar en el laboratorio que otros tipos de vacunas. "Si se confirma que es seguro y efectivo, planeamos realizar un ensayo de fase 1 de esta plataforma de vacuna en voluntarios adultos sanos", dijo el Dr. Paolo Lusso del NIAID en un comunicado.