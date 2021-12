Investigan muerte del exjugador de la NFL Vincent Jackson 0:50

(CNN) -- Demaryius Thomas, quien jugó 10 temporadas en la NFL y es considerado uno de los mejores receptores abiertos en la historia de los Denver Broncos, fue encontrado muerto en su casa en Roswell, Georgia, según las autoridades. Tenía 33 años.

De acuerdo con información preliminar, su muerte se debió a un problema médico, dijo el agente Tim Lupo del Departamento de Policía de Roswell en un correo electrónico a CNN.

"Estamos devastados y con el corazón completamente roto", dijeron los Broncos en un comunicado. "La humildad, la calidez, la amabilidad y la sonrisa contagiosa de Demaryius siempre serán recordadas por quienes lo conocieron y amaron".

La NFL emitió un comunicado en el que decía: "La familia de la NFL lamenta la trágica pérdida de Demaryius Thomas y extendemos nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos".

El mariscal de campo del Salón de la Fama Peyton Manning, quien jugó cuatro temporadas con Thomas en Denver, dijo que el receptor abierto era mejor persona que jugador.

"Trataba a mis hijos como si fueran suyos", dijo en un comunicado difundido por los Broncos. "Estuvo allí para el evento de caridad de todos los compañeros de equipo. Le envié un mensaje de texto a D.T. el martes. Estaba hablando de un TD audible que hicimos contra Arizona en 2014. Absolutamente devastado".

Thomas ganó dos campeonatos de la AFC y un Super Bowl

Nació en Montrose, Georgia. Después de una destacada carrera universitaria en Georgia Tech, fue el primer receptor abierto seleccionado en el Draft de la NFL de 2010, quedando en el puesto 22 en la primera ronda con los Broncos.

Thomas pasó la mayor parte de su carrera en la NFL con Denver, ganando dos campeonatos de la AFC y el Super Bowl 50. Fue seleccionado cinco veces al Pro Bowl y es el segundo de todos los tiempos en la historia de los Broncos en yardas por recepción.

Thomas fue cambiado a los Houston Texans durante la temporada 2018 y luego terminó su carrera con los New York Jets. Anunció su retiro de la NFL en junio.

En 2015, el presidente Barack Obama conmutó la sentencia de la madre de Thomas, Katrina Stuckey Smith, quien cumplía 15 años de una sentencia federal de 20 años por distribución de drogas. Obama luego conmutó la sentencia de la abuela de Thomas, Minnie Pearl Thomas, quien cumplía cadena perpetua por tráfico de cocaína.

Las dos habían sido arrestadas juntas por cargos de drogas cuando Thomas tenía solo 11 años, según el sitio web oficial de Denver Broncos.

Durante la celebración del Super Bowl 50 en la Casa Blanca, Thomas le pasó al presidente una nota agradeciéndole por la liberación de su madre y también le habló sobre su abuela, según The Denver Post. Obama conmutó la sentencia de cientos de delincuentes de drogas no violentos durante su mandato.

"Me enteré justo cuando vine de hacer pesas", le dijo Thomas a The Denver Post. "No tenía idea. Me sorprendió. También estaba emocionado, llegó muy pronto. Escuché que más de 200 personas tienen una segunda oportunidad, y que mi abuela sea una de ellas, es una bendición".

Jill Martin, Keith Allen y Travis Caldwell de CNN contribuyeron a este informe.