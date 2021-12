Cómo surgen las nuevas derechas, según un analista 0:55

(CNN) -- El expresidente Donald Trump arremetió contra su otrora aliado cercano Benjamin Netanyahu en una nueva serie de entrevistas, diciendo que se sintió traicionado por la llamada del entonces primer ministro de Israel a Joe Biden felicitándolo por haber ganado la presidencia.



"Fue temprano. ¿DE ACUERDO? Digámoslo así: lo felicitó muy pronto. Más temprano que la mayoría de los líderes mundiales. No he hablado con él desde entonces. Que se j**a", dijo Trump al periodista israelí Barak Ravid durante una entrevista en abril que fue publicada por Axios este viernes.

Al hablar de su decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, descartando décadas de política estadounidense y consenso internacional, así como de reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, tomados de Siria durante una guerra en 1967, Trump expuso por qué se sentía tan resentido.

"No hubo nadie que hiciera más por Netanyahu que yo. No hubo nadie que hiciera más por Israel que yo. Y la primera persona que corrió a saludar a Joe Biden fue Netanyahu. Y no solo lo felicitó, sino que lo hizo en un video. Si miras a los líderes de otros países —como Brasil— esperó meses. Putin. Muchos otros líderes. México. Todos ellos también sintieron que la elección había terminado. Pero ellos también esperaron. Nadie hizo más que yo por Bibi. También dinero. Les dimos mucho dinero y les dimos soldados. Lo hicimos todo".

Netanyahu sí publicó su felicitación en Twitter y en un video el 8 de noviembre de 2020, un día después de que se decidiera la elección a favor de Biden.

Netanyahu dijo en su publicación que él y Biden han tenido una relación personal "larga y cálida" durante casi 40 años y lo ve como "un gran amigo de Israel" y espera trabajar juntos.

En otro mensaje de Twitter, Netanyahu agradeció a Trump "la amistad que ha mostrado al Estado de Israel y a mí personalmente, por reconocer Jerusalén y el Golán, por enfrentarse a Irán, por los históricos acuerdos de paz y por llevar la alianza estadounidense-israelí a un nivel sin precedentes".

A pesar de haber publicado su felicitación en Internet, Netanyahu tardó en llamar a Biden tras las elecciones, esperando dos semanas para llamar al presidente electo, lo que provocó las críticas de algunos en Israel.

Ravid habló con el expresidente dos veces en 2021 como parte de la investigación de un nuevo libro sobre los Acuerdos de Abraham, que se publicará el domingo. Las citas de la entrevista aparecen en la edición del viernes del diario israelí más vendido, Yedioth Ahronoth, así como en el sitio web de noticias estadounidense Axios.