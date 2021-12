Michael Strahan va al espacio en la misión de Blue Origin

La compañía de cohetes de Jeff Bezos, Blue Origin, envió al presentador de "Good Morning America" ​​Michael Strahan, la hija del famoso astronauta Alan Shepard, y cuatro clientes que pagaron su boleto para realizar un viaje supersónico al borde del espacio.

La tripulación despegó a bordo de uno de los cohetes de turismo espacial suborbital de Blue Origin, llamado New Shepard, a las 10:01 a.m. ET (hora Miami) desde las instalaciones de lanzamiento de la compañía cerca de la ciudad rural de Van Horn, Texas.

Strahan y Laura Shepard Churchley, cuyo padre Alan Shepard tomó un vuelo suborbital en 1961 y luego caminó sobre la luna, viajaron junto con los inversionistas Dylan Taylor, Evan Dick y Lane Bess, así como con hijo adulto de Bess, Cameron Bess, todos ellos pagaron por sus asientos.

Blue Origin dijo que Strahan y Shepard Churchley están volando como "invitados honorarios" y no pagaron sus boletos.

El viaje durará 10 minutos desde el despegue hasta el aterrizaje.

La tripulación experimentará aproximadamente tres minutos de ingravidez en el pico de su trayectoria de vuelo antes de que la cápsula despliegue los paracaídas para ralentizar su descenso y aterrizar cerca de su sitio de lanzamiento en Texas.

Esta fue la tercera misión con tripulación de Blue Origin, luego del vuelo del actor William Shatner en octubre y del viaje del propio Bezos en julio.