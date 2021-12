Muere Vicente Fernández, el charro de México y una leyenda 3:28

(CNN Español) -- Vicente Fernández falleció este domingo a los 81 años. Sin lugar a dudas, será recordado como una leyenda de la música de México; sin embargo, su trayectoria va más allá de lo musical.

Es claro que la música hizo trascender a Vicente Fernández de forma única: grabó más de 300 canciones, vendió más de 65 millones de álbumes en todo el mundo, ganó tres Grammys y ocho Latin Grammys.

Pese a ello, el "charro de Huentitán" también fue ampliamente conocido por su presencia en el mundo del cine, y en él actuó en varias películas. ¿Te imaginas en cuántas?

Según el sitio IMDb, Vicente Fernández tiene créditos como actor en 34 películas, y aparece en dos más aunque sin créditos.

IMDb además da un crédito más como actor en "Hermanos: cantaré, cantarás"; no obstante, se trata de un video musical (al estilo de "We are the world") en el que participan decenas de artistas, entre ellos Vicente Fernández.

A continuación, te presentamos las 36 películas (incluyendo las dos sin créditos) en las que actuó el "charro de México".

Películas en las que actuó Vicente Fernández