¿Cómo será la economía global en 2022 2:48

(CNN) -- Después de casi dos años completos de caos impulsado por el covid-19, JPMorgan Chase predice que 2022 marcará el comienzo de un regreso a la normalidad y una curación completa de las heridas económicas causadas por la crisis de salud.

"Nuestra opinión es que 2022 será el año de una recuperación global total, el fin de la pandemia global y el regreso a las condiciones normales que teníamos antes del brote de covid-19", escribió Marko Kolanovic, director estratégico de mercados globales de JPMorgan, en una nota a los clientes el miércoles. "Esto se justifica al lograr una amplia inmunidad de la población y con la ayuda del ingenio humano, como las nuevas terapias que se espera estén ampliamente disponibles en 2022".

El banco más grande de Estados Unidos espera que el progreso en el frente de la salud provoque una recuperación "fuerte" en la economía, marcada por un retorno de la movilidad global y un gasto sólido por parte de consumidores y empresas.

JPMorgan prevé un crecimiento continuo para el mercado de valores, aunque a un ritmo más lento. El banco estableció un objetivo para fin de año de 5.050 para el S&P 500, un 8% más que los niveles actuales.

"En 2021, las economías de todo el mundo hicieron un gran progreso hacia la recuperación y la reapertura", escribió Kolanovic. "Sin embargo, queda mucho por hacer, ya que la recuperación fue desigual, incompleta y, a menudo, interrumpida por nuevos brotes de virus y sustos".

publicidad

Empleadores planean ofrecer aumentos salariales en 2022 0:59

Perspectivas económicas 2022

A pesar de las vacunas, la inmunidad natural y las restricciones de salud, el "costo humano" del covid-19 ha sido mayor este año que el anterior, señaló JPMorgan. Pero advierte que hay obstáculos en el futuro, incluida la reversión de las políticas de dinero fácil de los bancos centrales.

"A medida que la recuperación siga su curso, los mercados comenzarán a ajustarse a condiciones monetarias más estrictas, un proceso que probablemente inyectará volatilidad", escribió Kolanovic, y agregó que este cambio será un "viento en contra" para mercados de gran valor como el Nasdaq.

Otros riesgos identificados por JPMorgan incluyen tensiones geopolíticas en Europa y Asia, incertidumbres en torno a una alta inflación y una "crisis energética inminente".

Si bien Citigroup predijo el martes que los precios del petróleo en EE.UU. promediarán solo US$ 59 el barril en el cuarto trimestre del próximo año, JPMorgan sigue siendo optimista con respecto a la energía y dijo que espera que el crudo se ubique en US$ 86 el barril a fines de 2022 y el Brent, el punto de referencia, será de US$ 90.