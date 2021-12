¿Cómo hacer tu propia comida de avión en casa? 0:02

(CNN) -- "Porquería a una milla de altura". "Abominaciones de desayuno". "Apenas se puede tragar". Esto dicen las críticas que aparecen en el repaso de las peores comidas de avión en 2019 de la revista británica de consumo Which?



Burlarse de los errores de la cocina que se sirve en las alturas es un chiste universal.

Las teorías sobre su inferioridad abundan. Las comidas se elaboran en cocinas industriales cercanas al aeropuerto. Se sumergen a medias en líquido (lo que les da una vaga posibilidad de retener la humedad) y se congelan a medias, antes de que las calienten rápidamente para que queden imperfectas a 35.000 pies de altura. Las especias y los condimentos se agregan miserablemente para atraer a los paladares fáciles de ofender. La presión de la cabina reduce el sentido del olfato de los pasajeros y, por tanto, el placer, al igual que el rugido de los motores del avión.

Todas estas teorías son válidas. Pero casi dos años después de la pandemia de covid-19 durante los cuales los viajes en avión se han convertido en un bien escaso, ¿empezamos a apreciar lo que teníamos?

De hecho, ¿hemos empezado a echar de menos la tan denostada comida de avión?

Del pollo frito frío al caviar de beluga

Comer en las nubes fue algo muy sencillo en un tiempo. Richard Foss, historiador culinario y autor de "Food in the Air and Space: The Surprising History of Food and Drink in the Skies", afirma que cuando los vuelos comerciales despegaron en la década de 1920, los pasajeros solían conformarse con sándwiches, ensaladas y, tal vez, un trozo de pollo frito frío.

publicidad

"Los aviones no tenían cocinas", explica Foss, "así que lo único que se podía servir era un almuerzo de picnic a temperatura ambiente, con bebidas provenientes de un termo".

Estas son las nuevas reglas para volar hacia EE.UU. 4:41

Fue en los dirigibles, como el LZ 127 Graf Zeppelin, donde llegó la primera comida gastronómica de vuelo. Un menú de almuerzo del 30 de mayo de 1930 ofrecía casualmente caviar de beluga sobre una tostada, seguido de ternera estofada con verduras frescas y patatas a la crema, presentado en la mejor vajilla, naturalmente. (También había un hombre encargado de limitar la subida y bajada de la proa del dirigible, por si las botellas de vino se volcaban en las mesas).

Esta insólita extravagancia no tardó en llegar a otras formas de transporte flotante: los barcos voladores "Clipper" de Pan Am asaban en el aire piezas enteras de carne de res, antes de servirlas a los pasajeros en un comedor privado.

Entonces, ¿dónde fue que todo salió mal?

El hazmerreír

"Si ves los anuncios... siete chefs cortando un filete Wellington. Luego, cuando subes al avión, te dan un trozo de pollo enfermo... ¡con los puntos negros todavía en los poros!".

Así solía decir un sketch del cómico Alan King. En los años 50, fue uno de los primeros en notar los inconvenientes de la cocina de los aviones. (King hacía tantos chistes sobre las compañías aéreas que no era raro que lo demandaran, algo que luego incorporaba a su siguiente acto).

La ironía es que cuando King empezó con estas bromas, la comida de las aerolíneas seguía una trayectoria ascendente.

Era una época en la que Northwest Orient Airlines construyó un salón de cócteles pseudojaponés en su avión "Stratocruiser", lleno de árboles bonsái y caligrafía, y camarones redondos en palillos sostenidos en piñas frescas. Para nada ofrecían algo de mala calidad.

Incluso a bordo del famoso dirigible Hindenburg en la década de 1930, con un menú tan extravagante que incluía una sopa de nido de golondrina india seguida de un filete de lomo con hígado de ganso, muchos estadounidenses se quejaron de que los platillos eran demasiado cremosos y pesados.

La comida de las aerolíneas siempre ha tenido sus detractores, y siempre los tendrá. Eso no significa que siempre sea una papilla que revuelve el estómago y que te hará buscar la bolsa para vómitos.

La gente que adora la comida de las aerolíneas

Para muchos, la cocina de altura es algo que hay que saborear. El viajero frecuente Nik Loukas es el creador de Inflight Feed, donde publica, tuitea e instagramea reseñas y fotos de sus comidas en el aire, que hasta ahora han cubierto más de 150 aerolíneas.

Puede que sus reseñas no sean muy positivas (Loukas recuerda con cierto desdén una "hamburguesa de pollo bañada en salsa" de una aerolínea ucraniana en particular), pero a menudo son muy positivas.

Los precios de los vuelos se redujeron objetivamente a mediados de la década de 1970, cuando la desregulación permitió a las aerolíneas competir en precios, pero la calidad nunca desapareció del todo. Y no hace falta estar en clase preferente para descubrir algo que merezca la pena comer.

El propio Loukas valora las ofertas de la clase “economy” de Delta (que renovó su servicio en esta clase justo antes de la llegada del covid-19), Turkish Airlines ("bebidas y postres inspirados") y Emirates ("raciones sabrosas y abundantes que incluyen ensaladas y postres frescos").

Y los platillos en sí no cuentan toda la historia.

Dice Loukas: "En la clase ‘economy’ siempre es interesante ver lo que ofrecen las aerolíneas... los detalles más pequeños, como la oferta de toallas calientes, los menús impresos o el agua embotellada, marcan una pequeña diferencia en la experiencia".

No es el único en su apreciación. Al igual que se encuentran artículos que plantean los peligros de la comida en los aviones, hay muchos otros que señalan la dirección de quienes ofrecen lo mejor, desde las berenjenas rellenas de carne molida de Turkish Airlines hasta la tarta de queso con mandarina de Qatar Airways.

Tal vez por eso, el año pasado, cuando los vuelos fueron suspendidos en todo el mundo, algunas personas siguieron consumiendo comida de las aerolíneas a pesar de todo.

La comida de las aerolíneas, servida en tierra firme

A medida que la pandemia ganaba terreno y quedaba claro que la mayoría de nosotros no íbamos a subirnos a un Boeing en ningún momento cercano, las aerolíneas y sus proveedores de comida se quedaron con un exceso de suministros.

Algunos improvisaron, vendiendo un exceso de quiches de espinacas y pastrami, stroopwafels holandeses y bandejas de aperitivos de queso, a los clientes en tierra.

Garuda Indonesia incluso puso la bandeja y los cubiertos de plástico, lo que no es precisamente ecológico, pero seguro que crea una experiencia auténtica (sobre todo si te sientas con dos personas de tu casa y ves tres películas de Disney seguidas).

El diario The Wall Street Journal tildó de "locos" a los que aceptaron la oferta. Quizás fue una nostalgia similar la que provocó una carrera en línea para comprar vajilla, cubiertos, e incluso toallas calientes, cuando British Airways anunció que estaba vendiendo un montón de su antiguo inventario.

Y aunque los esfuerzos de Garuda Indonesia y compañía fueron reactivos, el concepto de comida de avión servida en tierra firme es más lucrativo de lo que se piensa.

Se ha informado que la marca de comida Santan de AirAsia pretende pasar de 15 tiendas en Malasia a la impactante cifra de 100 franquicias en todo el mundo. El plan es vender esencialmente las mismas recetas que se sirven actualmente en los cielos, como el rendang, el nasi goreng y el curry nasi lemak.

La cocina de Santan es de cierto calibre, por supuesto, y va en contra de esa regla cardinal de "condimentar demasiado" la salsa. Pero si logra esta empresa, ¿qué impedirá que otros proveedores de servicios de catering de las aerolíneas mejoren su juego, se ramifiquen y sigan los pasos de Santan?

Pedir un Lufthansa

¿Qué ha hecho la comida de las aerolíneas por nosotros? Es una distracción del tedio de un largo vuelo; si te has decidido a odiarla, al menos puedes copiar al autor David Barry, y utilizarla como "una forma de entretenimiento a bordo, en la que el objetivo es adivinar qué es, empezando por categorías amplias como 'mineral' y 'linóleo'".

En realidad, a menudo no es tan malo, siempre que no esperemos una versión del Ritz a bordo de un avión (incluso los menús elaborados por chefs con estrellas Michelin como Gordon Ramsay y Daniel Boulud tienen sus limitaciones una vez que están por encima de las nubes).

Más que nada, la comida del avión es el primer sabor de una nueva aventura. Ya sea Lindbergh mordisqueando sándwiches de camino a París; un pasajero de Cathay Pacific de mediados de siglo disfrutando de un Alaska horneado; o un alma desafortunada viendo cómo su hamburguesa se deshace en sus propios jugos, esta es la puerta de entrada gastronómica a unos festines mucho mejores y más cautivadores que te esperan una vez que hayas aterrizado.

A medida que el covid-19 y el cambio climático amenazan un tipo de viaje que se ha convertido en algo natural, algunos de nosotros anhelamos en secreto (o no tan en secreto) lo mismo que rechazamos en los "tiempos anteriores".

Dependiendo de cómo vayan las cosas, dentro de 10 años podríamos estar todos en unas vacaciones sin salir de casa, llevando a la familia a tomar un Emirates, o tomando un refrigerio y pidiendo un Lufthansa.

-- Will Noble es editor de Londonist, un sitio web dedicado a Londres. Los libros Londonist Mapped y Londonist Drinks ya están a la venta.