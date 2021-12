Mayfield, Kentucky: muerte y destrucción por tornados 3:36

(CNN) -- Quienes vieron sus vidas destrozadas en solo momentos por la devastación de los tornados violentos e implacables durante el fin de semana ahora están lidiando con una nueva realidad: buscar cubrir las necesidades básicas de comida y refugio mientras están rodeadas de devastación e incertidumbre.

En la pequeña ciudad de Dawson Springs, en el oeste de Kentucky, alrededor del 75% de la comunidad fue aniquilada y reemplazada por "caos", dijo el domingo el alcalde, Chris Smiley.

"Es lo peor que he visto en mi vida", dijo Smiley, quien ha vivido en la ciudad durante 63 años. "Es simplemente devastador".

La línea de clima severo que se trasladó a través del centro y sur de Estados Unidos desde el viernes hasta el sábado dejó al menos 100 personas muertas. Las tormentas generaron al menos 50 tornados reportados en ocho estados, según el Centro de Predicción de Tormentas del Servicio Meteorológico Nacional.

En Kentucky, los equipos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) están sobre el terreno, dijo Michael Dossett, director de Manejo de Emergencias en Kentucky. Más de 300 soldados de la Guardia Nacional están de servicio en nueve condados, según el gobernador, Andy Beshear.

"La devastación es, francamente, algo que se vería en una zona de guerra. Este es un evento en el que tuvimos propiedades comerciales y residenciales literalmente despojadas de la tierra", le dijo Dossett a CNN, el domingo.

La devastación de los tornados: muertos, desaparecidos y desplazados

La lista de personas desaparecidas en Dawson Springs contiene más de 100 nombres, dijo el domingo un funcionario de emergencia del condado de Hopkins, pero tienen la esperanza de que la mayoría sean personas que se fueron de la ciudad pero aún no se han registrado.

Si bien los esfuerzos de rescate continuaron el domingo, no se sacó a ningún sobreviviente de entre los escombros, dijo Nick Bailey, director de Manejo de Emergencias en el condado de Hopkins.

El número de muertos en la ciudad aumentó a 13 el domingo, frente a los 10 del sábado, dijo el forense del condado de Hopkins, Dennis Mayfield. Las muertes varían entre las edades de 34 y 86 e incluyen a dos hermanas mayores que vivían juntas, así como una pareja de casados.

"En este momento, nuestros espíritus están destrozados, pero volveremos", dijo Mayfield.

Mientras tanto, "cientos y cientos" en la ciudad de casi 3.000 habitantes ya no tienen un lugar para vivir. "Casi toda una ciudad ha sido desplazada en este momento", dijo Bailey.

Aquellos cuyas casas aún están en pie probablemente no tengan electricidad y podrían estar en la oscuridad hasta por un mes, dijo Bailey.

"Puedes reemplazar una casa, puedes reemplazar los muebles, puedes reemplazar la ropa, pero no puedes reemplazar los recuerdos y las imágenes", le dijo Erica Steip a WZTV, afiliada de CNN, mientras revisaba lo que quedaba de la casa de su hermana en Dawson Springs. "Está viva y estoy muy agradecida", dijo Steip.

La Cruz Roja Estadounidense tiene ocho refugios instalados en Kentucky y está brindando ayuda a casi 200 personas, dijo el domingo el director ejecutivo del grupo en Kentucky, Steven Cunanan.

También se han abierto varios parques estatales para ayudar a albergar a las familias que lo perdieron todo, dijo Beshear en una conferencia de prensa, el domingo por la tarde.

"Los estamos acogiendo", dijo Beshear. "Estamos tratando de garantizarles a todos una estadía de dos semanas, para que no estén preocupados por el día de mañana. Pueden preocuparse por encontrar a sus familiares y asegurarse de que sus hijos tengan lo suficiente para comer".

Cunanan dijo que el objetivo principal de la Cruz Roja es proporcionar alimentos y atención a las personas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares por los tornados. "Tenemos que ayudarlos a recuperar sus vidas y ayudarlos a volver a la normalidad".

El costo emocional de tener su vida trastornada por un desastre natural también es una consideración importante, dijo Cunanan. "Lo he visto en todos los desastres en los que he estado. Están conmocionados. No saben a dónde acudir".

Los rescatistas no pueden ir de puerta en puerta porque "no hay puertas", dice el gobernador de Kentucky

Para Beshear, la devastación en Dawson Springs golpea cerca de casa porque es la ciudad natal de su padre, pero el clima severo afectó a una gran franja de su estado.

El número de muertos solo en Kentucky es de al menos 80 y se espera que supere los 100, dijo Beshear en "State of the Union", de CNN el domingo. Dieciocho condados en el estado están informando daños, dijo Beshear, y señaló que un tornado monstruoso avanzó por más de 360 kilómetros, 320 de los cuales estaban en Kentucky.

"Tengo pueblos que ya no existen, que simplemente, ya no existen", le dijo a Jake Tapper, de CNN. "Quiero decir que vas de puerta en puerta para ver cómo están las personas y ver si están bien. No hay puertas... es devastador".

Beshear le dijo a NBC News que espera otros desafíos en el futuro, dados los cortes de energía y las condiciones climáticas invernales, y dijo que algunas morgues en el estado pueden no ser capaces de satisfacer las necesidades actuales.

"Uno de nuestros desafíos es que estamos perdiendo tanta gente en esto, que la mayoría de nuestras morgues no son lo suficientemente grandes, por lo que nuestros médicos forenses de todo el estado están llegando", dijo Beshear.

Hay un "esfuerzo de recuperación masivo" enfocado principalmente en Dawson Springs, Graves, Mayfield y Bowling Green, según Dossett, el director de Manejo de Emergencias.

El presidente Joe Biden aprobó una declaración de desastre importante para Kentucky el domingo por la noche, dijo la Casa Blanca. La medida permite que las subvenciones y los préstamos de bajo costo se destinen a viviendas y reparaciones de viviendas en las áreas afectadas.

"Como sabemos que la vivienda va a ser una necesidad tan tremenda, estamos enviando a uno de nuestros expertos en vivienda que estará aquí mañana para comenzar la estrategia de cómo vamos a poder ayudar con los necesidades de vivienda a largo plazo y la recuperación de estas comunidades", dijo Deanne Criswell, administradora de la FEMA.

Beshear le dijo a CNN que planea visitar la fábrica de velas en Mayfield que se derrumbó por la tormenta, que golpeó mientras los empleados trabajaban para satisfacer las demandas de la ajetreada temporada navideña.

Ocho personas murieron en una fábrica de velas y otras ocho están desaparecidas hasta el domingo por la noche, le dijo a CNN el portavoz de Mayfield Consumer Products, Bob Ferguson.

"Sabemos con certeza que más de 90 empleados escaparon con vida la noche de los tornados", dijo Ferguson.

"Será un milagro si alguien más es encontrado con vida", entre los escombros de la fábrica de velas derrumbada, dijo Beshear. "Hay por lo menos 4 metros de metal con autos encima, barriles de químicos corrosivos que están allí".

El gobernador dijo que escuchó que la instalación contaba con un plan de emergencia.

"La mayoría de los trabajadores llegaron a lo que se suponía que era el lugar más seguro. Pero cuando ves el daño que esta tormenta causó no solo allí, sino en toda el área, no estoy seguro de que hubiera un plan que hubiera funcionado", dijo.

A medida que los funcionarios centran su atención en las necesidades inmediatas de recuperación, los meteorólogos están atentos a la posibilidad de que se produzca otra ronda de condiciones meteorológicas adversas en la región.

Si bien aún es temprano, algunas áreas afectadas por los tornados verán el mismo tipo de patrón climático esta semana, con un calentamiento seguido de otro frente que podría traer un riesgo de clima severo para el fin de semana, según el meteorólogo de CNN, Michael Guy.

Se han reportado tornados en ocho estados

Además de Kentucky, se reportaron tornados del mismo sistema de tormentas en Arkansas, Illinois, Indiana, Mississippi, Missouri, Ohio y Tennessee, dijo el Centro de Predicción de Tormentas del Servicio Meteorológico Nacional.

Hasta el domingo, se identificaron cinco tornados EF-3 en las siguientes localidades: Defiance, Missouri; Edwardsville, Illinois; Bowling Green, Kentucky; Saloma, Kentucky y en Kentucky entre Cayce y Beaver Creek, un área que incluye la devastada ciudad de Mayfield.

Al menos seis personas murieron en un almacén de Amazon colapsado en la ciudad de Edwardsville, en Illinois, dijo el jefe de Bomberos, James Whiteford. Se espera que la fase de recuperación tome días y los socorristas continuarán buscando en el sitio evidencia de vida, dijo.

Los seis muertos tenían entre 26 y 62 años, dijo el Departamento de Policía de Edwardsville.

Una de las víctimas fue identificada como Clayton Cope, un veterano de la Marina de Estados Unidos, de 29 años. Había trabajado para Amazon durante poco más de un año como mecánico de mantenimiento, dijo su madre, Carla Cope. Su padre también trabajaba en la instalación en el mismo puesto.

"Si [Clay] no hubiera estado allí, mi esposo habría estado", dijo.

Un representante de Amazon dijo que una sirena de advertencia de tornado sonó 11 minutos antes de la llegada de la tormenta.

"Los gerentes estaban en los altavoces diciéndole a la gente que llegara al área de refugio en el lugar. También estaban siendo guiados por otros gerentes y otros empleados que intentaban llevar a todos a ese lugar seguro", dijo el domingo la portavoz de Amazon, Kelly Nantel, a la afiliada de CNN KSDK.

Agregó que los empleados se refugiaron en dos áreas seguras no especificadas. Nantel dijo que los despachadores también contactaron a los conductores de entrega de Amazon en el área y les dijeron que se refugiaran en su lugar.

En la ciudad de Monette, en el noreste de Arkansas, al menos una persona murió en un asilo de ancianos dañado por un tornado, dijo el alcalde Bob Blankenship.

Una segunda persona murió después de que la tormenta azotara una tienda Dollar General en las cercanías de Leachville, dijeron las autoridades. Esa persona fue identificada el domingo como la subdirectora de la tienda, June Pennington, del condado de Mississippi, Arkansas, según el portavoz del condado, Tom Henry.

El gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, dijo el domingo en el programa "State of the Union", de CNN, que fue un "milagro" que solo una persona haya muerto en el asilo de ancianos.

"Cuando fui a esa instalación, fue como si el cielo absorbiera el techo y todo su contenido. Y es solo un milagro con 67 residentes que solo hayamos perdido a uno allí. Y eso se debe a los esfuerzos heroicos del personal y también el hecho de que teníamos 20 minutos de advertencia ”, dijo.

Las autoridades confirmaron dos muertes relacionadas con la tormenta en Missouri, incluida una mujer muerta en su casa en el condado de St. Charles y un niño pequeño que falleció en su casa en el condado de Pemiscot, dijo el gobernador.

Tennessee reportó cuatro muertes relacionadas con el clima severo. Dos estaban en el condado de Lake, uno en el condado de Obion y uno en el condado de Shelby, dijo el portavoz de Manejo de Emergencias de Tennessee, Dean Flener.

-- Ashley Killough, Laura Studley, Kiely Westhoff, Susannah Cullinane, Eric Levenson y Amir Vera, de CNN, contribuyeron a este informe.