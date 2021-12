(CNN) -- Llas víctimas de Larry Nassar llegaron a un acuerdo de 380 millones de dólares con USA Gymnastics, el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos y sus aseguradoras, según John Manly, abogado de múltiples víctimas de Nassar.

Manly calificó el acuerdo de "histórico" y dijo que prevaleció como resultado de "el coraje y la tenacidad de los sobrevivientes".

“Estas valientes mujeres revivieron públicamente su abuso, en innumerables entrevistas con los medios, para que ni un niño más se vea obligado a sufrir abuso físico, emocional o sexual para perseguir sus sueños”, dijo Manly.

Settlement with Survivors approved by court; USA Gymnastics to exit bankruptcyhttps://t.co/dlkBU9bo6z

— USA Gymnastics (@USAGym) December 13, 2021